La confesión de una leyenda de Boca sobre la depresión que sufrió: el momento en el que uno de sus perros le salvó la vida

Roberto Mouzo contó que la pasó mal luego de la muerte de su esposa y uno de sus perros logró salvarle la vida

Roberto Mouzo es uno de los máximos ídolos de la historia de Boca Juniors y el que más partidos jugó con en el club de la Ribera, con 426 presentaciones oficiales entre 1971 y 1984. El ex defensor, de 73 años, fue noticia en las últimas horas al contar el crudo relato de la depresión que debió atravesar y que casi le cuesta la vida hasta que uno de sus perros lo salvó de cometer una atrocidad.

“En su momento, la muerte de mi mujer me llevó a quedarme solo y eso me costó mucho superarlo. Hasta que me salvó un (perro) ovejero que yo tenía. Tenía dos y después los tuve que sacrificar”, comenzó Mouzo en una entrevista con el programa El Show de Boca de Selección (Radio Splendid AM 990). Luego, explicó cómo lo salvó de haber tomado una mala decisión: “Empezó a llorar uno porque vio que me bajaba dos botellas de vino por noche”.

El ex futbolista seis veces campeón con Boca, incluyendo dos Copas Libertadores (1977 y 1978) y una Intercontinental brindó mayores precisiones sobre una etapa oscura y triste en su vida. “Yo vivía en Álvarez Thomas y La Pampa, me iba abajo de la lluvia, no podía dormir. Un sábado a la mañana, realmente fue muy difícil. Me empecé a dar manija y agarré una cuchilla. No sé lo que iba a hacer. Realmente, estaba ido totalmente. Empezó a llorar uno de ellos (los perros), me hizo un clic y me sacó. Realmente reaccioné. No sé si me iba a cortar las venas, si me la iba a clavar, no sé. Realmente me salvó la vida, esa es la realidad. Después los tuve que sacrificar a los dos: al que me salvó la vida de viejo y al otro, que me habían regalado hacía ocho años, por la cadera", siguió.

Roberto Mouzo en su etapa de futbolista. Es el jugador con más partidos con la camiseta de Boca Juniors en la historia

Más tarde, el conductor Daniel Mollo le preguntó a Mouzo por aquella depresión originada tras la muerte de su esposa luego de una dura enfermedad: “Estaba ido totalmente, porque en el mejor momento podíamos disfrutar a los chicos. Tengo tres hijos y los podíamos disfrutar. Yo ya no viajaba más, ya podía disfrutarla a ella también y la familia. A los 51 años tuvo un cáncer en el estómago y se me fue. Realmente fumaba mucho. Se me fue tan joven... Y yo la conocí cuando tenía 15 años".

Roberto Mouzo nació en Avellaneda el 8 de enero de 1953 y surgió como futbolista de las divisiones inferiores de Boca. Defensor central con gol, fue consolidándose como una de las principales figuras del equipo comandado por el Toto Lorenzo, que ganaría dos copas Libertadores y una Intercontinental, en 1978. Dos años antes, el Gran Capitán había sido elegido como el mejor zaguero de la temporada y fue convocado a la selección argentina por César Luis Menotti y Carlos Bilardo, aunque jugó apenas cuatro partidos.

Como dato relevante, el ídolo boquense es, detrás de Silvio Marzolini, el futbolista que más Superclásicos ante River disputó, con 35 presentaciones. Además, fue uno de los elegidos de Diego Maradona en el plantel campeón de 1981 como la verdadera figura de aquel equipo. Tras su paso por el Xeneize, Mouzo jugó en Estudiantes de Río Cuarto, 9 de Octubre de Ecuador y Atlanta, donde se retiró en 1986.