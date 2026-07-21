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Steam suma 3 títulos gratuitos para añadir hoy a tu biblioteca: de la supervivencia al RPG

La actualización constante de títulos sin costo favorece a usuarios y estudios pequeños, y conviene revisar la sección de gratuitos y activar alertas para no perder novedades

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Steam suma tres juegos gratis para PC y permite conservarlos sin fecha de expiración - VALVE
Steam suma tres juegos gratis para PC y permite conservarlos sin fecha de expiración - VALVE

Steam continúa ampliando su catálogo de juegos gratuitos, permitiendo a los usuarios de PC incorporar nuevos títulos a su biblioteca sin costo alguno. En esta ocasión, la plataforma ofrece tres propuestas muy distintas que pueden reclamarse y conservarse de forma permanente, sin límite de tiempo ni fecha de expiración. Esta oportunidad representa una manera sencilla de renovar la colección digital y descubrir experiencias variadas sin gastar dinero.

La relevancia de estas incorporaciones reside en la diversidad de géneros y en la facilidad para acceder a ellas. La selección va desde la supervivencia en mundos abiertos hasta el RPG clásico y la acción de plataformas, cubriendo distintos perfiles de jugadores y gustos. Añadir estos títulos gratuitos es una forma inteligente de mantener la biblioteca de Steam siempre actualizada y lista para nuevas aventuras.

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Tres nuevos juegos gratis para sumar hoy en Steam

Los juegos gratis de Steam diversifican la biblioteca y empujan el descubrimiento indie - crédito Valve
Los juegos gratis de Steam diversifican la biblioteca y empujan el descubrimiento indie - crédito Valve

Prologue: Go Wayback!

Una aventura de supervivencia para un jugador con mecánicas roguelike. Cada partida genera un mapa único de hasta 64 kilómetros cuadrados, donde el desafío principal es orientarse usando brújula y mapa mientras se gestionan necesidades básicas como hambre, sed, frío y los cambios meteorológicos. Ideal para quienes disfrutan de la exploración y el reto de sobrevivir en entornos cambiantes y hostiles.

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Soul of the Dungeon

Un RPG de acción enfocado en la exploración de mazmorras, combates contra criaturas y la constante mejora del personaje a través de botines y desafíos. Su propuesta clásica lo convierte en una opción atractiva para los aficionados a progresar mediante la obtención de equipo y la superación de nuevos retos. La jugabilidad gira en torno al descubrimiento y a la evolución constante del héroe.

Greenhouse: Schism

Aventura de acción y plataformas en 2D, con una marcada estética neo-retro. Ambientada en el bosque de Acri, el jugador debe aprender hechizos, explorar seis zonas diferentes, descubrir secretos y enfrentarse a seis jefes finales. La magia es el eje central de la experiencia, y el diseño visual aporta un aire nostálgico que atraerá tanto a nuevos jugadores como a los amantes del género clásico.

A diferencia de muchas promociones temporales, estos tres juegos pasan a ser parte permanente del catálogo gratuito de Steam. Una vez añadidos a la cuenta, los usuarios pueden descargarlos e instalarlos en cualquier momento, sin preocuparse por fechas límite. Sin embargo, la disponibilidad de los juegos gratuitos puede cambiar en el futuro, por lo que conviene reclamarlos cuanto antes.

Cómo añadir los juegos gratis en Steam: guía rápida

Cómo añadir juegos gratuitos en Steam y dejarlos vinculados a la cuenta para siempre
Cómo añadir juegos gratuitos en Steam y dejarlos vinculados a la cuenta para siempre
  1. Accede a tu cuenta de Steam: Inicia sesión desde la aplicación para PC o en (store.steampowered.com).
  2. Busca los títulos gratuitos: Utiliza la barra de búsqueda o visita la sección de juegos gratuitos y novedades.
  3. Agrega los juegos a tu biblioteca: Haz clic en “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar” en la página de cada juego, mientras el precio esté en 0 euros o dólares.
  4. Confirma la adquisición: El juego quedará guardado de forma permanente en tu cuenta y podrás instalarlo en cualquier momento.

Consejos para aprovechar al máximo las ofertas de Steam

  • Revisa frecuentemente la sección de juegos gratuitos y ofertas especiales, ya que la disponibilidad puede cambiar sin previo aviso.
  • Activa las notificaciones de Steam para recibir alertas sobre nuevos lanzamientos o promociones.
  • Explora títulos relacionados o recomendados, pues muchas promociones se acompañan de descuentos en juegos similares.
  • Comparte las promociones con amigos para descubrir juntos nuevas propuestas y ampliar la experiencia multijugador.

La publicación constante de juegos gratuitos en Steam no solo beneficia a los usuarios, también apoya a estudios independientes y fomenta la innovación en el sector. Reclamar estos títulos permite diversificar la biblioteca personal y mantener la experiencia gaming dinámica y accesible para todos. Mantente atento a las novedades y no dejes pasar ninguna oportunidad para sumar juegos sin gastar.

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