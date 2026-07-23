El Comando Central de EEUU apoyó el paso de más de 900 buques comerciales por el estrecho de Ormuz desde mayo

El bloqueo del CENTCOM contra Irán: desde el 21 de julio, las fuerzas de EEUU redirigieron 8 buques comerciales y desactivaron 1 para hacer cumplir plenamente la medida anunciada días atrás por el presidente Donald Trump.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que más de 900 barcos comerciales transitaron el estrecho de Ormuz desde mayo con apoyo militar estadounidense, a pesar de la presión de las fuerzas iraníes cerca de la vía marítima estratégica en Medio Oriente.

De acuerdo con un comunicado difundido por el cuerpo militar, “los buques comerciales continúan utilizando el estrecho con el apoyo militar de EE.UU”. “Desde principios de mayo, las fuerzas estadounidenses ayudaron a más de 900 barcos a transitar el estrecho”.

El CENTCOM subrayó: “Irán no controla el estrecho de Ormuz. La vía marítima internacional permanece abierta para el tránsito independientemente de las amenazas y ataques de la Guardia Revolucionaria de Irán”. A su vez, las fuerzas estadounidenses reforzaron el bloqueo contra la república islámica y, desde el 21 de julio, redirigieron ocho buques comerciales y desactivaron uno en el marco de las operaciones para garantizar el cumplimiento total de las restricciones impuestas.

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La declaración de Estados Unidos se produce en un contexto de tensión creciente en la zona, agravada por las amenazas y los ataques del régimen iraní a buques en Ormuz y la reanudación de los bombardeos estadounidenses contra objetivos en Irán en los últimos días. El estrecho de Ormuz es considerado un punto estratégico para el comercio mundial de crudo y mercancías, y es foco de conflicto entre ambos países.

Según las autoridades estadounidenses, Teherán atacó más de 30 embarcaciones que intentaron cruzar el estrecho durante los últimos tres meses. El martes, las fuerzas estadounidenses completaron su undécima noche consecutiva de ataques en Irán, con operaciones que, según el CENTCOM, destruyeron centros de operaciones militares, instalaciones de drones, capacidades marítimas y logística militar. En respuesta, Teherán indicó que atacó dos bases militares estadounidenses en Jordania y aseguró haber destruido ocho drones MQ-9 y causado bajas entre militares estadounidenses.

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Una captura de pantalla de un video de la televisión estatal iraní muestra un misil iraní volando en un lugar desconocido (REUTERS/Archivo)

Desde el 28 de febrero, al menos 18 militares estadounidenses murieron en Medio Oriente, luego de una ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán que desembocó en el actual conflicto armado.

El informe del CENTCOM se suma a los caóticos números del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, el cual descendió un 31%, y el de Bab al Mandeb, con una caída del 34% el martes, luego de que los rebeldes hutíes de Yemen impusieran un bloqueo naval a Arabia Saudita, informó la firma de análisis y rastreo de buques Kpler.

La compañía detalló en su cuenta de X que “el tráfico marítimo continúa tanto en Ormuz como en Bab al Mandeb, pero la confianza operativa sigue bajo presión”. Según los registros de Kpler, el lunes pasado sólo nueve buques cruzaron Ormuz y 29 atravesaron Bab al Mandeb. Además, se detectaron cuatro maniobras de cambio de rumbo cerca del golfo de Adén, lo que indica mayor cautela entre los operadores marítimos.

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Amena Bakr, analista de petróleo de Kpler, calificó el momento como “la mayor perturbación de los flujos de crudo”, con riesgos localizados en Ormuz, el mar Rojo y el oleoducto CPC. Bakr advirtió que una interrupción simultánea y prolongada de ambos estrechos podría afectar hasta el 25% del petróleo que se transporta por vía marítima en el mundo.

Imagen satelital del estrecho de Bab el-Mandeb, la vía marítima cuyo tránsito cayó 34% en un día tras el bloqueo naval impuesto por los hutíes a Arabia Saudita (Nasa Worldview/Distribución vía REUTERS)

El estrecho de Bab al Mandeb, situado en el extremo sur de la península arábiga, conecta el mar Rojo con el golfo de Adén. Por este paso circula aproximadamente el 12% del comercio global, incluyendo una cuarta parte del tráfico mundial de contenedores con destino al canal de Suez.

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Bab al Mandeb incrementó su relevancia para las exportaciones petroleras de Arabia Saudita desde que la disrupción de Ormuz limitó los envíos desde el golfo Pérsico. En junio, más de 7 millones de barriles diarios se transportaron por Bab al Mandeb, frente a los 4 millones previos al inicio del conflicto, de acuerdo con datos del Atlantic Council.

(Con información de EFE)