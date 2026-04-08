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Cómo funciona el innovador zapato que detecta inestabilidad y promete anticipar caídas

El prototipo, presentado por la Universidad de Bristol en Reino Unido, utiliza más de 200 sensores para mapear la marcha y tiene por objetivo reducir hospitalizaciones en adultos mayores

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Primer plano de un zapato deportivo gris y blanco con sensores y una batería. Dos personas borrosas con tabletas están sentadas en el fondo.
El calzado, desarrollado en la Universidad de Bristol, utiliza 253 sensores y un microchip eficiente para identificar riesgos de inestabilidad y transmitir alertas en tiempo real a teléfonos móviles, facilitando el monitoreo fuera del entorno hospitalario (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Reino Unido, un equipo de ingenieros presentó un zapato inteligente con batería diseñado para evitar caídas en adultos mayores. El dispositivo, dirigido por el ingeniero Jiayang Li y desarrollado por la Universidad de Bristol, incorpora tecnología avanzada en la suela capaz de detectar señales de inestabilidad antes de que ocurra un accidente. El objetivo consiste en trasladar la tecnología médica del laboratorio al uso cotidiano, ofreciendo una solución preventiva ante uno de los principales riesgos para la autonomía en la vejez.

De acuerdo con un comunicado de la Universidad de Bristol, el prototipo utiliza 253 sensores diminutos conectados a un microchip especializado. Este sistema lee todos los sensores de manera simultánea y procesa la información en tiempo real, generando un mapa detallado del pie del usuario. El análisis permite identificar puntos de presión y características en la marcha que podrían indicar riesgo de caída.

El dispositivo transmite la información de manera inalámbrica a un teléfono móvil, lo que facilita el monitoreo sin necesidad de equipos médicos complejos. El microchip consume apenas 100 microwatios, lo que permite un funcionamiento de hasta tres meses sin recarga y aporta eficiencia energética al sistema portátil.

Cuatro personas en un laboratorio examinan un zapato deportivo azul con sensores. Una mujer joven y un hombre mayor señalan el zapato a una mujer mayor.
La nueva tecnología permite anticiparse a posibles caídas mediante el análisis preciso de presiones y patrones de la marcha en adultos mayores, con el objetivo de reducir lesiones y hospitalizaciones vinculadas al envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de los métodos tradicionales, hasta ahora el análisis de la marcha se realizaba únicamente en entornos clínicos con equipamiento especializado. El nuevo zapato integra esa tecnología en el calzado de uso diario, permitiendo así su aplicación fuera del ambiente hospitalario. El origen del proyecto responde a la preocupación por las consecuencias de las caídas en adultos mayores, consideradas uno de los desafíos más relevantes para la salud pública mundial. El dispositivo está destinado a anticipar los accidentes y a reducir lesiones y hospitalizaciones, con el objetivo de preservar la autonomía y calidad de vida de la población mayor.

La presentación oficial del prototipo tuvo lugar el 18 de febrero, durante la Conferencia Internacional de Circuitos de Estado Sólido (ISSCC 2026), organizada por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), la principal organización internacional de ingenieros eléctricos. Este evento es reconocido como la mayor conferencia global de ingeniería electrónica. El trabajo fue la única investigación encabezada por un científico británico dentro del programa de la ISSCC 2026.

Evaluación clínica y próximos pasos

El siguiente reto para el equipo de investigación consiste en someter el zapato inteligente a evaluaciones clínicas más amplias. Estas pruebas buscarán validar su capacidad de predicción en distintos perfiles de usuarios y situaciones de la vida real. A la vez, los responsables deberán atender el diseño de producción a gran escala y definir el coste final del producto, con la intención de lograr que sea accesible para la mayor cantidad de personas posible.

Mujer mayor de cabello blanco y suéter gris realizando prueba de equilibrio, de pie sobre una pierna y apoyándose ligeramente en el respaldo de una silla de madera clara.
Gracias a su bajo consumo energético, este calzado preventivo posibilita un monitoreo continuo y eficiente, contribuyendo a mantener la calidad de vida y la independencia de las personas mayores mediante tecnología portátil accesible (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación se apoya en proyectos anteriores de Jiayang Li centrados en sensores aplicados a la función pulmonar, lo que inspiró la idea de mapear la marcha con igual precisión. La eficiencia energética del microchip proporciona una ventaja técnica, al prolongar la autonomía del sistema y disminuir la necesidad de mantenimientos frecuentes.

A medida que el desarrollo avance en sus pruebas clínicas, se estima que el uso cotidiano del zapato inteligente podría reducir la presión sobre los sistemas de salud y ayudar a disminuir la incidencia de hospitalizaciones causadas por caídas entre adultos mayores.

Perspectivas de la tecnología portátil en la prevención

De acuerdo con los informes difundidos por la Universidad de Bristol, la combinación de sensores, microchips y diseño ergonómico podría aplicarse a otros dispositivos y campos de la medicina preventiva, ampliando el rango de aplicaciones tecnológicas para la salud en la vida diaria. El ejemplo del prototipo británico se integra en una tendencia internacional orientada a encontrar alternativas para los retos del envejecimiento poblacional y la seguridad en la tercera edad.

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