Este es el botón de WhatsApp que te permite liberar gigas de memoria sin borrar tus fotos

Cómo liberar espacio en tu celular con el botón “Administrar almacenamiento” de WhatsApp - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp es una de las aplicaciones que más espacio ocupa en la memoria de los teléfonos móviles debido a la cantidad de fotos, videos, audios y documentos que se comparten diariamente. Con el tiempo, esta acumulación puede saturar la memoria interna y causar problemas como fallos en la recepción de archivos, lentitud en las descargas o incluso la imposibilidad de guardar nuevos mensajes.

Frente a este desafío, WhatsApp ha incorporado una solución eficiente que permite liberar espacio sin perder contenido importante: el botón “Administrar almacenamiento”.

La relevancia de esta función radica en que ayuda a los usuarios a optimizar el rendimiento del dispositivo y mantener la privacidad, ya que permite eliminar archivos innecesarios de forma selectiva, evitando la eliminación accidental de fotos o videos relevantes.

Mantén tu WhatsApp ágil y seguro con la herramienta para gestionar archivos y ahorrar memoria - REUTERS/Dado Ruvic

Saber cómo utilizar correctamente esta herramienta es clave para garantizar que WhatsApp funcione de manera fluida, sin sacrificar recuerdos ni información esencial.

¿Dónde está el botón para liberar espacio en WhatsApp?

El botón “Administrar almacenamiento” se encuentra dentro del menú de ajustes de WhatsApp. A través de esta función, puedes revisar en detalle los archivos almacenados y decidir cuáles eliminar para ganar espacio en la memoria del teléfono. El proceso es sencillo y no requiere conocimientos técnicos avanzados.

Pasos para usar “Administrar almacenamiento” en WhatsApp

Abre WhatsApp en tu teléfono. Ve a “Ajustes” (ícono de tres puntos en la esquina superior derecha en Android o la pestaña inferior en iOS). Selecciona “Almacenamiento y datos”. Haz clic en “Administrar almacenamiento”. Revisa los archivos sugeridos para eliminar: WhatsApp muestra videos, fotos y documentos pesados o duplicados, así como elementos reenviados muchas veces. Selecciona los archivos que deseas borrar de manera individual o en grupo, según lo que quieras depurar. Elimina los archivos seleccionados. Recuerda que esta acción es irreversible, por lo que si tienes archivos importantes, haz una copia de seguridad antes de borrarlos.

Desactivar la descarga automática, eliminar duplicados y cerrar sesiones en dispositivos vinculados previene saturaciones y mejora el control sobre los datos personales en la aplicación

¿Cómo recibir fotos en WhatsApp sin llenar el almacenamiento?

Uno de los motivos de saturación es la descarga automática de archivos, especialmente en chats grupales. Para evitarlo, puedes desactivar la descarga automática y decidir manualmente qué fotos y videos guardar. Así, solo los archivos que selecciones ocuparán espacio en tu dispositivo.

Configura la visibilidad de archivos multimedia

Abre WhatsApp y ve a “Ajustes”. Selecciona “Chats”. Busca la opción “Visibilidad de archivos multimedia” y desactívala. Ahora, las fotos y videos solo se guardarán si tú lo permites.

Activa este botón para evitar que extraños entren a tu cuenta

Además de liberar espacio, gestionar archivos en WhatsApp contribuye a la privacidad, ya que reduce el riesgo de que información sensible quede almacenada innecesariamente. Otra función útil es la opción de “Cerrar sesión” en dispositivos vinculados.

Si detectas algún acceso no autorizado a tu cuenta desde la sección de “Dispositivos vinculados”, puedes cerrar la sesión de inmediato y bloquear intrusos, cortando el acceso a tus conversaciones y datos.

Revisar y depurar regularmente la memoria desde las opciones de la aplicación ayuda a evitar problemas técnicos y garantiza el acceso a futuras actualizaciones y mejoras de seguridad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones adicionales

Realiza copias de seguridad periódicas antes de eliminar archivos importantes.

Actualiza la aplicación para acceder a las últimas funciones de optimización y seguridad.

Limpia la memoria caché de WhatsApp desde los ajustes del teléfono para liberar aún más espacio.

Revisa periódicamente el almacenamiento desde la opción “Administrar almacenamiento” para evitar saturaciones.

En un entorno donde los celulares se han convertido en el centro de la vida digital, gestionar el espacio es fundamental para evitar problemas técnicos y garantizar el acceso a nuevas funciones y actualizaciones. El botón “Administrar almacenamiento” de WhatsApp ofrece una solución práctica y segura para mantener la aplicación optimizada y el teléfono ágil, sin renunciar a tus fotos, videos o documentos más importantes.

Adoptar el hábito de revisar y depurar el contenido de WhatsApp periódicamente es la mejor forma de evitar sorpresas desagradables y mantener el control sobre la memoria de tu dispositivo. La clave está en aprovechar las herramientas integradas, que facilitan la vida sin complicaciones ni riesgos innecesarios.