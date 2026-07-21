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Cómo encontrar la papelera de WhatsApp y eliminar archivos que ocupan memoria

Una limpieza periódica de WhatsApp ayuda a recuperar espacio, mejorar el rendimiento del celular y evitar problemas por falta de almacenamiento

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WhatsApp tiene una nueva función en los chats.
WhatsApp cuenta con una función para liberar espacio en el celular. (Foto: Meta)

WhatsApp puede convertirse con el tiempo en una de las aplicaciones que más espacio ocupa en un teléfono. Fotografías, videos, notas de voz, documentos, GIF y stickers se acumulan durante meses hasta consumir varios gigabytes de almacenamiento.

Aunque muchos usuarios buscan una “papelera” para eliminarlos de una sola vez, la realidad es que la aplicación no cuenta con una función de reciclaje como otros servicios, sino con una herramienta específica para administrar el espacio.

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Esta función, denominada Administración de almacenamiento, permite localizar rápidamente los archivos más pesados y las conversaciones que ocupan más memoria, facilitando la limpieza sin necesidad de revisar chat por chat. Está disponible tanto para dispositivos Android como para iPhone y puede ayudar a mejorar el rendimiento del celular cuando el almacenamiento comienza a agotarse.

Un logo verde de WhatsApp en relieve y una papelera de malla metálica gris sobre una mesa de madera clara.
El Administrador de Almacenamiento de WhatsApp funciona como una papelera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿WhatsApp tiene una papelera?

Una de las preguntas más frecuentes entre los usuarios es dónde se encuentra la papelera de WhatsApp. La respuesta es sencilla: la aplicación no dispone de una papelera tradicional donde los archivos eliminados permanezcan temporalmente antes de desaparecer.

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En su lugar, Meta desarrolló la función Administración de almacenamiento, que organiza los archivos multimedia almacenados en la aplicación para que el usuario pueda identificar cuáles ocupan más espacio y decidir si desea conservarlos o eliminarlos.

Gracias a esta herramienta, la limpieza resulta mucho más rápida y eficiente que revisar manualmente cada conversación.

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función. (Foto: Meta)

Paso a paso para acceder al administrador de almacenamiento

Encontrar esta función solo toma unos segundos. Para hacerlo, sigue estos pasos:

  1. Abre WhatsApp en tu teléfono.
  2. Ingresa en Configuración o Ajustes.
  3. Selecciona la opción Almacenamiento y datos.
  4. Pulsa Administración de almacenamiento.
  5. Revisa las conversaciones y categorías que ocupan más espacio.
  6. Selecciona los archivos que ya no necesitas y elimínalos.

Dentro de esta sección, WhatsApp organiza automáticamente el contenido en diferentes categorías, lo que facilita encontrar rápidamente aquello que consume más memoria.

Por ejemplo, es posible acceder directamente a los Archivos de gran tamaño o a los Elementos reenviados muchas veces, dos grupos que suelen concentrar buena parte del almacenamiento utilizado por la aplicación.

El Administrador de Almacenamiento de WhatsApp se encuentra disponible para Android y iPhone. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El Administrador de Almacenamiento de WhatsApp se encuentra disponible para Android y iPhone. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué archivos ocupan más espacio en WhatsApp

No todos los contenidos pesan lo mismo.

Generalmente, los principales responsables del consumo de memoria son:

  • Fotografías.
  • Videos.
  • Documentos.
  • Notas de voz.
  • GIF.
  • Stickers.

Antes de eliminar cualquier archivo, WhatsApp muestra una vista previa para que el usuario compruebe de qué contenido se trata.

Esta función resulta especialmente útil cuando existen videos familiares, fotografías importantes o documentos laborales que todavía podrían ser necesarios.

Así es posible liberar espacio sin eliminar información valiosa por error.

WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
WhatsApp te da la opción de ver qué archivos vas a eliminar antes. (Meta)

Cómo evitar que WhatsApp vuelva a llenar la memoria

Eliminar archivos es solo una parte del proceso. Para impedir que el almacenamiento vuelva a saturarse rápidamente, conviene modificar algunos ajustes de la aplicación.

Una de las recomendaciones más útiles consiste en desactivar la descarga automática de fotografías, videos y otros archivos multimedia en conversaciones poco importantes.

Esta opción puede configurarse desde el apartado Almacenamiento y datos, donde el usuario decide qué tipo de archivos desea descargar automáticamente cuando utiliza datos móviles, WiFi o se encuentra en itinerancia.

Con esta medida, solo se guardarán en el dispositivo los archivos que realmente sean de interés.

Un celular en primer plano muestra el logo de WhatsApp, con siluetas de personas desenfocadas al fondo.
WhatsApp te brinda herramientas para evitar que tu almacenamiento se llene. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué ocurre con los archivos eliminados?

A diferencia de otros servicios de almacenamiento, WhatsApp no conserva los archivos borrados dentro de una papelera.

Una vez eliminados desde la aplicación, desaparecen del almacenamiento de WhatsApp y ya no pueden recuperarse mediante el administrador de almacenamiento.

La única posibilidad de restaurarlos consiste en disponer de una copia de seguridad previa realizada en Google Drive, para dispositivos Android, o en iCloud, para iPhone.

En ese caso, será necesario reinstalar la aplicación y restaurar completamente el historial de conversaciones utilizando la copia de seguridad disponible.

La comunicación a través de WhatsApp es cada vez más común.
Los archivos eliminados de WhatsApp no pueden ser recuperados, a menos que tengas una copia de seguridad.

Una limpieza periódica mejora el rendimiento del celular

Realizar una revisión periódica del almacenamiento de WhatsApp puede marcar una diferencia importante en el funcionamiento del teléfono.

Liberar varios gigabytes de memoria permite disponer de más espacio para instalar aplicaciones, guardar fotografías o grabar videos sin que aparezcan avisos de almacenamiento insuficiente.

Además, un dispositivo con mayor espacio libre suele ofrecer un mejor rendimiento general, especialmente en equipos con poca capacidad interna.

Dedicar unos minutos cada cierto tiempo a revisar los archivos más pesados, eliminar contenido duplicado y controlar la descarga automática de archivos puede evitar que WhatsApp vuelva a convertirse en una de las aplicaciones que más memoria consume, prolongando así el buen funcionamiento del celular y facilitando la administración del almacenamiento sin recurrir a aplicaciones externas.

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