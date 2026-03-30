Londres analiza duplicar su maratón y permitir la participación de 100.000 corredores en dos días desde el 2027

Las autoridades evalúan transformar el mítico Maratón de Londres en un evento de dos días para permitir la participación de cien mil corredores, marcando un récord histórico y respondiendo a la abrumadora demanda de inscripciones para la carrera británica (AP Foto/Alastair Grant, Archivo)

Londres analiza duplicar su maratón y permitir la participación de 100.000 corredores en dos días desde 2027, una medida que transformaría el formato del Maratón de Londres y respondería a la demanda récord de interesados en la prueba emblemática de la capital británica. Según informaron fuentes oficiales, las autoridades municipales y deportivas evalúan dividir la tradicional competencia en dos jornadas consecutivas, sábado y domingo, y así duplicar el número habitual de participantes. Esta iniciativa buscaría resolver la sobresaturación de inscripciones en los últimos años, con más de 1,1 millones de solicitudes presentadas solo en la edición de 2026, y llevar la recaudación solidaria a cifras históricas.

Las conversaciones, confirmadas por el diario británico The Guardian, giran en torno a la implementación de lo que se denominaría el “Double London Marathon”. Este formato separaría la carrera masculina y la femenina en días distintos, permitiendo un máximo de 50.000 atletas por jornada, por primera vez en la historia de la competición.

De materializarse, el evento se convertiría en el maratón de mayor concurrencia por número de participantes en Europa y el primero en el continente que adoptaría oficialmente el esquema de dos días consecutivos para una prueba atlética de esta magnitud.

Propuesta de transformación del Maratón de Londres

La organización y las autoridades prevén dividir la competencia emblemática en dos fechas consecutivas, abriendo la posibilidad de un formato único en Europa y facilitando la inscripción de más corredores y clubes benéficos (Yui Mok/PA vía AP)

La propuesta—respaldada por el diario británico—detalla que el modelo de dos fechas consecutivas aborda tanto cuestiones deportivas como sociales y económicas. Se busca distribuir el flujo de corredores y mejorar la experiencia de público y atletas al separar los horarios de salida, evitar aglomeraciones y ampliar la cobertura mediática de las pruebas de élite. De acuerdo con la publicación británica, la división permitiría reestructurar los recorridos, de modo que cada género cuente con atención exclusiva, optimizando así la visibilidad de las marcas y patrocinadores y favoreciendo la difusión por televisión y plataformas digitales.

En su informe, el rotativo londinense subraya que dicha expansión elevaría de manera significativa la capacidad del evento y el potencial de recaudación solidaria. El Maratón de Londres es actualmente el evento anual que más fondos recauda en un solo día para organizaciones sin fines de lucro. Durante la última edición el monto superó los 87 millones de libras esterlinas (unos USD 102 millones). Con el nuevo formato de dos jornadas, según cálculos difundidos, la organización estima que se podrían superar los 130 millones de libras esterlinas (USD 171,49 millones), fortaleciendo su función como polo de colaboración social.

La decisión de duplicar el acceso llega tras años de restricciones por límite de dorsales. El fuerte incremento de inscripciones—que superaron el millón en 2026—ha dificultado el acceso incluso para corredores experimentados. Este contexto llevó a la organización y a las autoridades responsables a evaluar nuevos modelos de participación masiva. Su objetivo es facilitar la entrada de un mayor número de corredores, desde aficionados hasta representantes de entidades benéficas, incluyendo cupos específicos que permitan atender la demanda acumulada y ampliar el impacto de la iniciativa.

Detalles logísticos y retos de organización

El innovador formato implicaría separar las pruebas masculina y femenina, permitiendo un máximo de cincuenta mil atletas en cada jornada y consolidando la cita como la más multitudinaria del continente (Justin Setterfield Getty Images)

La ampliación propuesta tendría importantes implicancias para la gestión logística y gubernamental. Según informó el diario londinense, dividir la carrera permitiría escalonar la afluencia de público en las principales arterias de la ciudad y reducir el riesgo de saturación en los servicios médicos, de avituallamiento y seguridad. El esquema de competencias masculinas y femeninas en días separados también favorecería la organización interna y la atención personalizada de contingentes internacionales, clubes de corredores y comités paralímpicos.

No obstante, la implementación del “Double London Marathon” requeriría una compleja coordinación con los organismos municipales y la policía metropolitana. De acuerdo con un informe difundido por la prensa británica, entre los principales retos se destacan la necesidad de mantener el cierre total de calles y vías de acceso durante dos jornadas completas, el refuerzo de los sistemas de transporte público y la provisión de servicios de limpieza y emergencia a gran escala. Además, aún se discute la adaptación de espacios para espectadores y puntos de animación, así como el reordenamiento de los horarios de las actividades paralelas que tradicionalmente acompañan el maratón.

El respaldo inicial existe entre autoridades locales, según fuentes consultadas en la ciudad. Sin embargo, la aprobación definitiva queda pendiente de la revisión por parte de los comités de seguridad y movilidad, así como de la consulta pública a vecinos y comercios afectados por las restricciones temporales. Esta fase consultiva se extenderá durante los próximos meses, con la expectativa de contar con una resolución a tiempo para poder introducir la reforma en 2027.

Impacto social y respuesta de la comunidad

La recaudación podría superar los ciento treinta millones de libras esterlinas al ampliar la participación y diferenciar las carreras según género, fortaleciendo el impacto social y económico del evento insignia británico (EFE/EPA)

El interés por el running continúa en crecimiento en el Reino Unido, y el Maratón de Londres mantiene su relevancia como encuentro de atletas profesionales, amateurs y equipos benéficos unidos en uno de los circuitos urbanos más reconocidos de Europa. El recorrido atraviesa monumentos simbólicos de la ciudad y, cada año, atrae a decenas de miles de espectadores y voluntarios, quienes sostienen el dinamismo de la competencia.

La convocatoria y dificultad para obtener dorsal han incentivado a la organización a explorar formas de ampliar la participación: en los últimos años se ha implementado un sistema de selección por sorteo y se han reservado cupos preferenciales para campañistas solidarios, pero la sobredemanda ha motivado la búsqueda de soluciones estructurales por parte de las autoridades municipales y deportivas.

El evento genera un impacto económico significativo al impulsar el turismo y dinamizar sectores asociados a la hospitalidad y los servicios. A la vez, la cita promueve el compromiso social mediante el apoyo a decenas de causas benéficas y la canalización de donaciones individuales y empresariales.

Para los organizadores, la duplicación de la duración y la cantidad de corredores representa una opción para garantizar el crecimiento del Maratón de Londres en un escenario competitivo global y satisfacer las expectativas de la comunidad corredora y la sociedad civil.