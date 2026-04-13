Una app argentina conquista universidades de élite y proyecta facturar 10 millones de dólares en 2027

Nerdmask, transforma materiales de clase en quizzes y podcasts usando inteligencia artificial

En Argentina, Juan Belmont fundó Nerdmask, una app educativa que desafía el aprendizaje tradicional y que, desde su lanzamiento en enero de 2025, ya cosecha 430.000 usuarios. Su objetivo es facturar USD 10 millones en 2027. El sistema permite convertir apuntes y materiales de clase en desafíos gamificados, integrando inteligencia artificial en una experiencia personalizada para estudiantes de todo el mundo.

Forbes destaca que el fundador de Nerdmask, de 28 años, atravesó diversos proyectos previos antes de consolidar la propuesta actual. Según el medio, la app surgió luego de identificar el desfasaje entre la innovación en entretenimiento y la rigidez de los métodos educativos. Belmont, desarrolló la plataforma en solitario, priorizando el crecimiento orgánico sin inversión inicial.

La solución permite subir audios, textos o PDFs, que el sistema procesa para generar resúmenes, cuestionarios, podcasts, audiolibros y exámenes automáticos. Nerdmask guía al usuario con un plan de estudio diario y aplica técnicas como la repetición espaciada, optimizando la retención de información.

Modelo de negocio directo y expansión inicial

La plataforma analiza textos, audios y PDFs para generar planes adaptados, usando técnicas de gamificación y personalización

El crecimiento de la plataforma se caracterizó por la ausencia de campañas publicitarias o inversión externa. De acuerdo con el portal, la plataforma alcanzó 430.000 usuarios en su primer año, impulsada principalmente por la viralidad en redes sociales y el contenido generado por el propio Belmont, quien acumula más de 200 millones de visualizaciones en TikTok. El modelo es directo al consumidor, con suscripciones mensuales o anuales, sin licenciarse a instituciones educativas.

Según la publicación, la empresa facturó USD 200.000 en 2025, con una proyección de USD 3 millones para fines de 2026 y USD 10 millones en 2027. El objetivo declarado es superar los dos millones de usuarios, incluyendo la apertura de oficinas en San Francisco y la conformación de un equipo propio para acelerar la expansión en el mercado de Estados Unidos.

En cuanto a su estructura, la compañía mantiene un funcionamiento inusual para una startup en rápido crecimiento: opera solo con su fundador, quien administra la plataforma y el producto en tiempo real. Belmont explicó que la IA permite escalar sin sumar personal, aunque considera la contratación de un equipo y la apertura de oficinas en el corto plazo.

Característica principal y experiencia colaborativa

Nerdmask mantiene una operación minimalista sustentada en IA, enfocándose en la personalización y colaboración entre estudiantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras tanto, la característica principal de la plataforma radica en la personalización del aprendizaje. Al registrarse, el sistema recopila datos relevantes sobre el nivel educativo, materias y objetivos de cada usuario, para luego construir un plan de estudio específico y adaptar los contenidos y evaluaciones al contexto individual.

La plataforma ofrece opciones para compartir quizzes y desafíos entre usuarios, favoreciendo el intercambio y la colaboración. El contacto directo con los estudiantes es esencial según Belmont, quien subraya: “Siempre hablo directamente con los usuarios; leo todos los mensajes. Si alguien tiene un problema, estoy ahí para solucionarlo”. Este canal abierto permite que la retroalimentación constante facilite la iteración y mejora continua de la aplicación.

La app incorpora técnicas de gamificación similares a las aplicadas en Duolingo, orientadas al estudio académico. Los usuarios no solo acceden pasivamente a contenidos, sino que interactúan, responden preguntas, repasan y avanzan por etapas, lo que convierte el proceso de aprendizaje en una experiencia de interacción constante.

Expansión internacional y contexto del mercado

Actualmente, la app cuenta con una base de usuarios distribuida en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Según Forbes Argentina, Brasil y México lideran la adopción regional, mientras que en Europa la aplicación es utilizada en España, Alemania, Francia e Italia. Este crecimiento internacional se atribuye a la viralización en redes sociales, testimonios directos entre usuarios y a la estrategia de contenido de Belmont, que alcanzó amplia visibilidad entre estudiantes de distintas regiones.

Belmont señala que el reto no está en la cantidad de contenido disponible sino en la manera en que se presenta y consume: “Mi objetivo es que estudiar ya no sea leer 100 páginas para rendir un examen. Tiene que ser algo dinámico, interactivo y mucho más eficiente”, puntualizó.

El producto se orienta a competir dentro de un mercado EdTech en expansión, donde la inteligencia artificial redefine los hábitos y métodos de estudio, consolidando el rol de la plataforma como tutor virtual y herramienta para estudiantes en todo el mundo.