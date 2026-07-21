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Paso a paso para activar el modo Vengadores: Doomsday en WhatsApp

No requiere descargas adicionales ni modifica la funcionalidad de la aplicación. Permite cambiar los fondos de chat y crear fotos con IA

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Imagen dividida. Izquierda: póster de película con figura encapuchada, capa verde y título Avengers Doomsday. Derecha: logo blanco de WhatsApp sobre fondo verde
Imágenes de Vengadores Doomsday se pueden adaptar en la interfaz de WhatsApp. (Fotocomposición Infobae)

El lanzamiento del tráiler de Vengadores: Doomsday impulsó el entusiasmo entre los seguidores del universo Marvel. Este acontecimiento llevó a que muchos busquen adaptar la apariencia de sus aplicaciones, particularmente WhatsApp, para reflejar el estilo visual de la próxima película.

Adaptar la interfaz de WhatsApp al estilo de Vengadores: Doomsday se perfila como una tendencia que replica fenómenos recientes vinculados a grandes estrenos y figuras populares, como sucedió con “La Odisea” de Christopher Nolan o el “modo Messi” durante el Mundial 2026.

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La personalización de WhatsApp para aludir a producciones cinematográficas recientes no depende de funciones exclusivas ni de actualizaciones especiales. Se trata de utilizar las herramientas integradas en la aplicación para modificar imagen de perfil, fondos de chat y otros elementos visuales, empleando recursos inspirados en la película.

Cómo cambiar la foto de perfil y el nombre al estilo Vengadores: Doomsday

Cambiar la imagen y el nombre de usuario en WhatsApp es el primer paso para adaptar la cuenta al universo visual de la nueva entrega de Marvel. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Cambiar la imagen y el nombre de usuario en WhatsApp es el primer paso para adaptar la cuenta al universo visual de la nueva entrega de Marvel. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El primer paso es actualizar la foto de perfil y el nombre visible en la cuenta de WhatsApp. Los usuarios suelen elegir imágenes promocionales, afiches oficiales o fotogramas del tráiler de Vengadores: Doomsday.

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Esta modificación se realiza en el menú de configuración, donde la aplicación admite cargar una nueva imagen y editar el nombre asociado a la cuenta.

Muchos optan por acompañar la imagen con textos alusivos, como el título de la película o frases identificables. Este ajuste no requiere permisos adicionales ni impacta en la privacidad, porque forma parte de las opciones estándar integradas por Meta en WhatsApp.

Qué pasos seguir para personalizar los fondos de pantalla de las conversaciones

Pantalla de teléfono con vista previa de fondo. Muestra póster de Doctor Doom de espaldas con capa verde, frente a orbe grande. Dos burbujas de chat se superponen
Los fondos temáticos en las conversaciones replican la atmósfera y los colores emblemáticos del tráiler y los personajes principales. (Foto: WhatsApp)

La ambientación de los chats individuales y grupales puede adaptarse al estilo de Vengadores: Doomsday mediante la elección de fondos de pantalla temáticos.

Solo hay que seleccionar el chat deseado, ingresar al menú de opciones y elegir la función “fondo de pantalla”. Desde allí, es posible cargar imágenes descargadas o creadas que representen escenas, personajes o colores asociados a la película.

Se debe usar fondos oscuros, ilustraciones de los personajes centrales o fragmentos visuales destacados del tráiler. Al aplicar estas imágenes, la conversación adquiere una atmósfera que acompaña la estética de Marvel Studios y refuerza la identidad visual de la experiencia.

Cómo es posible crear imágenes inspiradas en la película desde WhatsApp

El generador de imágenes de Meta AI en la aplicación permite diseñar fondos y avatares únicos inspirados en la próxima producción de Marvel Studios. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El generador de imágenes de Meta AI en la aplicación permite diseñar fondos y avatares únicos inspirados en la próxima producción de Marvel Studios. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La integración de Meta AI en WhatsApp permite generar ilustraciones temáticas mediante instrucciones escritas en el chat. A través de la barra de herramientas, los usuarios pueden solicitar imágenes originales inspiradas en Vengadores: Doomsday, sin depender de bancos externos de imágenes.

La generación de imágenes está disponible en la mayoría de las versiones recientes de la aplicación y no implica costos adicionales. Este recurso resulta atractivo para quienes buscan un nivel avanzado de personalización, facilitando la creación de composiciones exclusivas sin salir del entorno de WhatsApp.

Qué otras opciones de personalización hay para el modo Vengadores: Doomsday

Sumado de actualizar la foto de perfil y los fondos de chat, los usuarios pueden configurar tonos de notificación y respuestas rápidas inspirados en la película.

Contenido de Doctor Doom puede ser útil para personalizar la plataforma. (Foto: Marvel)
Contenido de Doctor Doom puede ser útil para personalizar la plataforma. (Foto: Marvel)

Elegir fragmentos de audio del tráiler, frases identificables o melodías de la banda sonora contribuye a enriquecer la experiencia temática. Estas opciones se editan desde el menú de notificaciones de la aplicación.

Asimismo, es posible utilizar emojis personalizados o stickers temáticos, creados directamente en la aplicación. Esto permite reforzar la identidad visual de las conversaciones y compartir contenidos ligados a la nueva entrega de Marvel Studios.

Cuáles precauciones se deben tomar al activar el modo

La personalización de WhatsApp no implica riesgos para la seguridad ni afecta la privacidad, siempre que las imágenes y recursos se descarguen desde fuentes confiables. Utilizar bancos oficiales o servicios de generación proporcionados por Meta reduce la probabilidad de contenido malicioso.

La adaptación de la aplicación no modifica la funcionalidad básica ni requiere cambiar los permisos. Todas las funciones están presentes en la versión estándar y pública de WhatsApp, así que la experiencia de usuario permanece igual tras la personalización.

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