Cuánto debes caminar para perder un kilo de grasa: claves y límites de la actividad

Incorporar caminatas regulares favorece la reducción de grasa corporal y mejora la condición física, siempre que se combine con ejercicios de fuerza y una alimentación balanceada, según especialistas y entrenadores consultados en el ámbito deportivo español. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personas de diversas edades y niveles de condición física eligen caminar como una alternativa sencilla para mantenerse activas y reducir peso en su vida cotidiana. Este ejercicio incrementa el gasto energético diario sin requerir rutinas intensas ni equipamiento especializado.

De acuerdo con expertos consultados, por el medio especializado en salud CuidatePlus, caminar es considerado una de las actividades físicas más naturales. Juan Antonio Martín, entrenador personal, sostiene: “Es una de las formas más simples y efectivas de movernos, puede ser un gran aliado para quemar grasa, porque ayuda a aumentar el gasto calórico diario sin necesidad de hacer entrenamientos muy intensos”.

La efectividad de la caminata para reducir peso depende del tiempo, el ritmo y el terreno en el que se realiza. Martín calculó que una persona promedio puede quemar entre 250 y 300 calorías por hora al caminar, aunque advirtió que, para perder un kilogramo (kg) de grasa, se necesita un déficit de aproximadamente 7.000 calorías, cifra basada en su experiencia y aceptada tradicionalmente por la comunidad científica, aunque puede haber pequeñas variaciones según el perfil metabólico de cada persona.

Cuántas calorías se queman caminando

Las fuentes consultadas aclaran que, en promedio, perder un kilogramo únicamente con caminatas requiere entre 25 y 28 horas de actividad. Este cálculo se fundamenta en la relación entre el gasto calórico de caminar y el déficit energético necesario para reducir el tejido graso corporal.

Por ello, recomiendan que la caminata se utilice como complemento dentro de un programa integrado de ejercicio, no como estrategia exclusiva para adelgazar.

Un programa que une caminatas y entrenamiento de fuerza incrementa el consumo calórico, ayuda a preservar la masa muscular y permite resultados sostenibles en el control de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol del entrenamiento de fuerza

En la misma línea, según el entrenador, centrar la rutina únicamente en ejercicios cardiovasculares como la caminata puede limitar los resultados obtenidos: “El cardio solo quema calorías en el momento, pero si no entrenas fuerza, tu metabolismo se vuelve más lento y terminas quemando menos en el largo plazo”, subrayó. El aumento del músculo eleva el gasto calórico de reposo y aporta otras funciones metabólicas relevantes para la pérdida de grasa y la salud general.

Según las recomendaciones actuales de profesionales del ejercicio, la combinación entre actividades cardiovasculares y ejercicios de fuerza resulta fundamental para mantener un metabolismo activo y evitar la pérdida de masa muscular. “Si abusas del cardio sin hacer entrenamiento de fuerza, puede que pierdas peso, pero también músculo. Y como resultado, tendrás un cuerpo flácido y un metabolismo cada vez más lento”, advirtió el entrenador en una de sus publicaciones recientes.

Además, especialistas aconsejan alternar jornadas de caminata con ejercicios de fuerza ajustados a cada nivel y objetivo. Esta alianza maximiza el gasto energético, promueve la formación muscular y contribuye a una compostura corporal saludable. Es crucial adaptar la intensidad, la frecuencia y la duración del ejercicio según las metas individuales.

Alimentación y hábitos para potenciar la pérdida de peso

La reducción de peso y grasa corporal no se logra únicamente con ejercicio. De acuerdo con la Sociedad Española de Nutrición Deportiva y referentes en entrenamiento físico, una alimentación correctamente estructurada y dirigida al objetivo definido resulta indispensable. El equilibrio entre consumo calórico e ingesta energética determina la velocidad y la sostenibilidad de la pérdida de peso en el tiempo.

Entrenadores personales y nutricionistas insisten en que sumar sesiones de caminata y ejercicios musculares mantiene el metabolismo activo y previene la pérdida de masa magra durante el proceso de adelgazamiento saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas recomiendan priorizar alimentos frescos, ricos en nutrientes y con bajo contenido de azúcares añadidos y grasas saturadas. El control de porciones, la organización de las comidas y la hidratación adecuada refuerzan los efectos positivos de la actividad física. “La clave está en combinar cardio con entrenamiento de fuerza y una alimentación bien ajustada a tu objetivo”, indica Martín.

Caminar puede integrarse en la vida diaria mediante desplazamientos al trabajo, paseos recreativos o tareas cotidianas, ya que la suma de pasos diarios contribuye al equilibrio energético y mejora la salud cardiovascular, la movilidad y el estado de ánimo. Sin embargo, la incorporación de ejercicio muscular y una dieta equilibrada sigue siendo necesaria para una transformación corporal eficaz.

Más allá de la pérdida de peso, caminar trae beneficios para la salud ósea, la función cardiovascular y la estabilidad emocional. Practicar esta actividad regularmente refuerza el sistema inmunológico, disminuye el riesgo de enfermedades crónicas y favorece el bienestar psicológico. Los expertos aconsejan cuidar la postura, emplear calzado adecuado y regular el ritmo según cada capacidad.

El músculo también cumple una función endocrina clave en la regulación metabólica y la prevención de enfermedades asociadas al sobrepeso. La diversidad en la rutina, el acompañamiento profesional y la regularidad permiten obtener resultados sostenibles y seguros. Caminar se consolida como un recurso eficaz para acompañar procesos de reducción de peso, siempre que se combine con entrenamiento de fuerza y una alimentación equilibrada.