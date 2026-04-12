El truco gratuito para ganar espacio en Google sin borrar fotos ni correos

Cómo duplicar gratis el almacenamiento en Google sin borrar archivos ni pagar suscripción - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El almacenamiento gratuito de Google, limitado a 15 GB por cuenta, puede llenarse rápidamente debido al uso intensivo de Google Fotos, Google Drive y las copias de seguridad automáticas de aplicaciones como WhatsApp.

Muchos usuarios se enfrentan al dilema de liberar espacio sin borrar fotos, videos o correos importantes, y sin pagar una suscripción a Google One. La buena noticia es que existen alternativas ingeniosas para ampliar el almacenamiento sin perder información ni asumir costos adicionales.

Este truco es especialmente relevante porque permite seguir utilizando todos los servicios de Google sin restricciones, evita el riesgo de perder archivos valiosos y es sencillo de aplicar, incluso para quienes no son expertos en tecnología. A continuación, se explica cómo aprovechar la gestión de cuentas para ganar espacio de manera gratuita.

Alternar entre dos cuentas gratuitas de Google es una solución sencilla y eficaz para liberar memoria, conservar archivos importantes y evitar el pago de Google One en la era de la saturación digital - (Foto: Google)

¿Cómo aumentar el almacenamiento de Google sin eliminar archivos?

La clave está en crear una segunda cuenta de Google y asociarla a la cuenta principal. De este modo, cada cuenta cuenta con sus propios 15 GB gratuitos, lo que duplica la capacidad total disponible para fotos, correos y documentos. Además, la gestión de correos y archivos se mantiene sencilla, permitiendo alternar entre ambas cuentas sin perder la organización ni la funcionalidad.

Pasos para crear y asociar una segunda cuenta de Google

Crea una nueva cuenta de Google: Accede a la página de Google y utiliza una ventana de navegación privada o un navegador diferente para no vincularla automáticamente a la cuenta principal. Elige un nombre y correo electrónico que prefieras; no es necesario que coincida en nada con la cuenta principal. Vincula la nueva cuenta a la principal: Ingresa a Gmail con la cuenta principal, ve a “Ver todos los ajustes” y selecciona la pestaña “Reenvío y correo POP/IMAP”. Añade la dirección de la nueva cuenta en la opción de “Reenvío de correos”. Así, los correos entrantes ocuparán espacio en la nueva cuenta sin saturar la principal. Gestiona ambas cuentas fácilmente: Desde cualquier servicio de Google, haz clic en el icono de tu cuenta (arriba a la derecha) y selecciona “Añadir otra cuenta”. Esto permite alternar entre ambas cuentas sin cerrar sesión ni abrir otros navegadores.

Cómo liberar espacio en Google Drive con la nueva cuenta

Aumenta el espacio en Google sin eliminar fotos ni correos: guía para usuarios prácticos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google Drive suele ser el mayor consumidor de espacio en una cuenta gratuita. Para liberar memoria:

Descarga los archivos menos utilizados de la cuenta principal y súbelos a la nueva cuenta.

Mueve documentos antiguos, respaldos o cualquier archivo que no necesites consultar a menudo. Así, la cuenta principal recupera espacio valioso sin que debas borrar nada.

Esta estrategia es especialmente útil para fotos, videos y documentos que deseas conservar, pero que no necesitas tener siempre a mano.

Ventajas adicionales de gestionar varias cuentas

Flexibilidad y organización: Puedes separar archivos personales y laborales, gestionar proyectos independientes o administrar grandes volúmenes de fotos y documentos de forma más ordenada.

Evita la pérdida de información: Mantener copias distribuidas reduce el riesgo de perder datos por accidente o saturación de una sola cuenta.

Facilidad de acceso: Cambiar de cuenta es inmediato y no requiere pasos adicionales más allá de seleccionar la cuenta deseada en el menú de usuario.

Opciones de pago para quienes buscan más espacio

Para usuarios que prefieren evitar la gestión de múltiples cuentas, Google ofrece Google One, una suscripción que amplía el almacenamiento desde 100 GB por apenas 2 dólares mensuales o 20 dólares anuales. Además del espacio, incluye funciones exclusivas en Google Fotos y una VPN para mayor privacidad.

Recomendaciones finales

Realiza copias de seguridad periódicas antes de mover archivos.

Organiza tus carpetas para facilitar la gestión entre cuentas.

Si eliges la opción gratuita, recuerda que cada cuenta requiere su propia gestión de seguridad y contraseñas.

El crecimiento de datos personales y profesionales en la nube obliga a encontrar métodos creativos para gestionar el almacenamiento. El truco de duplicar cuentas es una alternativa eficaz y sin costo, ideal para quienes desean aprovechar al máximo los servicios de Google sin borrar recuerdos ni correos importantes. En un mundo donde la suscripción es la norma, la organización y el ingenio siguen siendo recursos valiosos para optimizar el espacio digital.