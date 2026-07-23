Opinión

El nuevo rol del consumidor de energía eléctrica en un contexto de transición energética

El modelo de producción en los hogares y las empresas impulsa a las distribuidoras y los reguladores a revisar reglas, redes y criterios técnicos para integrar excedentes y sostener la calidad del suministro en la transición energética

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Foco de luz LED.
Para las distribuidoras, el desafío consiste en identificar las exigencias técnicas que plantea esta nueva realidad y adecuar sus redes para preservar la eficiencia operativa del sistema y la calidad y seguridad del servicio

Resulta innegable que el escenario energético se encuentra en un proceso de profunda transformación que redefine la lógica del sistema eléctrico. En este contexto, la generación distribuida instala un nuevo paradigma: un usuario que deja de ser un mero receptor de energía para convertirse en generador y gestor energético. Ello obliga a redefinir la relación entre el usuario y el resto de los agentes del mercado eléctrico, como así también los desafíos que enfrenta el sector ante una práctica que registra un crecimiento sostenido en todo el país.

El punto de partida es un usuario que se transforma en “prosumidor”, quien se dispone a ser productor de parte de la energía que consume a través de fuentes renovables. No opera por fuera del sistema, se mantiene conectado a la red de distribución local desde donde complementa su abastecimiento con la energía suministrada por la distribuidora cuando resulte necesario.

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Bajo esta mirada, la ecuación pareciera simple. La energía generada se convierte en una ventaja económica para el prosumidor y solo abona a la distribuidora por la energía efectivamente consumida. Sin embargo, la cuestión principal está en la energía excedente, aquella que no es utilizada por el usuario generador y puede inyectarse a la red, es la que abre paso a nuevas oportunidades de negocio como así también genera desafíos.

La energía generada se convierte en una ventaja económica para el prosumidor y solo abona a la distribuidora por la energía efectivamente consumida

Este es el punto de inflexión del sistema, a partir del cual resulta necesario reflexionar sobre cómo gestionar esa energía, tanto en el plano técnico como en el económico. La generación distribuida no sustituye la red, sino que transforma su dinámica y plantea nuevos desafíos que las distribuidoras y los reguladores deben abordar ante su avance. La evolución del régimen en apenas cinco años permite dimensionar la velocidad con la que este nuevo paradigma comenzó a consolidarse.

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Según los reportes anuales emitidos por la Secretaría de Energía de la Nación, a fines de 2020, la generación distribuida aún transitaba una etapa de implementación: el programa contaba con 338 usuarios generadores y una potencia instalada de 3,145 MW, equivalente al consumo anual de aproximadamente 1.000 hogares. No obstante, para diciembre de 2025 el número de usuarios generadores ascendió a 3.771, mientras que la potencia instalada alcanzó los 119,24 MW, suficiente para abastecer la demanda anual de más de 28.000 hogares.

Ya sea implementada de manera individual, en un único punto de conexión, o de manera comunitaria, mediante la gestión conjunta de un equipo de generación distribuida por parte de múltiples usuarios, esta reconfiguración alcanza tanto a los prosumidores residenciales como a las grandes industrias. Estas últimas recurren a la autogeneración en busca de una mayor previsibilidad energética y de un beneficio económico adicional.

La generación distribuida no sustituye la red, sino que transforma su dinámica y plantea nuevos desafíos que las distribuidoras y los reguladores deben abordar ante su avance

La creación de políticas públicas destinadas a fomentar el Régimen de Generación Distribuida, junto con la reducción de los costos de los equipos y el avance de tecnologías cada vez más accesibles, alineó a los nuevos actores en torno a un mismo objetivo: acceder a la energía de manera sustentable, autónoma y rentable. En conjunto, estas circunstancias contribuyeron a reducir las barreras de ingreso al régimen y favorecieron la incorporación de nuevos usuarios-generadores.

Para las distribuidoras, el desafío consiste en identificar las exigencias técnicas que plantea esta nueva realidad y adecuar sus redes para preservar la eficiencia operativa del sistema y la calidad y seguridad del servicio. Al mismo tiempo, se presenta la oportunidad de redefinir su vínculo con un usuario-generador que participa activamente en el sistema eléctrico: un usuario empoderado que no solo decide generar energía, sino también cómo administrar los créditos obtenidos por la inyección de los excedentes a la red.

Esta nueva dinámica requiere reglas claras y previsibles que ordenen la relación entre la distribuidora y el prosumidor, sobre la base de la coordinación y la cooperación técnica. En ese contexto, la tradicional relación de consumo incorpora una dimensión transaccional que exige revisar las categorías con las que históricamente se estructuró el servicio eléctrico.

La generación distribuida nos exige revisar el esquema eléctrico tradicional y comprender el verdadero alcance de la transición energética

Al mismo tiempo, resulta indispensable reconocer el valor estratégico de las redes de distribución y asegurar una remuneración adecuada para su mantenimiento. La red continúa siendo el soporte que garantiza el abastecimiento cuando la generación propia resulta insuficiente y la infraestructura que permite recibir e integrar los excedentes para su posterior comercialización.

La generación distribuida nos exige revisar el esquema eléctrico tradicional y comprender el verdadero alcance de la transición energética. No hablamos solo de cambios tecnológicos, sino también de nuevas dinámicas entre los actores. La transición energética comienza cuando la energía deja de ser un servicio que simplemente se recibe y pasa a convertirse en una responsabilidad compartida. Ese cambio de actitud, más que cualquier avance tecnológico, es el que redefine el futuro del sistema eléctrico.

La autora es miembro de Adeera Joven

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