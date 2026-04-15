Tiene 19 años, es la revelación del año y lo comparan con Carlos Alcaraz: quién es Rafael Jódar, verdugo de Camilo Ugo Carabelli en Barcelona

Rafa Jodar se clasificó para los cuartos de final del ATP 500 de Barcelona

El tenis español vuelve a ilusionarse con una nueva generación. A la irrupción de Carlos Alcaraz, quien supo ser número 1 del mundo hasta este lunes, ahora se le suma un nombre que empieza a ganar protagonismo: Rafael Jódar. A sus 19 años, el joven madrileño protagoniza uno de los crecimientos más impactantes del circuito en la temporada 2026, con un salto vertiginoso en el ranking y un título que lo posiciona en el radar grande del ATP Tour.

Los pasillos del emblemático Real Club de Tenis Barcelona-1899, los mismos que vieron consagrarse campeón a leyendas locales como Rafael Nadal, dueño de un récord absoluto de 12 títulos, además de Carlos Alcaraz, Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero, Tommy Robredo, Félix Mantilla, Albert Costa, Carlos Costa, Emilio Sánchez, Manuel Orantes y Manuel Santana, vuelven a vestirse de gala por estos días con una nueva edición del Conde de Godó.

El tradicional certamen, que tuvo su origen en 1968, no solo contaba con la presencia estelar de Carlos Alcaraz, quien finalmente se retiró antes de su debut por problemas físicos, sino que también comenzó a abrirle paso a una nueva historia. En ese escenario aparece Rafa Jódar, el madrileño que empieza a captar miradas en el circuito y que es entrenado por su padre.

Su ingreso al cuadro principal del torneo catalán se dio gracias a una invitación otorgada por la organización, que apostó de manera decidida por su proyección. Y el madrileño respondió con resultados.

El joven español se instaló por primera vez en los cuartos de final de un torneo de categoría 500 tras superar en sus dos primeras presentaciones a su compatriota Jaume Munar (38°) por 6-1 y 6-2 y al argentino Camilo Ugo Carabelli (64°) por un doble 6-3, una muestra clara de su solidez en esta semana en Barcelona.

“Estoy muy contento con el apoyo que me ha dado la grada desde el primer punto. Lo aprecio de verdad y me siento muy agradecido. Estoy intentando manejar los nervios de la mejor manera posible. A veces es complicado, pero debes intentar gestionarla lo mejor que puedas en los momentos importantes”, comentó Jódar al cierre del partido de este miércoles.

Rafa Jódar conquistó su primer título ATP Tour en Marrakech tras vencer al argentino Marco Trungelliti (Crédito: REUTERS/Hollie Adams)

En los últimos 12 meses, la tónica de su carrera fue claramente ascendente: escaló más de 840 posiciones en el ranking, actualmente ocupa el puesto 55, conquistó el título en el ATP Tour de Marrakech, alcanzó la segunda ronda en su debut en un Grand Slam —el Australian Open, tras superar la clasificación—, llegó a la tercera fase en el Masters 1000 de Miami y sumó tres trofeos en el circuito ATP Challenger.

El español, formado en las canchas de polvo de ladrillo del Club de Tenis Chamartín y aún bajo las órdenes de su padre, con quien comparte su mismo nombre, ha manifestado en más de una ocasión su afinidad por la arcilla, aunque su estilo de juego también parece adaptarse con naturalidad a las superficies duras.

Una de las voces más autorizadas del circuito es la de Toni Nadal, quien no dudó en elogiar a Jódar: “He visto el partido de Rafa Jódar y la verdad es que cada vez que lo veo, lo veo mejor. La primera vez fue en las Next Gen Finals, donde ya mostró un buen nivel. Luego lo seguí en Australia e Indian Wells y volvió a demostrar que es un gran jugador. Es cierto que Munar venía de una lesión y no estaba al cien por ciento, pero creo que Jódar le pega más fuerte a la pelota que Alcaraz: tiene un drive demoledor. Además, es muy valiente, ataca constantemente y creo que lo vamos a ver muy pronto en lo más alto”.

Y admitió: “Todavía no lo veo para competir de igual a igual con Alcaraz y Sinner; debe mejorar algunos aspectos, como el desplazamiento y parte del revés. Pero es un jugador que, a la mínima oportunidad, te conecta un golpe a una velocidad impresionante. Ha conseguido winners desde todos los sectores de la cancha. Tiene un muy buen saque, un drive contundente, un resto determinante y toma decisiones acertadas de manera constante. Creo que Jódar puede ser un problema para cualquier rival que tenga enfrente”.

Rafa Jódar se mantiene como el único representante español en carrera en el ATP 500 de Barcelona

También se refirió a su irrupción Carlos Alcaraz, una de las principales figuras del circuito y atento observador del crecimiento de su compatriota. El murciano, que ya tuvo la posibilidad de compartir entrenamientos con el joven madrileño, no escatimó elogios al momento de analizar su evolución. “Rafa es un grandísimo jugador. Lo he ido siguiendo y creo que ha entrado en el circuito muy rápido. Tuvo la oportunidad de ser sparring en la Copa Davis, ya pude entrenar con él y ver de lo que era capaz”, explicó el español.

En esa misma línea, el actual número 2 del mundo destacó el impacto que tuvo Jódar en los últimos meses dentro del tour: “Este año en Australia ya pude jugar un set de entrenamiento con él y ver el nivel que tenía. Desde Australia hasta ahora, lo que ha conseguido ha sido impresionante”, confesó Alcaraz, quien además valoró no solo sus condiciones deportivas, sino también su perfil humano.

“Me alegro muchísimo por él, porque se lo ve un chico excepcional tanto dentro como fuera de la pista, con unos valores increíbles y, sobre todo, muy tranquilo fuera de ella”, agregó.

El dos veces campeón en Barcelona (2022 y 2023) también dejó en claro el vínculo que mantiene con el madrileño fuera de la cancha: “Le deseo todo lo mejor. Siempre que juega bien, gana algún torneo o consigue un buen resultado, intento felicitarlo y, sobre todo, me alegra mucho”.

Con apenas 19 años, Rafa Jódar ya dejó de ser una promesa para transformarse en una realidad que empieza a incomodar en el circuito. Su irrupción no solo alimenta la ilusión del tenis español, sino que también confirma que, detrás de la figura consolidada de Carlos Alcaraz, hay una nueva historia en construcción.