La familia de la mujer que murió en un presunto accidente con una copa de vino pidió ser querellante en la causa

Ilda estaba reunida con dos personas más en su casa, quienes quedaron detenidos

Las contradicciones alrededor de la muerte de Ilda Goyochea siguen siendo el principal foco de la investigación, dado que aún no se pudo establecer con precisión qué fue lo que ocurrió durante la reunión que se llevó a cabo en su casa y que terminó con el fatal desenlace. La familia de la mujer de 32 años no cree en la teoría del accidente doméstico y apunta a las contradicciones de los dos detenidos.

Este miércoles, el abogado de los padres, Fernando Gabriel Brizuela, presentó una denuncia formal para constituirse como querellante en la causa y exigió que la investigación se profundice. Según apuntó, la morfología de la herida en el cuello de la víctima no parecería haber sido producto de un accidente. Así lo informó el portal local Nueva Rioja.

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La muerte de Goyochea ocurrió en su domicilio, ubicado en el barrio Infantería II de La Rioja. Allí, la mujer compartía una reunión con otras dos personas. La versión inicial indicaba que se había caído sobre una copa de vidrio rota, lo que le habría provocado un profundo corte en el cuello. Primero, la trasladaron a una clínica privada y luego la derivaron al Hospital Enrique Vera Barros, donde estuvo internada casi una semana y murió, según reconstruyó Nueva Rioja.

La causa quedó radicada originalmente en el Juzgado de Instrucción N° 1, a cargo de la jueza Cecilia Córdoba, quien trabajó en un primer momento bajo la hipótesis del accidente. Al detectar inconsistencias en los relatos de las dos personas, la magistrada ordenó la detención preventiva de ambos antes del inicio de la feria judicial. Posteriormente, el expediente pasó a la jueza Karina Andrea Torres, quien dispuso nuevas medidas: la intervención de la División Homicidios de la Policía de La Rioja, el levantamiento de nuevas muestras y el secuestro de los teléfonos celulares de los detenidos para su análisis pericial.

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Fue en ese contexto que la familia de la víctima decidió buscar representación legal. Brizuela relató, en declaraciones recogidas por Nueva Rioja, que los familiares llegaron a su estudio “profundamente preocupados por las distintas versiones que fueron apareciendo con el correr de los días”, y que esa fue la razón para presentar la denuncia y exigir una investigación a fondo.

La víctima permaneció varios dias internada

Uno de los ejes del planteo de la querella es la descripción técnica del traumatismo cortante. “La herida era lineal, de aproximadamente entre ocho y diez centímetros. Esa característica no sería compatible con una producción por una copa rota, que normalmente genera un corte de carácter irregular”, sostuvo el abogado. A ese interrogante se sumó una presunta demora en la atención médica posterior al hecho.

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Sobre la situación procesal de los dos detenidos, el letrado defendió la decisión judicial. “Una orden de detención de estas características no se dicta jamás sin fundamentos sólidos. En este momento procesal existe una hipótesis provisoria que ahora deberá ser profundamente contrastada y desarrollada durante la investigación penal preparatoria”, afirmó.

Frente al argumento de la defensa de los imputados, que encuadra el episodio como un trágico accidente, el letrado insistió en una principal incógnita. “No necesariamente tiene que existir un móvil evidente o preexistente para que ocurra un hecho de estas características. Lo verdaderamente importante en esta etapa es determinar con rigor científico qué pasó esa noche y cómo se produjo exactamente esa lesión”, expresó.

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La familia aguarda los resultados de las pericias ordenadas, con especial atención al informe definitivo de la autopsia médico-legal. Ese documento, junto con el análisis de los teléfonos secuestrados y los registros fílmicos recopilados por los investigadores para reconstruir los momentos previos y posteriores al hecho, será determinante para establecer la causa de la muerte de la mujer.