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Artemis II ya tiene sonido de alarma coleccionable, fondo de pantalla original: personaliza tu iPhone o Android

La NASA liberó varias imágenes tomadas desde la nave Orion de la Luna, Tierra y de un eclipse que puedes descargar totalmente gratis

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(NASA)
La NASA liberó varios fondos de pantalla relacionados con la misión Artemis II. (NASA)

Fondos de pantalla originales y gratuitos de la misión Artemis II de la NASA, los mismos sonidos de alarma o despertador utilizados para los astronautas de Orion en el espacio y otros recursos están disponibles para personalizar tu celular y activar el “modo Artemis”, tanto en Android como en iPhone.

Es importante aclarar que no se trata de una función oficial del sistema operativo, sino de opciones que puedes instalar y configurar por tu cuenta si te interesa este tema.

Cómo conseguir gratis los fondos de pantalla de Artemis II de la NASA

Para descargar las fotografías, solo debes ingresar al sitio oficial de la NASA: https://www.nasa.gov/artemis-ii-mobile-wallpapers/.

En iPhone, abre la imagen descargada, pulsa el ícono de compartir y selecciona ‘Usar como fondo de pantalla’. Ajusta la imagen a tu gusto y elige si deseas aplicarla en la pantalla de bloqueo, de inicio o en ambas.

(NASA)
Puedes acceder a las fotos a través de la página web de la NASA. (NASA)

En Android, descarga la foto y guárdala en tu galería. Accede a la imagen, abre el menú de opciones y selecciona ‘Establecer como fondo de pantalla’. Define si prefieres colocarla en la pantalla de inicio, de bloqueo o en ambas, ajusta el encuadre y confirma la configuración.

Las imágenes de Artemis II para fondo de pantalla destacan por su alta resolución y muestran vistas detalladas de la Luna, la Tierra y fenómenos como eclipses, todas capturadas desde la nave Orion durante la misión.

(NASA)
Hay fotos tanto de la Tierra, Luna y de un eclipse. (NASA)

Cuáles fueron lo sonidos de alarma o despertador de Artemis II

La NASA usó las siguientes canciones como sonidos de alarma despertador para los astronautas de Artemis II mientras estaban en el espacio:

  • Sleepyhead (Young & Sick)
  • Greenlight (John Legend y André 3000)
  • In a paydream (Freedy Jones Band)
  • Pink Pony Club (Chapell Roan)
  • Working Class Heroes (CeeLo Green)
  • Good Morning (Mandisa y TobyMac)
  • Tokyo Drifting (Glass Animals y Densel Curry)
  • Under Pressure (Queen y David Bowie)
  • Lonesome Drifter (Charley Crockett)
Los astronautas de Artemis II eran despertados por la NASA con canciones que ellos o sus seres cercanos habían escogidos para ellos. Picture taken with a mobile phone. NASA/Handout via REUTERS
Los astronautas de Artemis II eran despertados por la NASA con canciones que ellos o sus seres cercanos habían escogidos para ellos. Picture taken with a mobile phone. NASA/Handout via REUTERS

Cómo ajustar el sonido de alarma o despertador del celular

Para ajustar el sonido de alarma o despertador del celular en el modo Artemis, primero debes obtener algunas de las canciones recién mencionadas. Hecho esto, sigue estos pasos:

En Android:

  1. Abre la aplicación de Reloj.
  2. Ve a la sección de alarmas y selecciona la alarma que desees modificar o crea una nueva.
  3. Pulsa en ‘Sonido de alarma’ o ‘Tono’.
  4. Busca la opción para añadir un archivo de audio desde tu dispositivo y selecciona la canción descargada.
  5. Guarda los cambios para activar la nueva alarma.

En iPhone:

  1. Abre la app Reloj y selecciona la alarma que quieras modificar o crea una nueva.
  2. Toca en ‘Sonido’ y luego en ‘Elegir una canción’.
  3. Escoge la canción descargada desde tu biblioteca de archivos o desde la app Música.
  4. Confirma la selección y guarda los cambios.

Así tendrás el sonido de la misión Artemis como alarma en tu celular.

Puedes seguir a los astronautas de la misión Artemis II en sus redes sociales para estar al tanto de sus actualizaciones más recientes. NASA/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
Puedes seguir a los astronautas de la misión Artemis II en sus redes sociales para estar al tanto de sus actualizaciones más recientes. NASA/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Cómo seguir activando el modo Artemis en el celular

Para seguir activando el modo Artemis en tu celular, puedes personalizar diferentes aspectos del dispositivo con recursos inspirados en la misión de la NASA. Sigue estos pasos:

  • Widgets temáticos: Añade widgets relacionados con la exploración espacial, el clima lunar o el seguimiento de misiones, disponibles en las tiendas de aplicaciones para Android y iPhone.
  • Temas y paquetes de íconos: En Android, instala paquetes de íconos y temas inspirados en el espacio para transformar la apariencia de tu interfaz.
  • Transmisiones de la NASA: En el canal oficial de YouTube, se transmitió la misión Artemis II. Puedes dirigirte al video para revivir tus momentos favoritos y asimismo, para seguir actualizaciones oficiales de sobre esto.

De esta manera, podrás mantener tu celular personalizado y actualizado con el estilo y los recursos del modo Artemis.

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