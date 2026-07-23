Mundo

El Comando Central de EEUU apoyó el paso de más de 900 buques comerciales por el estrecho de Ormuz desde mayo

El cuerpo militar subrayó en un comunicado que Irán no controla la vía marítima internacional y que la misma permanece abierta para el tránsito independientemente de las amenazas y ataques de la Guardia Revolucionaria Islámica

Guardar
Google icon
El bloqueo del CENTCOM contra Irán: desde el 21 de julio, las fuerzas de EEUU redirigieron 8 buques comerciales y desactivaron 1 para hacer cumplir plenamente la medida anunciada días atrás por el presidente Donald Trump.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que más de 900 barcos comerciales transitaron el estrecho de Ormuz desde mayo con apoyo militar estadounidense, a pesar de la presión de las fuerzas iraníes cerca de la vía marítima estratégica en Medio Oriente.

De acuerdo con un comunicado difundido por el cuerpo militar, “los buques comerciales continúan utilizando el estrecho con el apoyo militar de EE.UU”. “Desde principios de mayo, las fuerzas estadounidenses ayudaron a más de 900 barcos a transitar el estrecho”.

El CENTCOM subrayó: “Irán no controla el estrecho de Ormuz. La vía marítima internacional permanece abierta para el tránsito independientemente de las amenazas y ataques de la Guardia Revolucionaria de Irán”. A su vez, las fuerzas estadounidenses reforzaron el bloqueo contra la república islámica y, desde el 21 de julio, redirigieron ocho buques comerciales y desactivaron uno en el marco de las operaciones para garantizar el cumplimiento total de las restricciones impuestas.

PUBLICIDAD

La declaración de Estados Unidos se produce en un contexto de tensión creciente en la zona, agravada por las amenazas y los ataques del régimen iraní a buques en Ormuz y la reanudación de los bombardeos estadounidenses contra objetivos en Irán en los últimos días. El estrecho de Ormuz es considerado un punto estratégico para el comercio mundial de crudo y mercancías, y es foco de conflicto entre ambos países.

Según las autoridades estadounidenses, Teherán atacó más de 30 embarcaciones que intentaron cruzar el estrecho durante los últimos tres meses. El martes, las fuerzas estadounidenses completaron su undécima noche consecutiva de ataques en Irán, con operaciones que, según el CENTCOM, destruyeron centros de operaciones militares, instalaciones de drones, capacidades marítimas y logística militar. En respuesta, Teherán indicó que atacó dos bases militares estadounidenses en Jordania y aseguró haber destruido ocho drones MQ-9 y causado bajas entre militares estadounidenses.

PUBLICIDAD

Una captura de pantalla de un video de la televisión estatal iraní muestra un misil iraní volando en un lugar desconocido (REUTERS/Archivo)
Una captura de pantalla de un video de la televisión estatal iraní muestra un misil iraní volando en un lugar desconocido (REUTERS/Archivo)

Desde el 28 de febrero, al menos 18 militares estadounidenses murieron en Medio Oriente, luego de una ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán que desembocó en el actual conflicto armado.

El informe del CENTCOM se suma a los caóticos números del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, el cual descendió un 31%, y el de Bab al Mandeb, con una caída del 34% el martes, luego de que los rebeldes hutíes de Yemen impusieran un bloqueo naval a Arabia Saudita, informó la firma de análisis y rastreo de buques Kpler.

La compañía detalló en su cuenta de X que “el tráfico marítimo continúa tanto en Ormuz como en Bab al Mandeb, pero la confianza operativa sigue bajo presión”. Según los registros de Kpler, el lunes pasado sólo nueve buques cruzaron Ormuz y 29 atravesaron Bab al Mandeb. Además, se detectaron cuatro maniobras de cambio de rumbo cerca del golfo de Adén, lo que indica mayor cautela entre los operadores marítimos.

Amena Bakr, analista de petróleo de Kpler, calificó el momento como “la mayor perturbación de los flujos de crudo”, con riesgos localizados en Ormuz, el mar Rojo y el oleoducto CPC. Bakr advirtió que una interrupción simultánea y prolongada de ambos estrechos podría afectar hasta el 25% del petróleo que se transporta por vía marítima en el mundo.

Imagen satelital del estrecho de Bab el-Mandeb, la vía marítima cuyo tránsito cayó 34% en un día tras el bloqueo naval impuesto por los hutíes a Arabia Saudita (Nasa Worldview/Distribución vía REUTERS)
Imagen satelital del estrecho de Bab el-Mandeb, la vía marítima cuyo tránsito cayó 34% en un día tras el bloqueo naval impuesto por los hutíes a Arabia Saudita (Nasa Worldview/Distribución vía REUTERS)

El estrecho de Bab al Mandeb, situado en el extremo sur de la península arábiga, conecta el mar Rojo con el golfo de Adén. Por este paso circula aproximadamente el 12% del comercio global, incluyendo una cuarta parte del tráfico mundial de contenedores con destino al canal de Suez.

