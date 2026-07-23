Crimen y Justicia

Una nena de 11 años sufrió una intoxicación alcohólica: investigan a una mujer que la habría amenazado para que consuma

La detenida sería amiga de la madre, quien forzó a la niña a consumir bebidas alcohólicas. La menor permanece internada en observación en el Hospital Materno Infantil de San Salvador de Jujuy

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La menor quedó internada en el Hospital Materno Infantil Héctor Quintana de San Salvador de Jujuy
La menor quedó internada en el Hospital Materno Infantil Héctor Quintana de San Salvador de Jujuy

Una niña de 11 años fue hospitalizada tras sufrir una severa intoxicación alcohólica por la ingesta forzada de bebidas bajo amenazas. El hecho ocurrió en la zona céntrica de San Salvador de Jujuy. Tras el episodio, una mujer de 34 años fue denunciada y quedó identificada como la principal sospechosa.

La madre de la menor explicó que ambas estaban en el centro junto a otras personas, cuando una conocida de la familia se ofreció a llevar a la niña al baño del Hospital San Roque. Poco después, la menor volvió con evidentes signos de desorientación y problemas para caminar. En ese momento, la sospechosa se alejó rápidamente del lugar.

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La niña relató que fue obligada a consumir bebidas alcohólicas tras recibir amenazas de agresiones físicas y denunció presuntos tocamientos indebidos durante el episodio. Ante la gravedad del cuadro, la víctima fue trasladada de inmediato al área de observaciones del Hospital Materno Infantil Héctor Quintana de San Salvador de Jujuy, donde fue internada y tuvo que recibir atención médica especializada.

La madre formalizó la denuncia policial poco después del ingreso hospitalario de la menor. El caso quedó bajo investigación por parte del personal de la Seccional Nº 1 y del Ministerio Público de la Acusación. La fiscalía solicitó la detención inmediata de la mujer de 34 años.

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La Justicia también incorporó la historia clínica y el parte médico al expediente para monitorear la evolución de la paciente. Mientras tanto, el expediente judicial sigue en curso y las autoridades continúan recabando pruebas para avanzar en la causa.

Mano de médico con bata blanca sosteniendo la mano de un niño con vía intravenosa en la muñeca y vendaje sobre una cama de hospital con sábanas blancas.
Una niña de 11 años fue derivada a un hospital tras denunciar que una mujer la obligó a beber alcohol (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos días, sucedió otro caso de intoxicación en una menor en la provincia de Chubut. Una niña de 3 años y un bebé de 4 meses fueron trasladados de urgencia a la guardia del Hospital Andrés Isola luego de que presentaran síntomas compatibles con consumo de cocaína.

De acuerdo con la principal hipótesis judicial, la intoxicación se habría producido de forma intencionada. El padre de los menores declaró ante la policía y familiares que la madre, tras una discusión, colocó cocaína en la mamadera del bebé. Tanto el padre como la madre permanecen detenidos mientras avanza la investigación, bajo la dirección de la fiscal María Eugenia Vottero. La causa se mantiene bajo estricta reserva, dado que involucra a menores y busca determinar la responsabilidad de cada uno de los adultos implicados.

La reiteración de episodios de intoxicación por drogas y alcohol en menores, registrados en distintos puntos del país, encendió la alarma entre equipos de salud y organismos de protección de la infancia. Los equipos médicos en Argentina aplican protocolos de atención que priorizan la estabilización inmediata, realizando un monitoreo constante de los signos vitales y el estado neurológico.

Se administran líquidos por vía intravenosa para corregir la deshidratación y las alteraciones metabólicas, y se brinda oxígeno si es necesario. En los casos más graves, el ingreso en terapia intensiva pediátrica permite la vigilancia continua y el tratamiento de complicaciones como convulsiones, vómitos, dificultad respiratoria o hipotermia.

Cuando la intoxicación es por cocaína, además de las medidas generales, los médicos utilizan benzodiacepinas para controlar la agitación, las convulsiones y las alteraciones cardiovasculares. Si el niño presenta fiebre, se recurre a métodos físicos de enfriamiento. En casos de ingestión reciente, se administra carbón activado para limitar la absorción de la droga.

Además, el equipo médico debe notificar a los servicios sociales y a la Justicia para evaluar el contexto familiar y garantizar la protección del niño. El objetivo es evitar nuevos episodios y garantizar la integridad de niños y adolescentes ante el consumo de sustancias, una problemática que atraviesa diferentes regiones y realidades sociales en Argentina.

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