La inversión de Google en IA da frutos: su negocio en la nube ya genera 24.800 millones de dólares

Alphabet informó su mayor crecimiento trimestral en Google Cloud, con ingresos impulsados por la demanda de inteligencia artificial. (Reuters)

El conglomerado tecnológico Alphabet reportó su mejor trimestre histórico en el negocio de Google Cloud, con un crecimiento de ingresos del 82% interanual, impulsado por la adopción de soluciones de inteligencia artificial en el sector empresarial.

La compañía, matriz de Google, experimentó un salto en los ingresos de su división cloud hasta alcanzar los 24.800 millones de dólares, cifra que superó tanto el crecimiento registrado en el trimestre previo como las previsiones de los analistas.

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El reporte de resultados de Alphabet indicó que la mayor parte de los contratos en su nube provino de infraestructura y soluciones de IA para negocios, y que el valor del trabajo pendiente de facturación en el área cloud se elevó hasta 514.000 millones de dólares.

El consejero delegado de Google, Sundar Pichai, afirmó durante la presentación de resultados citada por Reuters: “Nuestras inversiones en IA están redefiniendo lo posible en cada parte de nuestro negocio. Tenemos un impulso positivo en todas las áreas”.

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Las inversiones de Alphabet en infraestructura tecnológica alcanzarán hasta 205.000 millones de dólares en 2026, según sus nuevas previsiones. (Reuters)

La aplicación Gemini, el chatbot de IA de Google, alcanzó los 950 millones de usuarios activos mensuales, según la empresa. Esta cifra representó un aumento respecto a los 750 millones de usuarios informados en el último trimestre de 2025. Google acumuló 12 trimestres consecutivos de crecimiento de ingresos a doble dígito, aunque el trimestre más reciente destacó por los resultados en la nube.

Ingresos y rentabilidad bajo presión

Los resultados generales mostraron que los ingresos totales de Alphabet crecieron un 24% interanual, y se ubicaron en 119.800 millones de dólares. El beneficio neto de la compañía se disparó hasta 112.100 millones de dólares, frente a los 28.100 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. El negocio de servicios de Google, que incluye publicidad y otros productos digitales, aportó 94.500 millones, tras un aumento del 15% respecto al año previo.

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Pese al desempeño en ingresos, la compañía informó un flujo de caja libre negativo por primera vez en su historia, con una quema de 5.900 millones de dólares durante el trimestre. El beneficio ajustado por acción fue de 2,85 dólares, ligeramente por debajo de las expectativas de Wall Street.

El chatbot Gemini de Google superó los 950 millones de usuarios activos mensuales, impulsando la estrategia de IA de la empresa. (Reuters)

Escalada de inversiones y preocupaciones de los inversores

Alphabet incrementó sus previsiones de gasto en capital para 2026 y estimó ahora entre 195.000 y 205.000 millones de dólares, frente al rango anterior de 180.000 a 190.000 millones. La directora financiera, Anat Ashkenazi, explicó ante analistas que “la demanda supera todavía nuestra inversión” y atribuyó la subida a la entrega más rápida de capacidad tecnológica.

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El anuncio provocó una caída del 3% en el precio de las acciones de Alphabet en las operaciones tras el cierre, tras una reacción inicial volátil. Analistas advirtieron que el aumento del gasto, sumado al primer trimestre con flujo de caja negativo, generó inquietud entre los inversores.

“Mientras los ingresos sigan acelerándose, los inversores lo tolerarán. Pero el capital vuelve a tener un coste real y el margen de error se reduce cada trimestre”, apuntó Thomas Monteiro, de Investing.com.

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Alphabet logró un crecimiento récord en su negocio cloud impulsado por la inteligencia artificial. (Reuters)

Desafíos en el desarrollo de modelos de IA

Pese al avance en la nube, Google enfrentó dudas respecto a su liderazgo en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial. El lanzamiento de Gemini 3.5 Pro, su modelo insignia, sufrió retrasos, lo que permitió que competidores como Anthropic y OpenAI consolidaran su posición en el mercado de herramientas de codificación para empresas.

Durante la llamada con analistas, Sundar Pichai reconoció que “hay áreas donde debemos mejorar; la codificación y el desarrollo de agentes inteligentes es un ejemplo”.

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El director ejecutivo añadió que la compañía ya comenzó a entrenar la próxima versión, Gemini 4, y que dedicó importantes recursos computacionales a ese proyecto. Mientras tanto, Google inició el reconocimiento de ingresos por la venta directa de sus chips TPU, que compiten con los de Nvidia, aunque la mayor parte de estos ingresos se verá reflejada en el próximo ejercicio.