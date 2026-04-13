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WhatsApp permitirá personalizar chats con temas de colores en iOS, Android y próximamente en Web

La nueva función permite diferenciar conversaciones con hasta 49 combinaciones visuales, mejorando la organización y el atractivo de la app en todas las plataformas

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La plataforma de Meta lanzó esta función a finales de 2023. (WhatsApp)
WhatsApp estrena personalización de chats con temas de colores y fondos en iOS, Android y Web - (WhatsApp)

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo, está apostando por una experiencia más personalizada y visualmente atractiva para sus usuarios. En una reciente actualización beta para iOS y Android, la plataforma ha incorporado la posibilidad de personalizar los chats mediante temas de colores y fondos de pantalla, una función que también llegará pronto a WhatsApp Web.

Esta novedad responde a la demanda de millones de usuarios que buscan distinguir sus conversaciones y adaptar la interfaz a sus preferencias, algo cada vez más relevante en un contexto donde la personalización digital es tendencia.

La importancia de esta actualización radica en que no solo mejora la experiencia visual, también aporta una capa de accesibilidad y organización. Poder asignar diferentes colores y estilos a cada chat facilita identificar rápidamente conversaciones importantes, separar el trabajo de lo personal y reducir la fatiga visual, especialmente para quienes gestionan múltiples grupos y contactos en su día a día.

WhatsApp apuesta por la personalización: temas de colores y fondos únicos para cada chat - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp apuesta por la personalización: temas de colores y fondos únicos para cada chat - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Personalización de chats en iOS, Android y próximamente en Web

Con los nuevos temas de chat, los usuarios de WhatsApp podrán modificar el aspecto de sus conversaciones en iOS y Android, eligiendo entre una amplia gama de colores y fondos de pantalla. Esta función, que ya está disponible en la versión beta, permite diferenciar fácilmente los chats aplicando distintos tonos y estilos visuales, lo que incrementa la usabilidad y el atractivo de la plataforma.

La verdadera novedad es que WhatsApp planea llevar esta personalización también a su cliente web. Hasta ahora, la versión web solo permitía cambiar el fondo de pantalla predeterminado o añadir patrones, pero la personalización era limitada. Pronto, los usuarios podrán elegir un tema de chat predeterminado para la web y disfrutar de una interfaz más coordinada y acorde a sus preferencias.

Cómo funcionarán los temas de chat en WhatsApp Web

En una actualización futura, WhatsApp Web integrará la opción de temas de chat, permitiendo a los usuarios seleccionar ajustes visuales predefinidos que cambiarán el color de las burbujas de mensaje y el fondo de pantalla. Cada usuario podrá elegir su tema favorito desde la configuración de la página, con la opción de aplicar diferentes estilos a cada chat individual.

Esto significa que será posible personalizar el aspecto de cada conversación por separado, facilitando la distinción entre chats de trabajo, familia o amigos. Por ejemplo, un chat de trabajo puede tener un diseño más sobrio, mientras que un grupo de amigos puede lucir colores vibrantes y fondos llamativos.

Temas de chat en WhatsApp: más de 40 opciones de color para distinguir y organizar tus conversaciones - WHATSAPP OFICIAL
Temas de chat en WhatsApp: más de 40 opciones de color para distinguir y organizar tus conversaciones - WHATSAPP OFICIAL

WhatsApp ofrecerá hasta 49 combinaciones de temas, incluyendo variaciones dentro de la misma familia de colores. Así, los usuarios no estarán limitados a una sola opción por color, sino que podrán elegir entre matices y tonalidades específicas, como Azul

Predeterminado, Azul Cielo, Azul Real, y sus respectivas versiones tonales y minimalistas. Esto amplía enormemente las posibilidades de personalización y permite adaptar la apariencia de la app a cada gusto.

Privacidad de los temas de chat

Un aspecto relevante es que la selección de un tema de chat es completamente privada. Solo el usuario que lo configura verá el cambio de color o fondo; los demás participantes en la conversación no percibirán ninguna alteración en su interfaz.

A diferencia de otras plataformas como Instagram, donde los temas pueden compartirse, en WhatsApp la personalización es individual y no afecta la experiencia de los demás.

La función de personalización de temas de chat se encuentra actualmente en desarrollo y será lanzada próximamente, primero a usuarios beta y luego al público general. WhatsApp está afinando los detalles para asegurar una experiencia fluida y coherente en todos los dispositivos, tanto móviles como en la versión web.

La apuesta de WhatsApp por los temas de colores responde a la creciente demanda de personalización en las aplicaciones de mensajería. En un entorno saturado de notificaciones y conversaciones múltiples, la posibilidad de adaptar visualmente cada chat se convierte en una herramienta valiosa para la organización y la comodidad.

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