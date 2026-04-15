Google Chrome trae la solución para que no pierdas el tiempo escribiendo el mismo prompt en Gemini

Google permite ahora guardar prompts o indicaciones en Gemini para Chrome con una función llamada skills o habilidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google ahora permite guardar prompts o indicaciones en Gemini para Chrome mediante una función llamada skills o habilidades. Esta herramienta resulta útil, por ejemplo, si sueles consultar páginas web de recetas y necesitas analizar los nutrientes de los alimentos.

Solo es necesario activar Gemini y realizar la consulta a la inteligencia artificial utilizando una skill específica creada para esa tarea.

Las skills o habilidades de Gemini en Google Chrome están diseñadas para quienes realizan consultas frecuentes y similares en diferentes sitios web. Es una función útil si deseas evitar salir de la pestaña y realizar todas tus consultas a la IA desde ahí mismo.

Las skills de Gemini en Google Chrome están pensadas para quienes hacen consultas repetitivas en la web. (Google)

Según Google, las Skills operan sobre la infraestructura de seguridad y privacidad de Chrome, aplicando las mismas medidas que protegen las notificaciones de Gemini en el navegador.

Por ejemplo, cada vez que una skill intente realizar acciones como agregar un evento al calendario o enviar un correo electrónico, se solicitará confirmación al usuario. Además, las Skills cuentan con protecciones multicapa, entre ellas pruebas automatizadas de penetración y actualizaciones automáticas.

Para facilitar la adopción de esta nueva herramienta, Google habilitará una biblioteca de skills o habilidades prediseñadas, entre las que se destacan:

Proteína: modifica recetas de páginas web para sugerir ingredientes que aumenten el consumo de proteínas.

Planificador de comidas: crea una infografía cronológica y una lista de preparación para organizar varias recetas.

Consejero de regalos: sugiere opciones de obsequios adaptadas a las preferencias del destinatario.

Dramatizar contenido: eleva el tono de una historia aplicando un lenguaje épico propio de un tráiler cinematográfico.

Explicar en personaje: transforma el texto para adaptarlo al vocabulario y estilo de un personaje específico.

Una skill en Gemini es una función personalizada que automatiza tareas al interactuar con la inteligencia artificial desde la extensión. (Google)

Cómo activar una skill o habilidad de Gemini en Google Chrome

Para activar una skill o habilidad e Gemini en Google Chrome, debes seguir estos paso:

Ir a la opción Gemini en Google Chrome. Compartir la indicación que más se ajuste a tus intereses. Pulsar ‘Guadar promtp como skill’.

Qué es una skill de Gemini en Google Chrome

Una skill de Gemini en Google Chrome es una función personalizada que permite automatizar y agilizar tareas repetitivas al interactuar con la inteligencia artificial de Gemini directamente desde la extensión en el navegador.

Las skills funcionan como rutinas guardadas que se pueden reutilizar según las necesidades del usuario. (Google)

Las skills actúan como instrucciones o rutinas que puedes guardar para usarlas cuantas veces necesites, adaptándose a tus hábitos o necesidades frecuentes en la web.

Por ejemplo, si sueles leer recetas en línea y quieres obtener el valor nutricional de los ingredientes, puedes crear una skill que, al activarla, analice automáticamente la información nutricional de cualquier receta que selecciones.

Otro caso sería una skill para resúmenes: al navegar por artículos extensos, puedes activar una skill que genere un resumen breve del texto. También podrías configurar una skill para buscar términos médicos en artículos científicos o para traducir automáticamente fragmentos de páginas web a un idioma específico.

Además de las skills, Gemini en Chrome ofrece herramientas de asistencia con inteligencia artificial integradas en el navegador. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las skills están diseñadas para facilitar tareas comunes y ahorrar tiempo al realizar actividades similares de manera recurrente en distintos sitios web.

Qué más se puede hacer con Gemini en Google Chrome

Además de las funciones personalizadas mediante skills, Gemini en Google Chrome ofrece herramientas de asistencia impulsadas por inteligencia artificial directamente en el navegador. Entre sus capacidades principales se encuentran:

Resumir información clave: Gemini puede generar resúmenes concisos de artículos, páginas web o hilos, facilitando la comprensión rápida de los puntos principales sin necesidad de leer el contenido completo.

Aclarar conceptos y responder preguntas: Permite consultar dudas sobre el contenido de cualquier pestaña abierta, proporcionando explicaciones y respuestas basadas en el contexto de navegación.

Comparar opciones: Organiza y compara especificaciones, ventajas y desventajas de productos o servicios para ayudar a tomar decisiones informadas sin abrir múltiples pestañas.