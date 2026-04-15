Tecno

Google Chrome trae la solución para que no pierdas el tiempo escribiendo el mismo prompt en Gemini

Esta nueva función te permite guardar indicaciones en la inteligencia artificial de Google para que puedas hacer consultas en internet más eficaces

Guardar
Los logotipos de Gemini (una estrella multicolor y el texto negro "Gemini") y Google Chrome (un círculo rojo, amarillo, verde y azul) sobre fondo blanco.
Google permite ahora guardar prompts o indicaciones en Gemini para Chrome con una función llamada skills o habilidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google ahora permite guardar prompts o indicaciones en Gemini para Chrome mediante una función llamada skills o habilidades. Esta herramienta resulta útil, por ejemplo, si sueles consultar páginas web de recetas y necesitas analizar los nutrientes de los alimentos.

Solo es necesario activar Gemini y realizar la consulta a la inteligencia artificial utilizando una skill específica creada para esa tarea.

Las skills o habilidades de Gemini en Google Chrome están diseñadas para quienes realizan consultas frecuentes y similares en diferentes sitios web. Es una función útil si deseas evitar salir de la pestaña y realizar todas tus consultas a la IA desde ahí mismo.

Pantalla de Google Chrome con una receta de ensalada de pollo china. Muestra ingredientes, la ensalada preparada y una función de IA para guardar el análisis de receta
Las skills de Gemini en Google Chrome están pensadas para quienes hacen consultas repetitivas en la web. (Google)

Según Google, las Skills operan sobre la infraestructura de seguridad y privacidad de Chrome, aplicando las mismas medidas que protegen las notificaciones de Gemini en el navegador.

Por ejemplo, cada vez que una skill intente realizar acciones como agregar un evento al calendario o enviar un correo electrónico, se solicitará confirmación al usuario. Además, las Skills cuentan con protecciones multicapa, entre ellas pruebas automatizadas de penetración y actualizaciones automáticas.

Para facilitar la adopción de esta nueva herramienta, Google habilitará una biblioteca de skills o habilidades prediseñadas, entre las que se destacan:

  • Proteína: modifica recetas de páginas web para sugerir ingredientes que aumenten el consumo de proteínas.
  • Planificador de comidas: crea una infografía cronológica y una lista de preparación para organizar varias recetas.
  • Consejero de regalos: sugiere opciones de obsequios adaptadas a las preferencias del destinatario.
  • Dramatizar contenido: eleva el tono de una historia aplicando un lenguaje épico propio de un tráiler cinematográfico.
  • Explicar en personaje: transforma el texto para adaptarlo al vocabulario y estilo de un personaje específico.
Primer plano de una pantalla que muestra una ensalada de pollo con almendras y una interfaz de usuario de Google Gemini con opciones de habilidades culinarias
Una skill en Gemini es una función personalizada que automatiza tareas al interactuar con la inteligencia artificial desde la extensión. (Google)

Cómo activar una skill o habilidad de Gemini en Google Chrome

Para activar una skill o habilidad e Gemini en Google Chrome, debes seguir estos paso:

  1. Ir a la opción Gemini en Google Chrome.
  2. Compartir la indicación que más se ajuste a tus intereses.
  3. Pulsar ‘Guadar promtp como skill’.

Qué es una skill de Gemini en Google Chrome

Una skill de Gemini en Google Chrome es una función personalizada que permite automatizar y agilizar tareas repetitivas al interactuar con la inteligencia artificial de Gemini directamente desde la extensión en el navegador.

Captura de pantalla de una interfaz web con una página de producto de cosméticos a la izquierda y un chatbot de IA a la derecha ofreciendo asistencia
Las skills funcionan como rutinas guardadas que se pueden reutilizar según las necesidades del usuario. (Google)

Las skills actúan como instrucciones o rutinas que puedes guardar para usarlas cuantas veces necesites, adaptándose a tus hábitos o necesidades frecuentes en la web.

Por ejemplo, si sueles leer recetas en línea y quieres obtener el valor nutricional de los ingredientes, puedes crear una skill que, al activarla, analice automáticamente la información nutricional de cualquier receta que selecciones.

Otro caso sería una skill para resúmenes: al navegar por artículos extensos, puedes activar una skill que genere un resumen breve del texto. También podrías configurar una skill para buscar términos médicos en artículos científicos o para traducir automáticamente fragmentos de páginas web a un idioma específico.

Además de las skills, Gemini en Chrome ofrece herramientas de asistencia con inteligencia artificial integradas en el navegador. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Además de las skills, Gemini en Chrome ofrece herramientas de asistencia con inteligencia artificial integradas en el navegador. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las skills están diseñadas para facilitar tareas comunes y ahorrar tiempo al realizar actividades similares de manera recurrente en distintos sitios web.

