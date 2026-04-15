Una mujer de 86 años cayó en un pozo de cuatro metros en su casa de Rosario y tuvo que ser rescatada

Bomberos Zapadores utilizan cuerdas y ventaja mecánica en una vivienda de Camilo Aldao al 130 bis

Una vivienda de Camilo Aldao al 130 bis, en el barrio Ludueña de Rosario, fue escenario del rescate de una mujer de 86 años cayó en un pozo de cuatro metros de profundidad dentro de su domicilio. El aviso de un vecino activó un operativo de rescate que reunió al personal de emergencias y policías.

De acuerdo con lo informado por el medio regional Cadena 3, el hecho se desencadenó cuando un residente de la zona notó la puerta abierta en la vivienda y, al no recibir respuesta, decidió alertar a las autoridades.

Los Bomberos Zapadores acudieron al lugar y, tras ingresar, identificaron que la mujer se encontraba en el fondo del pozo sin posibilidad de salir. El procedimiento se puso en marcha poco antes de las 17 de este martes, con el despliegue de un sistema de cuerdas y ventaja mecánica que permitió asistir a la víctima de manera segura.

Un bombero descendió al interior del pozo para brindar los primeros auxilios, mientras sus compañeros preparaban el mecanismo de izado. El procedimiento demandó alrededor de una hora de trabajo para auxiliar a la mujer.

Personal del SIES traslada a la mujer al hospital PAMI II para su evaluación clínica

Todo el proceso se realizó bajo la coordinación de las fuerzas provinciales, que ingresaron a la vivienda para resguardar tanto a la víctima como al personal interviniente.

Tras el rescate, el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) se encargó de la atención inicial y dispuso el traslado de la mujer al hospital PAMI II, en la zona norte de Rosario, para su evaluación y seguimiento clínico.

El operativo concluyó minutos después de las 18, cerrando una jornada marcada por la rápida intervención de los servicios de emergencia y la colaboración entre vecinos y rescatistas.

Un caballo se cayó a un pozo ciego en La Rioja: cómo fue el operativo para rescatarlo

El mediodía del último jueves en La Rioja se vio interrumpido por un operativo inusual y cargado de tensión: un caballo cayó en un pozo ciego dentro del predio del Parque Industrial y requirió la intervención urgente de equipos de seguridad y emergencias. El episodio movilizó a varias fuerzas, quienes coordinaron tareas para resolver una situación que mantuvo expectantes a trabajadores y vecinos de la zona.

Según informó Nueva Rioja, la Brigada Motorizada de la U.R. II recibió un aviso sobre la presencia de un equino atrapado en un pozo negro. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el animal no podía salir sin ayuda, lo que determinó la necesidad de desplegar un operativo inmediato y coordinado. La precisión y la velocidad en la respuesta fueron señaladas como factores centrales para preservar la vida del caballo.

El cuerpo de Bomberos Voluntarios, a cargo de la Unidad N° 22 bajo las órdenes del Sr. Porto Esteban, encabezó el rescate. Mientras tanto, los brigadistas establecieron un perímetro de seguridad con el objetivo de evitar nuevos incidentes y facilitar el trabajo del equipo de extracción.

Las maniobras exigieron técnicas específicas para liberar al animal, que permaneció imposibilitado de moverse durante todo el procedimiento.

El informe oficial valoró la “efectividad del procedimiento y la rápida intervención de los equipos actuantes” como elementos determinantes para el desenlace. El trabajo sincronizado entre las diferentes áreas de seguridad permitió que el caballo fuera retirado en buen estado, sin presentar lesiones de consideración.

Desde la fuerza policial, se subrayó la importancia del “trabajo conjunto realizado en el lugar”, que permitió finalizar la jornada sin incidentes ni heridos durante las maniobras de izamiento.

El episodio puso en evidencia la coordinación entre bomberos, brigadistas y personal policial ante emergencias de este tipo en La Rioja, y dejó como saldo el rescate exitoso del animal tras varias horas de labor.