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Amazon compra Globalstar y se convertirá en el proveedor satelital del iPhone y Apple Watch

La compañía busca desarrollar su red Amazon Leo con conexión directa a dispositivos desde el espacio

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Amazon adquirió Globalstar, la empresa encargada de brindar ayuda satelital a Apple.
Amazon adquirió Globalstar, la empresa encargada de brindar ayuda satelital a Apple.

Amazon anunció la adquisición de la empresa satelital Globalstar, en una operación que refuerza su apuesta por la conectividad desde el espacio y la posiciona como un actor clave en los servicios satelitales que utilizan dispositivos de Apple como el iPhone y el Apple Watch. El acuerdo contempla mantener y ampliar las funciones actuales de comunicación de emergencia, al tiempo que abre la puerta a nuevas capacidades en el futuro.

Según la información difundida, la transacción podría alcanzar los 11.570 millones de dólares, con un pago de 90 dólares por acción a los accionistas de Globalstar, quienes podrán optar por efectivo o títulos de Amazon. El cierre de la operación está previsto para 2027, sujeto a aprobaciones regulatorias y a la ejecución de ciertos compromisos técnicos por parte de la compañía satelital.

Continuidad para las funciones actuales

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la continuidad de la función Emergencia SOS vía satélite, presente en dispositivos compatibles de Apple. Este servicio permite a los usuarios enviar mensajes de auxilio cuando no cuentan con cobertura celular, utilizando la red de satélites de Globalstar.

Amazon firmó un acuerdo con Apple para seguir brindando servicio satelital a sus dispositivos compables desde Globalstar. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
Amazon firmó un acuerdo con Apple para seguir brindando servicio satelital a sus dispositivos compables desde Globalstar. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Tras la adquisición, esta funcionalidad seguirá operando con normalidad gracias a la infraestructura existente, incluyendo la constelación actual y los satélites que ya estaban en desarrollo antes del anuncio. Además, Amazon y Apple han firmado un acuerdo para continuar colaborando en este ámbito, garantizando la estabilidad del servicio en el corto plazo.

El objetivo real: la próxima generación satelital

Aunque el soporte a Apple es una parte relevante del acuerdo, el objetivo principal de Amazon es impulsar su propio ecosistema de conectividad desde el espacio. La compañía busca desplegar a partir de 2028 su sistema conocido como Amazon Leo, una plataforma de órbita terrestre baja diseñada para ofrecer conexión directa a dispositivos.

Este modelo, conocido como Direct-to-Device (D2D), permitirá que smartphones, tablets, computadoras portátiles y relojes inteligentes se conecten directamente a satélites sin necesidad de infraestructura terrestre intermedia. La meta es habilitar funciones como llamadas, mensajería y acceso a internet en cualquier lugar, incluso en zonas sin cobertura tradicional.

Amazon LEO
Amazon Leo tiene como objetivo tener su propio ecosistema de conectividad desde el espacio.

La experiencia técnica y la infraestructura de Globalstar son consideradas piezas clave para alcanzar este objetivo, ya que aportan conocimiento en despliegue y operación de redes satelitales.

Competencia directa con Starlink

El movimiento de Amazon se produce en un contexto de creciente competencia en el sector satelital, donde Starlink, el servicio de SpaceX, ha tomado ventaja con su tecnología Direct-to-Cell. Esta permite conectar dispositivos móviles directamente a satélites para ofrecer servicios de comunicación.

Con la adquisición de Globalstar y el desarrollo de Amazon Leo, la compañía liderada por Andy Jassy busca posicionarse como un competidor directo en este segmento, ampliando su presencia más allá del comercio electrónico y los servicios en la nube.

Un teléfono celular negro con el logo blanco de Starlink en la pantalla, apoyado sobre una roca. Al fondo, un vasto paisaje montañoso y un lago.
Amazon busca competir de manera directa con Starlink, quienes ya han desplegado diferentes tecnologías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevas aplicaciones, incluso en aviación

Como parte de su estrategia, Amazon también ha presentado recientemente la Leo Aviation Antenna, una antena orientada al sector aeronáutico que promete ofrecer conexión a internet de alta velocidad en vuelos comerciales.

Según la empresa, su sistema satelital podría alcanzar velocidades de hasta 1 Gbps de descarga y 400 Mbps de subida, incluso en trayectos sobre océanos, donde la conectividad suele ser limitada. Este desarrollo apunta a expandir el alcance de su red más allá de los dispositivos personales, hacia industrias como la aviación.

Un paso clave en la carrera espacial tecnológica

La compra de Globalstar marca un punto de inflexión en la estrategia de Amazon en el espacio. Más allá del acuerdo con Apple, la operación busca consolidar una infraestructura propia que permita ofrecer conectividad global directa a dispositivos.

Amazon LEO
Amazon Leo se encuentra preparando su lanzamiento oficial.

Con este movimiento, la compañía se suma a una carrera tecnológica en la que las grandes empresas buscan dominar el acceso a internet desde la órbita terrestre, un mercado que promete transformar la forma en que las personas se conectan en todo el mundo.

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