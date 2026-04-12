Nuevos juegos gratis en Steam: así puedes añadir cuatro títulos a tu PC

Steam lanza cuatro nuevos juegos gratuitos y amplía la oferta para gamers de PC - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam, una de las plataformas de distribución digital líder para PC, vuelve a sorprender a la comunidad gamer con el lanzamiento de cuatro nuevos títulos gratuitos que ya están disponibles para descargar.

Estas oportunidades suelen pasar desapercibidas ante la avalancha de grandes lanzamientos, pero representan una excelente ocasión para descubrir experiencias frescas y creativas sin ningún costo. Si buscas alternativas para el fin de semana, esta selección puede ser la puerta de entrada a géneros y estilos poco convencionales que enriquecen tu biblioteca digital.

La importancia de estas promociones radica en que permiten a los jugadores experimentar con propuestas independientes y apoyar a pequeños estudios, sin asumir riesgos financieros. Además, una vez reclamados, los juegos quedan asociados a tu cuenta de Steam de manera indefinida, lo que brinda total flexibilidad para instalarlos y jugarlos cuando lo desees.

Steam renueva su catálogo con juegos gratuitos: creatividad y diversidad al alcance de todos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

4 nuevos juegos gratis en Steam disponibles desde el 11 de abril

Celestial Bond

Una aventura diseñada para quienes buscan relajarse y explorar mundos de fantasía. El juego apuesta por la conexión entre personajes y una ambientación cuidada, ofreciendo una experiencia pausada ideal para desconectar y avanzar a tu propio ritmo.

Biotype

Propuesta experimental que fusiona conceptos científicos con mecánicas de gestión y estrategia. Biotype se destaca por ofrecer algo diferente dentro del catálogo gratuito de Steam, ideal para jugadores curiosos y amantes de lo inusual.

Gambler’s Fallacy

Juego centrado en la toma de decisiones y la influencia del azar. Cada partida es única y depende de las elecciones del usuario, lo que lo convierte en una opción atractiva para sesiones cortas en las que probar distintas estrategias y asumir riesgos controlados.

Tactics Weaver

Un título para los fanáticos del combate táctico. Aquí la clave está en la planificación y la adaptación: cada movimiento debe pensarse cuidadosamente para superar situaciones cambiantes. Perfecto para quienes disfrutan de los retos estratégicos.

Todos estos títulos se pueden agregar de manera gratuita a tu biblioteca de Steam y estarán disponibles de forma permanente, siempre que los reclames a tiempo.

Cuatro juegos gratis llegan a Steam: guía para añadirlos a tu biblioteca digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo reclamar los juegos gratis en Steam: guía paso a paso

Accede a tu cuenta de Steam: Abre la aplicación en tu PC o visita store.steampowered.com. Busca los juegos gratuitos: Utiliza la barra de búsqueda para localizar cada título o navega por la sección de juegos gratuitos y novedades. Añade los juegos a tu biblioteca: Haz clic en “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar” en la página de cada juego mientras el precio figure en 0,00 euros o dólares. Confirma la adquisición: Tras este paso, el juego quedará guardado en tu biblioteca de Steam para siempre, aunque no lo instales inmediatamente. Podrás descargarlo en cualquier momento, incluso después de que la promoción haya finalizado.

Consejos para aprovechar al máximo estas ofertas

Revisa frecuentemente la sección de promociones y juegos gratuitos, ya que algunas oportunidades pueden desaparecer sin aviso.

Activa las notificaciones de Steam para recibir alertas sobre nuevos lanzamientos y promociones gratuitas.

Explora títulos relacionados o recomendados, porque estas campañas suelen venir acompañadas de descuentos en otros juegos del mismo estudio o género.

Comparte estas oportunidades con amigos, ya que jugar en grupo hace más divertida la experiencia y permite descubrir juntos nuevas propuestas.

La incorporación regular de juegos gratuitos en Steam no solo amplía las opciones para los jugadores, también promueve la experimentación con ideas innovadoras y apoya a los estudios independientes. Reclamar estos títulos es una manera inteligente de diversificar tu biblioteca, probar mecánicas originales y fomentar la creatividad en la industria del videojuego, todo sin gastar dinero.

No dejes pasar la oportunidad: revisa tu cuenta y añade estos cuatro juegos gratuitos hoy mismo. Steam sigue siendo una plataforma clave para descubrir la diversidad y la riqueza del gaming en PC, especialmente para quienes buscan nuevas experiencias fuera de los grandes lanzamientos comerciales.