Apple lidera el mercado global de smartphones pese a la escasez de memoria y la caída general de envíos

El informe de Counterpoint destaca que el éxito de Apple se debe a varios factores. REUTERS/Brendan McDermid

En un contexto marcado por la escasez de componentes de memoria y una contracción de la demanda global, Apple logró posicionarse como líder mundial en envíos de smartphones durante el primer trimestre de 2026. Según datos de Counterpoint Research, la compañía experimentó un crecimiento interanual del 5%, alcanzando una cuota de mercado del 21 %.

La compañía superó a sus principales competidores, a pesar de que el mercado global cayó un 6% frente al mismo periodo del año anterior.

Factores clave del liderazgo de Apple en el sector smartphone

El informe de Counterpoint destaca que el éxito de Apple se debe a varios factores. Por un lado, su enfoque en el segmento premium le permitió diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo. Además, la integración de su cadena de suministro y su desempeño sólido en China resultaron determinantes para mantener el crecimiento.

Apple logró posicionarse como líder mundial en envíos de smartphones durante el primer trimestre de 2026. REUTERS/Mike Segar

De hecho, el fabricante del iPhone registró un aumento del 23 % en las ventas en el país asiático durante las primeras nueve semanas de 2026, consolidando su presencia en uno de los mercados más relevantes del mundo.

En contraste, los envíos de Samsung cayeron un 6 % interanual, reduciendo su cuota al 20 %. Según Counterpoint, la demora en el lanzamiento del Galaxy S26 y la debilidad en el segmento de gama de entrada afectaron negativamente a los volúmenes de la marca.

Xiaomi, por su parte, mantuvo el tercer puesto con un 13 % del mercado, aunque fue la marca que más retrocedió entre las cinco principales.

El fabricante del iPhone registró un aumento del 23 % en las ventas en el país asiático durante las primeras nueve semanas de 2026. REUTERS/Dado Ruvic

Impacto de la escasez de memoria y las tendencias del mercado

El descenso global en el envío de smartphones, según explicó la analista Shilpi Jain de Counterpoint, “se debe principalmente a que los fabricantes de memorias priorizan los centros de datos de IA sobre la electrónica de consumo”.

Además, es pertinente indicar que las tensiones en Oriente Medio también influyeron en la confianza de los consumidores y en la dinámica del mercado.

A pesar de estos obstáculos, Apple logró capitalizar su posicionamiento premium y su capacidad para adaptarse a las condiciones cambiantes de la cadena de suministro, afianzándose como líder del sector en un trimestre especialmente desafiante para la industria tecnológica.

Apple logró capitalizar su posicionamiento premium y su capacidad para adaptarse a las condiciones cambiantes de la cadena de suministro. REUTERS/Dado Ruvic

Apple prepara gafas inteligentes con IA y apuesta por diseño personalizado

Apple se estaría alistando para ingresar al competitivo mercado de las gafas inteligentes, apostando por la diferenciación a través del diseño y la personalización. Según información de Mark Gurman de Bloomberg, la empresa está experimentando con al menos cuatro estilos distintos de montura, con el objetivo de rivalizar directamente con firmas como Meta.

La propuesta de Apple no solo se enfocaría en la tecnología, sino que buscaría destacarse por la apariencia de sus gafas. El equipo de diseño estaría trabajando en una gama diversa de opciones, que incluye una montura rectangular grande inspirada en las Ray-Ban Wayfarer, una versión rectangular más delgada, un modelo ovalado o circular de mayor tamaño y una alternativa ovalada de dimensiones más compactas.

Cada uno de estos estilos estaría disponible en varios colores, permitiendo a los usuarios seleccionar el que mejor se adapte a su gusto.

El equipo de diseño estaría trabajando en una gama diversa de opciones, que incluye una montura rectangular grande. (Fotógrafo: David Paul Morris/Bloomberg)

Esta orientación hacia la personalización resulta poco habitual entre los dispositivos tecnológicos actuales, lo que podría situar a Apple en una posición ventajosa en un sector donde el diseño y la identidad visual adquieren cada vez más relevancia.

En cuanto a las características técnicas, Apple desarrollaría un sistema de cámara innovador para sus futuras gafas inteligentes. Mark Gurman detalla que uno de los prototipos contempla lentes ovaladas orientadas verticalmente, rodeadas de luces, un elemento distintivo que serviría para diferenciar el producto frente a competidores como Meta.

Así, la estrategia de Apple combina avances en inteligencia artificial con una propuesta estética variada y adaptable, encaminada a conquistar a un segmento de consumidores que valora tanto la funcionalidad como la expresión personal en sus dispositivos.