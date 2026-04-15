La posible PS6 portátil permitiría jugar los títulos de PS4 y PS5 a través de retrocompatibilidad

Sony planea lanzar una PS6 portátil con retrocompatibilidad para juegos de PS4 y PS5 según filtraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector de los videojuegos se encuentra expectante ante los crecientes rumores sobre una PS6 portátil, un dispositivo que podría contar con retrocompatibilidad con títulos de PS4 y PS5.

Diversas filtraciones, atribuidas principalmente al conocido insider Moore’s Law is Dead, han dado a conocer esta característica del dispositivo, que podría anunciarse en 2027.

Rumores sobre el desarrollo de una nueva consola portátil

La posibilidad de una PS6 portátil ha tomado fuerza en los últimos meses, motivada en parte por el ciclo de vida tradicional de las consolas de la marca. La PS5 se lanzó en 2020, siguiendo un patrón que suele ubicar una nueva generación siete años después: de ahí que 2027 sea la fecha señalada por muchos para la llegada de la próxima PlayStation.

Varias fuentes coinciden en que Sony estaría planeando no solo una consola de sobremesa sino también una versión portátil. El lanzamiento de ambas variantes no sería descabellado, considerando la evolución del mercado y la demanda de experiencias de juego flexibles.

El esperado anuncio de la nueva consola portátil de PlayStation podría tener lugar en 2027, de acuerdo con insiders del sector.(REUTERS/Claudia Greco/File Photo)

Qué se sabe la retrocompatibilidad de la PS6

Uno de los aspectos más comentados es la retrocompatibilidad. Las filtraciones indican que la PS6 portátil podría permitir jugar a títulos de PS5 y PS4, una función largamente solicitada por la comunidad.

Esta característica resultaría especialmente relevante porque la PS4 dejará de recibir soporte y servicios online próximamente, a pesar de haber vendido más de 117 millones de unidades desde su lanzamiento en 2013. Así, muchos usuarios podrían mantener acceso a sus juegos favoritos sin depender de consolas más antiguas.

La retrocompatibilidad en una nueva portátil de Sony facilitaría a los jugadores trasladar su biblioteca digital de una generación a otra, afianzando la tendencia de consumir títulos en formato digital. Por ahora, todo apunta a que esta funcionalidad estaría limitada a juegos digitales, ya que no se prevé la inclusión de un lector de discos en una máquina portátil.

La PS6 portátil incorporaría Ray Tracing en tiempo real, aunque surgen dudas sobre el impacto en la autonomía de batería. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Qué más se sabe de la PS6 portátil

Según las filtraciones, como la de KeplerL2 en NeoGaf, la PS6 portátil emplearía una arquitectura basada en una APU Canis de AMD, con un TDP de 15W y una iGPU de 16 CU, comparable a una APU de gama alta pero de nueva generación. Este diseño permitiría un consumo energético reducido, alineado con la tendencia de Sony a optimizar el bajo consumo en sus dispositivos, como ya sucedió con el modo de ahorro energético de la PS5.

El hardware también incluiría soporte para Ray Tracing en tiempo real, al menos en juegos de PS5. Esta tecnología, que mejora la calidad visual mediante efectos de iluminación avanzados, representa un reto para dispositivos portátiles por el equilibrio necesario entre potencia gráfica y autonomía de batería. Aunque la promesa de Ray Tracing ha generado entusiasmo, algunos usuarios dudan de su viabilidad práctica en un formato portátil, dada la exigencia técnica y la posible reducción en la duración de la batería.

La nueva consola no usaría la arquitectura RDNA 5 de AMD, sino una versión optimizada específicamente para el producto. Además, se espera que los desarrolladores adapten sus títulos para funcionar con opciones gráficas que requieran menos recursos, como texturas de menor consumo de VRAM, a fin de maximizar el rendimiento en la PS6 portátil.

La variante portátil de Sony pretende ser una alternativa más asequible frente al costo estimado de hasta 1.000 dólares para las consolas de nueva generación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de la próxima generación de consolas preocupa a muchos jugadores. Las dificultades en la cadena de suministro, especialmente la crisis de la memoria RAM (DRAM), han elevado los costos de los componentes y encarecido las consolas actuales.

Se especula que tanto la PS6 como la Xbox Project Helix podrían acercarse a los USD 1.000, aunque la variante portátil de Sony debería ser más asequible, posicionándose como una alternativa para quienes buscan experiencias de nueva generación sin realizar un desembolso tan alto.