La primera parada de un viaje es el celular

El turista compara, investiga, consulta opiniones, mira redes sociales y muchas veces define su destino apenas unos días antes de partir (Imagen Ilustrativa Infobae)

El viaje ya no empieza cuando alguien compra un pasaje o reserva un hotel. Empieza mucho antes: cuando una imagen emociona, un video despierta curiosidad o una historia hace imaginar la próxima escapada. Es en ese instante, frente a la pantalla de un celular, donde hoy comienza la verdadera competencia entre los destinos turísticos.

Durante muchos años alcanzaba con tener un paisaje extraordinario, una temporada consolidada o un atractivo reconocido para que los visitantes llegaran por sí solos.

Hoy esa lógica cambió.

Las decisiones de viaje ya no se toman con meses de anticipación. El turista compara, investiga, consulta opiniones, mira redes sociales y muchas veces define su destino apenas unos días antes de partir.

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Las decisiones de viaje ya no se toman con meses de anticipación

La competencia ya no es solamente con ciudades similares. Es con miles de experiencias que aparecen todos los días en la pantalla de un teléfono.

En ese nuevo escenario, la promoción turística dejó de ser una herramienta de difusión para convertirse en una política estratégica de desarrollo. Ya no se trata únicamente de mostrar un destino. Se trata de estar presentes en el momento exacto en que una persona decide dónde quiere vivir su próxima experiencia.

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Por eso esta semana Bariloche volvió a participar con un stand propio en la Exposición Rural de Palermo.

Estar presentes significa conversar cara a cara con potenciales visitantes, entender cómo cambiaron sus hábitos, conocer qué buscan y qué esperan de un destino. Significa comprender que hoy la promoción ya no consiste solamente en entregar un folleto o mostrar una buena fotografía. Consiste en construir confianza, generar cercanía.

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Ese trabajo forma parte de una estrategia mucho más amplia.

Durante los últimos años Bariloche dejó de pensarse exclusivamente como un destino de invierno. La nieve continúa siendo uno de nuestros grandes diferenciales y una parte esencial de nuestra identidad, pero hoy la ciudad ofrece mucho más.

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Es el resultado de un trabajo sostenido entre el sector público y el privado, que entendió que la mejor manera de fortalecer la economía local era ampliar las temporadas, diversificar la oferta, abrir nuevos mercados y mejorar permanentemente la conectividad.

Detrás de cada reserva hay hoteles, restaurantes, agencias de viaje, guías, transportistas, chocolaterías, cervecerías, comercios, productores regionales y cientos de pequeñas y medianas empresas que encuentran en el turismo una fuente de trabajo y crecimiento.

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Promocionar un destino significa sostener empleo, atraer inversiones, fortalecer economías regionales y generar oportunidades para toda una comunidad.

Por eso ya no alcanza con esperar a que el turista nos descubra. Hay que salir a buscarlo, entender qué está buscando, emocionarlo.

Ese es, probablemente, uno de los grandes desafíos del turismo argentino: comprender que competir hoy significa estar presentes, innovar, construir experiencias y mantener un diálogo permanente con quienes todavía no decidieron dónde viajar.

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Porque, al final del día, un destino no compite solamente por una reserva. Compite por despertar una emoción. Y cuando esa emoción se transforma en un viaje, el beneficio trasciende al visitante. Se convierte en empleo, inversión, desarrollo y oportunidades para miles de personas que hacen del turismo una forma de construir el presente y proyectar el futuro de su comunidad.

Secretario de Turismo de San Carlos de Bariloche