Robaron e incendieron un salón de fiestas en Entre Ríos que quedó completamente destruido: hay un menor detenido

Una columna de humo negro sale de un salón de fiestas afectado por un robo y un incendio con pérdidas totales en Paraná, Entre Ríos (La Voz)

Un salón de fiestas infantiles de Paraná, provincia de Entre Ríos, fue víctima de un robo seguido de incendio que destruyó por completo las instalaciones del local. Hasta el momento, hay dos detenidos, uno de ellos es menor de edad.

El siniestro se produjo en la Avenida de las Américas 4900, donde los vecinos, sorprendidos por el humo y las llamas, alertaron de inmediato a los servicios de emergencia.

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La rápida respuesta de los Bomberos Voluntarios de Paraná permitió contener el incendio y evitar que el fuego se propagara a las viviendas linderas. No obstante, las autoridades confirmaron que las pérdidas materiales fueron totales.

El salón, que funcionaba como espacio para reuniones infantiles y eventos familiares, quedó completamente devastado tras el ataque.

Según informaron las autoridades, se investiga si el incendio fue consecuencia de un cortocircuito provocado durante el robo de cables o si los propios delincuentes iniciaron el fuego de manera intencional antes de huir. Mientras se aguardan los resultados de las pericias oficiales, la investigación avanza sobre ambas hipótesis.

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Personal de la Comisaría 13° de Paraná logró avanzar rápidamente en la causa gracias al análisis de las cámaras de seguridad instaladas en la zona. Las imágenes permitieron identificar a dos sospechosos: un hombre con antecedentes penales y su sobrino, un menor de edad. Ambos fueron detenidos poco después del hecho.

El interior de un salón de fiestas en Paraná, Entre Ríos, muestra los daños ocasionados por el robo y el incendio provocado por los delincuentes (La Voz)

Al momento de ser capturados, los detenidos tenían en su poder diversos elementos sustraídos del salón, entre ellos mercadería y una motoguadaña.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario La Voz, la policía trabaja en la reconstrucción de los movimientos previos y posteriores al siniestro, mientras que la fiscalía evalúa los cargos a imputar, considerando la gravedad de los daños provocados y la participación de un menor de edad en el hecho.

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El incendio dejó un saldo devastador para la familia propietaria y las decenas de familias que habían confiado en el salón para celebrar cumpleaños y otras ocasiones especiales. Los dueños, visiblemente afectados, publicaron un mensaje en sus redes sociales expresando su dolor: “Nos duele no poder abrir nuestras puertas mañana, no poder recibir a las familias que confiaron en nosotros”.

Delincuentes robaron un salón de fiestas en Mar del Plata

A principios de este mes, tres hombres armados irrumpieron en el salón de eventos, ubicado sobre la ruta 88 kilómetro 3,3, de Mar del Plata y ejecutaron un robo bajo amenaza de muerte al personal del establecimiento.

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El hecho ocurrió poco antes de las 19, mientras el lugar se encontraba en plena preparación para una fiesta, con las puertas abiertas y actividad en el interior.

La secuencia delictiva se desarrolló en cuestión de minutos. Los asaltantes arribaron en dos motocicletas, se dirigieron directamente hacia el ingreso y, al encontrar las puertas sin seguro, ingresaron vestidos con el uniforme de una empresa de recolección de residuos. En ese momento, dentro del local trabajaban tres empleadas, una encargada y otro hombre relacionado con la firma, quienes fueron rápidamente reducidos por los delincuentes. Bajo amenazas, fueron obligados a permanecer inmóviles y a no oponer resistencia.

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Tras dominar a quienes se encontraban en el salón, los tres hombres se dirigieron con rapidez hacia el sector de oficinas. Allí, lograron acceder a la caja de seguridad del establecimiento y sustrajeron una suma de dinero que las fuentes calificaron como importante.

El hecho fue informado de inmediato por las víctimas y comenzó a ser investigado por el fiscal Fernando Berligneri, titular de la fiscalía temática de robos calificados en comercios, en conjunto con personal de la comisaría distrital undécima. Ambos organismos trabajan en la recolección de testimonios y evidencias que permitan avanzar en la identificación de los asaltantes.

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Las primeras diligencias incluyeron la toma de declaraciones a las personas presentes durante el asalto, así como el análisis de posibles registros fílmicos y peritajes en la escena. Fuentes ligadas a la investigación señalaron que una de las líneas de trabajo apunta a determinar si existía algún tipo de información previa sobre la existencia de efectivo en la caja de seguridad, dado el accionar dirigido de los ladrones.