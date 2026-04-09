Tecno

“Los videojuegos están acabados”: la dura advertencia del fundador de la desarrolladora, No More Robots, sobre la IA en Steam

El crecimiento exponencial de juegos publicados gracias a la IA reabre el debate sobre la innovación, la creatividad y el valor real en la industria del entretenimiento digital

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Steam cambia su tienda de juegos para mejorar la experiencia de sus usuarios.
La llegada masiva de IA generativa al desarrollo de videojuegos multiplica los títulos en Steam, dificultando la visibilidad y la sostenibilidad de proyectos creativos - (Valve)

La industria de los videojuegos vive un momento de transformación acelerada y, para muchos referentes, de crisis profunda. La irrupción de la inteligencia artificial generativa en los procesos de desarrollo ya no es una hipótesis futura, sino una realidad que está cambiando la velocidad y el volumen de lanzamientos en plataformas como Steam.

Mike Rose, fundador de la editora independiente No More Robots, lanzó una advertencia en una reciente entrevista: la avalancha de juegos generados, total o parcialmente, con IA amenaza con saturar el mercado y dificultar la supervivencia de estudios medianos e independientes.

Esta perspectiva importa porque, más allá del debate sobre el ahorro de tiempo o la automatización de tareas, la IA está alterando la dinámica competitiva y la propia percepción de valor en el sector. El problema ya no es solo la calidad de los títulos, sino la capacidad de los jugadores y de la industria para filtrar, descubrir y sostener propuestas innovadoras frente a un catálogo que crece sin control.

Cinco niños latinos, concentrados, juegan un videojuego en un computador de escritorio. Algunos usan mandos, mientras uno maneja el teclado y el ratón.
El impacto de la IA generativa: videojuegos en crisis por la saturación y la pérdida de identidad creativa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el impacto de la IA generativa en el desarrollo y la distribución

Según Rose, la llegada masiva de la IA a la industria del videojuego es “imparable”. En el último festival Next Fest de Steam, estima que un tercio de las demos ya incluía arte o contenidos generados con IA, una tendencia que solo crecerá en los próximos meses.

La facilidad para crear prototipos, ilustraciones, diálogos o incluso niveles completos con unas pocas instrucciones a un bot está disparando el número de juegos publicados: SteamDB reportó 21.551 nuevos títulos en 2025 y más de 6.400 solo en lo que va de 2026.

Para Rose, esto supone un cambio estructural. “Si pensábamos que el número de juegos que se lanzan en Steam ya era una locura, ahora es imposible”. Los equipos de distribución y las editoras medianas ven cómo la competencia ya no es solo entre estudios humanos, también frente a un flujo incesante de juegos producidos, al menos en parte, por algoritmos.

¿El fin de la industria tradicional?

La preocupación de Rose no es una llamada a la lucha contra la IA, sino una aceptación resignada de que “probablemente nunca vuelva a desaparecer”. Destaca la tendencia humana a buscar el camino fácil: “Si hay que elegir entre invertir mucho tiempo y dinero haciendo algo bueno o escribir algunos prompts en un programa para obtener un resultado rápido, la persona promedio elegirá la segunda opción”.

Vista lateral de un hombre sonriendo y jugando un videojuego en un setup de tres monitores, con un gran logo iluminado de Steam en la pared de ladrillo.
La revolución de la IA en videojuegos obliga a repensar estándares y modelos de negocio en plena crisis - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto colateral, advierte Rose, es una avalancha de títulos de baja calidad, que dificultan la visibilidad de los juegos que exigen un esfuerzo creativo, artístico o técnico mayor.

Un contexto de crisis: despidos y saturación

El diagnóstico de Rose coincide con las advertencias de figuras históricas como John y Brenda Romero, quienes comparan la situación actual con el crash de 1983. La industria enfrenta despidos masivos, recortes de proyectos y una saturación de juegos que supera la capacidad del público y de los canales de distribución para absorberlos.

En 1983, la crisis fue causada por una sobreoferta de títulos de baja calidad y una mala gestión empresarial; hoy, la presión para adoptar IA y los modelos de “juegos como servicio” agregan nuevas capas de complejidad.

Un hombre joven, sentado en una cama, tiene la cabeza en la mano mientras mira una TV que muestra "THE END" sobre un atardecer. Sostiene un mando; hay pañuelos y un snack.
El sector se enfrenta a la necesidad de reinventarse y encontrar nuevas formas de garantizar la calidad y la viabilidad, mientras la tecnología y la creatividad compiten en un entorno saturado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión por innovar, la incertidumbre sobre el empleo y la dificultad para encontrar modelos de negocio sostenibles son desafíos centrales. Incluso estudios consolidados como Romero Games han sufrido recortes de plantilla y cancelaciones de proyectos, ajustando el tamaño de los equipos y los alcances de los juegos en desarrollo.

Ni Rose ni los Romero creen que la industria vaya a desaparecer, pero sí coinciden en que se enfrenta a un punto de inflexión. El verdadero reto será encontrar mecanismos para garantizar la calidad, filtrar el contenido relevante y evitar que la avalancha de títulos, impulsada ahora por la IA, desplace a las propuestas creativas y arriesgadas que han definido la evolución de los videojuegos.

La industria debe reinventarse y redefinir estándares de calidad en un contexto donde la innovación tecnológica y la creatividad humana compiten, y colaboran, en nuevos formatos. Los próximos años determinarán si el sector logra adaptarse o si, como advierten algunos de sus protagonistas, se encamina hacia su peor crisis en cuatro décadas.

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