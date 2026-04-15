Marcelo Pelegri contó por primera vez los detalles sobre su divorcio de Grecia Colmenares: “Nos costó 100 dólares”

A poco tiempo de que Grecia Colmenares entrara a Gran Hermano, su expareja salió a hablar sobre el tenso vínculo que mantuvieron por casi dos décadas (Intrusos – América)

El regreso de Grecia Colmenares a la televisión argentina, ahora como figura central en Gran Hermano Generación Dorada, no solo la volvió a ubicar en el centro de la escena mediática sino que también reflotó historias y vínculos de su pasado. Entre ellos, uno de los nombres que volvió a resonar con fuerza es el de Marcelo Pelegri, el empresario que fue pareja de la actriz durante casi veinte años y es el padre de su único hijo. La nueva exposición de la “reina de las telenovelas” reavivó versiones, mitos y preguntas sobre una separación que durante años se mantuvo bajo una estricta reserva.

En una entrevista con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en Intrusos (América), Pelegri se animó a contar detalles hasta ahora poco conocidos de su vínculo con Colmenares. “Mi divorcio con Grecia nos costó cien dólares. Nos pusimos de acuerdo en dos minutos. Siempre dijimos lo mismo”, reveló el empresario, desmitificando las versiones de conflicto y escándalo financiero que durante años circularon en los medios y la farándula.

Pelegri recordó también cómo fue reencontrarse con Grecia en Italia, en el contexto de Gran Hermano de ese país, gracias a la amistad que mantiene con los productores. “Lo que ella dijo, cómo nos emocionamos... Mirá, no somos íntimos amigos porque estamos separados”, remarcó, aclarando que, pese a la distancia, existe un vínculo de respeto y cordialidad por el hijo que tienen en común.

"Mi divorcio con Grecia nos costó cien dólares. Nos pusimos de acuerdo en dos minutos", recordó Marcelo sobre el final de su relación con Grecia (Instagram)

Durante la charla, Pallares y Lussich indagaron sobre las versiones que en su momento vincularon la separación con una supuesta estafa. “Se separó Grecia Colmenares, el marido la estafó”; “Se quedó con su dinero”, fueron algunos de los títulos que se publicaron en la Argentina. Pelegri respondió con firmeza: “No. Nunca pertenecí a ese mundo. Nunca le hice caso a esos rumores. Mi mujer estuvo embarazada 400 veces. Nos divorciaron 16 veces. Yo nunca pertenecí a ese mundo”.

El empresario explicó que, aunque le llegaban versiones y comentarios, siempre prefirió mantenerse al margen del ruido mediático. Incluso relató situaciones incómodas, como llamados de personas conocidas y amenazas vinculadas a supuestas declaraciones que nunca hizo. “Ella empezó con cinco millones de dólares. Yo no estoy al tanto, pero me contaban todo. Si te digo que me debes 100 millones, tu primer pregunta es: ‘¿de dónde sacó ella los cinco millones?’ Los juicios se hacen en los tribunales, no en la televisión”.

Sobre el proceso de separación y la división de bienes, Pelegri aportó datos desconocidos: “Con Grecia nos separamos y vino un abogado un día y me dijo: ‘Yo soy el abogado de Grecia’, y digo: ‘Yo también’. Y pagamos nuestro divorcio, que dicen que es carísimo, costó cien dólares”. Aclaró además que, en ese momento, él atravesaba una quiebra empresarial y que la crisis financiera influyó en la dinámica de la pareja. “Perdí una fortuna, me quedé en la calle. Gracias a Dios teníamos una casa en Miami, que todavía la tengo. De eso fuimos viviendo. Y un día Grecia decidió irse a vivir a Venezuela y me habló muy bien. Se había acabado el amor y no sé qué. Ella se fue y yo me quedé con Gianfranco”.

Marcelo junto a su hijo, a quien cuidó luego de que su expareja se fuera a vivir a Venezuela (Instagram)

El empresario también sorprendió al revelar que fue él quien se quedó con la custodia de su hijo desde que era un niño. “Me quedé con mi hijo desde que tenía ocho años hasta ahora que tiene 33. Él vive solo ahora, tiene un hijo, soy abuelo ya”. Consultado sobre la relación de Grecia con su hijo, Pelegri evitó entrar en polémicas y sostuvo: “Tengo un respeto por la madre de mi hijo que no te puedo explicar. Cuando se acaba el amor es muy difícil. Yo me había fundido, por eso no había tanto para pasar”.

La entrevista dejó en claro que, más allá de los mitos y versiones que circularon en la prensa, el vínculo entre Colmenares y Pelegri estuvo marcado por el respeto y el perfil bajo. El empresario admitió que nunca antes había contado su versión en público, a pesar de que le ofrecieron dinero y recibió amenazas para que hablara: “Nunca hablé de esto con nadie y me ofrecieron fortunas”.

Hoy, con Grecia nuevamente en el centro de la escena gracias a su ingreso a Gran Hermano, la historia de su separación suma nuevos datos y testimonios, alejados del escándalo y más cerca de la tranquilidad y el respeto familiar. Para Pelegri, el capítulo está cerrado desde hace años y, aunque la exposición mediática vuelva a agitar viejas historias, elige mantenerse en la discreción y priorizar la relación con su hijo y la paz de su familia.