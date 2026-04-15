Así fue el insólito rescate de una abuela gamer: ignoró las llamadas porque intentaba superar su récord

La revolución de los videojuegos en la tercera edad: historias reales y lo que dice la ciencia sobre sus beneficios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer de 91 años en Westlake, Ohio, se convirtió en protagonista de un curioso episodio que pone en el centro la relación entre adultos mayores y videojuegos.

De acuerdo con la información reportada por el sitio GamesRadar, todo inició cuando los familiares de la adulta mayor decidieron contactarla sin recibir respuesta de la anciana.

Los familiares de la mujer, preocupados por la falta de reacción a sus llamados, recurrieron a los servicios de emergencia. La abuela estaba inscripta en el programa “¿Estás bien?”, que ofrece una llamada diaria para comprobar el estado de salud de los adultos mayores. Cuando ni la familia ni los operadores lograron contactarla, decidieron alertar a la policía local.

Más allá del pasatiempo: la “abuela gamer” y los beneficios cognitivos y sociales de los videojuegos en la vejez - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los agentes acudieron al domicilio y, al no recibir respuesta a sus golpes y llamadas, ingresaron en la vivienda. La sorpresa llegó al encontrar a la mujer en perfecto estado de salud, completamente absorta en un videojuego.

Según relató la policía, la anciana explicó que no escuchó ni el teléfono ni los golpes en la puerta porque “intentaba batir un récord” en su juego favorito. El capitán Jerry Vogel, de la policía de Westlake, señaló que la situación terminó con risas y alivio para todos.

El informe no especifica qué videojuego motivó tanto a la mujer ni la plataforma que utilizaba, pero el episodio se suma a una serie de historias que desafían los prejuicios sobre la edad y la tecnología.

Otros casos de los abuelos gamers

No es la primera vez que una persona mayor se convierte en noticia por su afición a los videojuegos. Yang Binglin, conocido como “el Abuelo Gamer”, también tiene 91 años y alcanzó notoriedad mundial al completar Resident Evil Requiem sin ayuda externa.

Yang Binglin, conocido como 'el Abuelo Gamer', completó Resident Evil Requiem a sus 91 años sin usar guías digitales ni ayudas externas.

Equipado solo con una libreta y un lápiz, fue anotando mapas, soluciones y detalles mientras jugaba, siguiendo un método que remite a las décadas previas a la popularización de Internet.

Yang Binglin, tras jubilarse como ingeniero, dedicó los últimos 25 años a los videojuegos. Ha superado más de 300 títulos y, en 2024, fue reconocido por el Guinness World Records como el streamer de videojuegos más longevo del mundo a los 88 años.

Su canal en Bilibili reúne a jugadores de todas las edades, quienes participan activamente en sus transmisiones en directo. La interacción intergeneracional se ha convertido en uno de los aspectos clave de su experiencia.

En qué influyen los videojuegos en los adultos mayores

El envejecimiento de la población mundial impulsa la búsqueda de nuevas estrategias para mejorar el bienestar físico, cognitivo y social de los adultos mayores. Un artículo reciente publicado en el Instituto Multidisciplinario de Publicaciones Digitales (MDPI) en 2026, revisó la evidencia disponible sobre intervenciones digitales basadas en juegos dirigidas a personas de 75 años o más.

Envejecimiento activo y videojuegos: la tendencia que une a generaciones y mejora la calidad de vida - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio analizó 19 investigaciones, la mayoría realizadas en Europa y en entornos institucionales bajo supervisión profesional. Los exergames, videojuegos activos diseñados para mejorar movilidad y fuerza física, fueron las intervenciones más frecuentes.

Se observaron mejoras en capacidades físicas y un aumento en la interacción social, aunque los resultados sobre calidad de vida y bienestar social fueron menos consistentes.

El informe también señaló que existe una falta de datos desglosados por edad avanzada, lo que dificulta comprender el impacto específico de estas iniciativas en mayores de 75 años. Entre las recomendaciones, los autores sugieren que futuras investigaciones consideren resultados más amplios y exploren intervenciones escalables y accesibles, tanto en el hogar como en la comunidad.

La historia de la abuela gamer en Ohio y la experiencia de Yang Binglin muestran que los videojuegos pueden ser mucho más que un pasatiempo. Para muchos adultos mayores, representan una vía para mantenerse mentalmente activos, socializar y desafiarse a sí mismos. El desafío para el futuro será ampliar el acceso y adaptar las propuestas tecnológicas a las necesidades de este grupo, promoviendo un envejecimiento más saludable y participativo.