Qué más se puede hacer con Gemini en Google Chrome

Además de las funciones personalizadas mediante skills, Gemini en Google Chrome ofrece herramientas de asistencia impulsadas por inteligencia artificial directamente en el navegador. Entre sus capacidades principales se encuentran:

  • Resumir información clave: Gemini puede generar resúmenes concisos de artículos, páginas web o hilos, facilitando la comprensión rápida de los puntos principales sin necesidad de leer el contenido completo.
  • Aclarar conceptos y responder preguntas: Permite consultar dudas sobre el contenido de cualquier pestaña abierta, proporcionando explicaciones y respuestas basadas en el contexto de navegación.
  • Comparar opciones: Organiza y compara especificaciones, ventajas y desventajas de productos o servicios para ayudar a tomar decisiones informadas sin abrir múltiples pestañas.

Temas Relacionados

GoogleChromeGeminiInteligencia artificialTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Este perro robot es el nuevo supervisor de fábricas: gracias a Google es autónomo y toma decisiones por sí solo

La empresa desarrolló una IA especial para robots que les permite identificar mejor elementos de su entorno para que sea más independientes

Este perro robot es el nuevo supervisor de fábricas: gracias a Google es autónomo y toma decisiones por sí solo

Así fue el insólito rescate de una abuela gamer: ignoró las llamadas porque intentaba superar su récord

El fenómeno de los adultos mayores gamers subraya la importancia de adaptar la tecnología para promover la autonomía, el bienestar y el aprendizaje a cualquier edad

Así fue el insólito rescate de una abuela gamer: ignoró las llamadas porque intentaba superar su récord

La posible PS6 portátil permitiría jugar los títulos de PS4 y PS5 a través de retrocompatibilidad

Esta consola contaría con tecnología Ray Tracing y podría costar cerca de 1.000 dólares

La posible PS6 portátil permitiría jugar los títulos de PS4 y PS5 a través de retrocompatibilidad

Un robot persigue jabalíes en plena calle y el video ya tiene millones de vistas

El video viral del Unitree G1, conocido como Edward Warchocki, interactuando con fauna silvestre en una vía urbana genera millones de visualizaciones y plantea cuestionamientos éticos

Un robot persigue jabalíes en plena calle y el video ya tiene millones de vistas

El cambio que todos esperaban: YouTube eliminará anuncios en momentos clave de los directos

Los canales con anuncios automáticos serán los únicos que podrán acceder a esta función

El cambio que todos esperaban: YouTube eliminará anuncios en momentos clave de los directos
DEPORTES
Real Madrid busca dar vuelta la serie ante Bayern Múnich para meterse en las semifinales de la Champions League

Real Madrid busca dar vuelta la serie ante Bayern Múnich para meterse en las semifinales de la Champions League

Tiene 19 años, es la revelación del año y lo comparan con Carlos Alcaraz: quién es Rafael Jódar, verdugo de Camilo Ugo Carabelli en Barcelona

El test especial de Franco Colapinto con su Alpine en medio de la pausa de la temporada de la Fórmula 1

La confesión de una leyenda de Boca sobre la depresión que sufrió: el momento en el que uno de sus perros le salvó la vida

Francisco Cerúndolo sostiene la ilusión argentina en el ATP 500 de Múnich: rival, hora y cómo ver el partido por los octavos de final

TELESHOW
El desopilante baile viral de Juan Otero, Flor Peña, Marley y Toto que conquistó a todos

El desopilante baile viral de Juan Otero, Flor Peña, Marley y Toto que conquistó a todos

Marcelo Pelegri contó por primera vez los detalles sobre su divorcio de Grecia Colmenares: “Nos costó 100 dólares”

El apasionado reencuentro de Evelyn Botto y Fede Bal tras varias semanas de distancia

Panam contó el rol clave que tuvo en el romance de Sabrina Rojas y José Chatruc: “Qué lindo es el amor”

Coty y Furia cambiaron su estrategia con La Falete en el reality español: ¿crisis o reconciliación?

INFOBAE AMÉRICA

Panamá reporta menos casos graves de dengue, pero suben contagios en menores

Panamá reporta menos casos graves de dengue, pero suben contagios en menores

El Supremo brasileño abrió una investigación contra Flávio Bolsonaro por vincular a Lula con el narcotráfico

Expertos alertaron en Buenos Aires sobre la guerra de la desinformación: “No es un debate, es una batalla de narrativas”

Los restaurantes en Estados Unidos donde no se permite el uso del celular se vuelven tendencia en 2026

Perú apuesta a los F-16 y se endeuda por USD 3.500 millones para tener la Fuerza Aérea más moderna de Sudamérica