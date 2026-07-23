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Apple podría desactivar las aplicaciones de los iPhone financiados si el dueño se retrasa en sus pagos

La función Restricted Mode solo permitiría el acceso a aplicaciones básicas en caso de morosidad

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El nuevo sistema de financiamiento de Apple incluiría restricciones de uso ante pagos atrasados. (Reuters)
El nuevo sistema de financiamiento de Apple incluiría restricciones de uso ante pagos atrasados. (Reuters)

La próxima versión del programa de financiamiento de Apple podría cambiar de manera significativa la experiencia de los usuarios de iPhone. Según información revelada por 9to5Mac, la compañía implementaría en iOS 27 una función que permitiría bloquear el acceso a la mayoría de las aplicaciones si los usuarios se atrasan en los pagos de sus dispositivos. Esta medida surge en el contexto del inminente lanzamiento de un nuevo sistema de financiamiento de productos de la marca, que reemplazará al actual iPhone Upgrade Program.

Apple se prepara para introducir una modalidad de financiamiento en la que los clientes podrán dividir el costo de la mayoría de sus dispositivos en cuotas pagaderas a lo largo de 24 a 36 meses, según el tipo de producto. Además de los iPhone, el programa incluiría Mac, MacBook, iPad y Apple Watch, salvo los modelos más básicos. La empresa gestiona este proyecto en asociación con la firma financiera Klarna, con el objetivo de facilitar la adquisición de dispositivos y contrarrestar el impacto de la subida de precios.

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El nuevo sistema funcionaría de manera similar al arrendamiento de vehículos: al finalizar el plazo, el cliente podrá optar por conservar el dispositivo o bien devolverlo para actualizarlo por uno más reciente.

Apple busca protegerse ante impagos, tras experiencias previas con Apple Card. (Reuters)
Apple busca protegerse ante impagos, tras experiencias previas con Apple Card. (Reuters)

Restricciones ante pagos atrasados

La novedad más destacada proviene del análisis del código de la beta de iOS 27. Apple habría incorporado una función denominada App Managed Features, que permitirá autorizar el financiamiento y verificar el estado de los pagos. Cuando se detecte un incumplimiento, el sistema podrá activar el llamado Restricted Mode, limitando el acceso a la mayoría de las aplicaciones hasta que la deuda se regularice.

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En este modo restringido, los usuarios solo podrán utilizar funciones básicas como Accesibilidad, App Store, Salud, Lupa, Reloj, Ajustes, Wallet y Contraseñas. Podrían mantenerse disponibles otras aplicaciones esenciales, como Mensajes o alertas críticas, pero el acceso al resto del ecosistema quedaría bloqueado temporalmente.

En la actual versión beta de iOS 27 se observa la presencia de este sistema, aunque no se especifica tras cuántos pagos omitidos se aplicaría la restricción ni si podría ocurrir por error.

La actualización iOS 27 incorporaría funciones que limitan el acceso a aplicaciones si el dueño de un iPhone financiado se retrasa en los pagos. (Europa Press)
La actualización iOS 27 incorporaría funciones que limitan el acceso a aplicaciones si el dueño de un iPhone financiado se retrasa en los pagos. (Europa Press)

Nuevos candados de seguridad para dispositivos financiados

Junto a las restricciones de uso, el código de iOS 27 incluye un mecanismo denominado Partner Finance Lock. Este sistema impediría que el usuario realice un borrado del dispositivo, lo revenda o lo desarme para venderlo por partes. El candado se mantendría activo incluso si el dispositivo se restaura, ya que está integrado en las funciones de Find My. No obstante, el sistema no compartiría la ubicación del teléfono con la entidad financiera.

Esta medida busca proteger a la compañía y a sus socios financieros ante posibles impagos, un problema que ya ha afectado las operaciones previas de Apple con productos como Apple Card. En 2024, cuando JP Morgan Chase negoció la compra de la cartera de Apple Card, los saldos impagos alcanzaban los 17.000 millones de dólares.

Próximo lanzamiento y dudas sobre su implementación

El nuevo programa de actualización y financiamiento de Apple podría lanzarse la próxima semana, el 28 de julio. Sin embargo, en la versión más reciente de iOS 26.6 RC aún no se encuentran referencias al Restricted Mode, lo que indica que la función podría implementarse más adelante o en una actualización posterior del sistema operativo.

El programa cubrirá varios productos, incluidos iPhone, Mac y Apple Watch, excluyendo modelos básicos. (Reuters)
El programa cubrirá varios productos, incluidos iPhone, Mac y Apple Watch, excluyendo modelos básicos. (Reuters)

La decisión de Apple introduce interrogantes sobre el impacto en la experiencia de los usuarios y la posibilidad de errores en la activación de las restricciones. A pesar de ello, la compañía apuesta por protegerse ante el riesgo de impagos, una situación que ya afectó la continuidad de otros servicios financieros en asociación con empresas como Goldman Sachs.

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