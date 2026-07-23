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Llega a WhatsApp Web una de las funciones más esperadas: así es su lector de PDF integrado

Los usuarios pueden resaltar y tachar textos en este formato sin descargar el archivo ni salir de la plataforma

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La nueva función de WhatsApp Web permite revisar y marcar archivos PDF directamente en el chat. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp Web y la aplicación para Windows estrenan la integración de Adobe Acrobat, que por primera vez permite abrir y anotar archivos PDF directamente en la conversación, sin necesidad de descargar el documento ni salir del chat. La llegada de esta función responde a una de las peticiones más habituales entre los usuarios de la plataforma de Meta.

La nueva herramienta permite que los PDF se desplieguen directamente dentro de la conversación, con opciones para consultar cada página y ajustar el zoom según la necesidad de lectura. Los usuarios pueden utilizar las funciones básicas de anotación de Acrobat, lo que incluye resaltar textos, tachar líneas o dibujar comentarios sobre el documento.

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Esta integración elimina la necesidad de descargar los archivos, abrir aplicaciones externas y volver a WhatsApp para compartir observaciones. “Puedes revisar y anotar un documento, pero no puedes reescribir su texto original ni reorganizar el diseño”, indica el reporte. La función se limita a la revisión y el marcado, por lo que la edición avanzada de PDF sigue requiriendo un software especializado.

Lector de PDF en WhatsApp
Adobe Acrobat ya está integrado en WhatsApp para facilitar la anotación de documentos enviados por mensajes. (Meta)

Características y limitaciones de la integración

La utilidad de la función se encuentra en el manejo ágil de documentos que requieren una revisión rápida o comentarios puntuales. Los usuarios pueden marcar contratos, facturas o tareas, y compartir sus apreciaciones sin salir del entorno de chat. No obstante, se aclara que cualquier edición que implique alterar el contenido o el formato original deberá hacerse fuera de WhatsApp.

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Adobe asegura que los archivos PDF protegidos por contraseña conservarán sus restricciones de seguridad al abrirse en WhatsApp. Además, la empresa resalta que el cifrado de extremo a extremo se mantiene vigente para los archivos enviados en conversaciones personales, reafirmando el compromiso con la protección de la información sensible.

La actualización apunta a quienes intercambian documentos habitualmente por WhatsApp. Desde pequeños negocios que revisan facturas y presupuestos hasta estudiantes que corrigen tareas, el alcance de la integración se adapta a distintos perfiles de usuario. La presencia de Acrobat en la plataforma busca simplificar procesos y reducir los pasos necesarios para colaborar sobre documentos en tiempo real.

Un programa Adobe Reader o Acrobat desactualizado arrojará este error. (Adobe)
El cifrado de extremo a extremo mantiene la seguridad de los documentos compartidos en WhatsApp. (Adobe)

Esta estrategia forma parte de un esfuerzo mayor de Adobe por expandir las capacidades de Acrobat en servicios populares. Además de WhatsApp, la herramienta ya se encuentra disponible en plataformas como Chrome, Microsoft 365, ChatGPT y Workday.

Otras actualizaciones recientes en WhatsApp

Junto al lector de PDF, Meta anunció nuevas funciones para WhatsApp. Una de ellas es la integración con CarPlay y Android Auto, que permite escuchar y responder mensajes, realizar llamadas y consultar el historial sin interactuar físicamente con el móvil. Esta novedad está pensada para quienes utilizan la aplicación durante el trayecto diario y requieren mantener la atención en la conducción.

Por otro lado, la versión para iPad incorpora la posibilidad de crear una nueva cuenta directamente desde la aplicación, sin necesidad de vincular un teléfono móvil, una función largamente solicitada por los usuarios desde el lanzamiento de la app para este dispositivo en 2025.

Las nuevas herramientas ya están en despliegue y su disponibilidad puede variar según la región y el dispositivo. (Reuters)
Las nuevas herramientas ya están en despliegue y su disponibilidad puede variar según la región y el dispositivo. (Reuters)

En cuanto al estado de WhatsApp, a partir de ahora se pueden compartir canciones desde Apple Music o Spotify. Los contactos verán el tema que se está escuchando y podrán acceder a esa información de manera similar a como ocurre en Instagram.

Disponibilidad y recomendaciones

Se informa que todas estas funciones se encuentran en fase de despliegue, por lo que la disponibilidad puede variar según el dispositivo o la región. Para acceder a ellas, es recomendable mantener la aplicación actualizada y consultar el chat oficial de WhatsApp, donde se publican las novedades de cada versión.

La llegada del lector de PDF integrado representa un paso hacia una gestión documental más eficiente dentro de la plataforma, fortaleciendo el ecosistema de herramientas que Meta ofrece para trabajo, estudio y comunicación cotidiana.

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