Bab al Mandeb incrementó su relevancia para las exportaciones petroleras de Arabia Saudita desde que la disrupción de Ormuz limitó los envíos desde el golfo Pérsico. En junio, más de 7 millones de barriles diarios se transportaron por Bab al Mandeb, frente a los 4 millones previos al inicio del conflicto, de acuerdo con datos del Atlantic Council.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

CENTCOMEstados UnidosEEUUGuerra en Medio OrienteMedio OrienteIránRégimen iraníestrecho de OrmuzGuardia RevolucionariaÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rubio se reunió con el canciller de Rusia en Manila para abordar la guerra en Ucrania y evaluar una eventual reactivación del diálogo

El encuentro, que tuvo lugar al margen de la cumbre de la ASEAN en Filipinas, se produjo pocas horas después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, informara que habló con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner para intentar reanudar las conversaciones de paz

Rubio se reunió con el canciller de Rusia en Manila para abordar la guerra en Ucrania y evaluar una eventual reactivación del diálogo

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: El régimen de Irán lanzó ataques contra bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente

Según comunicados difundidos por las agencias estatales IRNA y Tasnim, la Guardia Revolucionaria Islámica sostuvo que la “operación de represalia continúa” y reiteró su postura sobre el estrecho de Ormuz

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: El régimen de Irán lanzó ataques contra bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente

Los precios del petróleo se mantienen en su nivel más alto en más de seis semanas por la escalada de la guerra en Medio Oriente

La suba responde al aumento de la incertidumbre sobre el suministro mundial de petróleo debido a la combinación de amenazas sobre el estrecho de Ormuz y el estrecho de Bab el-Mandeb, dos pasos estratégicos para el comercio energético internacional

Los precios del petróleo se mantienen en su nivel más alto en más de seis semanas por la escalada de la guerra en Medio Oriente

Políticas laborales para amortiguar el golpe demográfico: las tres palancas que el FMI evalúa para las próximas décadas

Un paquete combinado promete recuperar parte del terreno perdido y además mejorar cuentas públicas, aunque con ganadores y rezagados, mientras los países pobres aparecen con un factor extra para cambiar su trayectoria

Políticas laborales para amortiguar el golpe demográfico: las tres palancas que el FMI evalúa para las próximas décadas

Zelensky designó a los nuevos jefes del Ejército y del Estado Mayor de Ucrania en medio de la presión para restituir a Fédorov

Aunque el mandatario le ofreció al ex funcionario un nuevo cargo dentro del Gobierno para que continúe al frente de proyectos vinculados con la transformación tecnológica del país, este todavía no respondió a la propuesta. La falta de una definición mantiene abierto el conflicto político que surgió tras su reemplazo y alimenta las críticas de sectores de la sociedad ucraniana

Zelensky designó a los nuevos jefes del Ejército y del Estado Mayor de Ucrania en medio de la presión para restituir a Fédorov
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El nuevo rol del consumidor de energía eléctrica en un contexto de transición energética

El nuevo rol del consumidor de energía eléctrica en un contexto de transición energética

Cámara de Representantes reprograma sesión plenaria para la elección del Contralor General 2026-2030: cronograma y horarios oficiales

La subida del precio del petróleo dispara el beneficio de Repsol: gana 2.201 millones en el primer semestre, un 265% más

Bogotá alista alivio tributario para deudores: descuentos llegarían hasta el 50 %

El incendio de Almorox (Toledo) evoluciona favorablemente, pero aún no se da por estabilizado: los vecinos de El Encinar del Alberche siguen desalojados

INFOBAE AMÉRICA

La Guardia Revolucionaria iraní negó el paso a tres petroleros por el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria iraní negó el paso a tres petroleros por el estrecho de Ormuz

Tras la entrada en vigor de los aranceles de EEUU, Brasil lanzó una línea de crédito de USD 3.650 millones

Rubio se reunió con el canciller de Rusia en Manila para abordar la guerra en Ucrania y evaluar una eventual reactivación del diálogo

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: El régimen de Irán lanzó ataques contra bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente

Los precios del petróleo se mantienen en su nivel más alto en más de seis semanas por la escalada de la guerra en Medio Oriente

ENTRETENIMIENTO

Ridley Scott dirigirá ‘La isla del tesoro’, una nueva versión del clásico de aventuras con Hugh Jackman como el icónico pirata Long John Silver

Ridley Scott dirigirá ‘La isla del tesoro’, una nueva versión del clásico de aventuras con Hugh Jackman como el icónico pirata Long John Silver

El hijo de Ricky Martin pide que dejen de compararlo con el artista: “No soy Ricky Martin, soy Valentino”

14 películas en más de 20 años: cuál es el orden ideal para ver todas las “X-Men”

Fichas en los bolsillos y un atuendo de leopardo: Jason Bateman recordó su arresto en Mónaco

Charlize Theron admite que no podía dejar de mirar el cuerpo de Matt Damon en ‘La Odisea’