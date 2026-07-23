La nostalgia invade Windows 11: Microsoft anuncia juegos clásicos de Xbox compatibles con PC

Microsoft habilitó la retrocompatibilidad para cuatro juegos emblemáticos de la XBOX original en PC. (Europa Press)

Microsoft presentó una nueva función dirigida a los entusiastas de los videojuegos: permitirá ejecutar títulos clásicos de la primera XBOX en computadoras con Windows 11 y dispositivos portátiles compatibles.

Esta función, denominada XBOX Backward Compatibility on PC, busca, según anunció la compañía, preservar el legado de los jugadores e inaugura “el principio de un esfuerzo mayor para conservar juegos de XBOX del pasado y llevarlos a PC”.

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El inicio de la retrocompatibilidad en PC

La tecnológica con sede en Redmond habilitó la compatibilidad inicial para cuatro títulos emblemáticos de la XBOX original en ordenadores y sistemas portátiles como ROG XBOX Ally. Los juegos seleccionados para esta primera etapa son BLiNX: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge y Fuzion Frenzy.

Los juegos estarán disponibles en la Microsoft Store y forman parte del catálogo de XBOX Game Pass. (Europa Press)

En el anuncio, la empresa destacó: “Tu biblioteca es más que una colección de juegos. Es tu historia personal de historias épicas y momentos atesorados del pasado. Y, como jugadores, no queremos dejar nuestro legado gaming atrás a medida que la tecnología sigue evolucionando y avanzando. Esperamos que nuestra biblioteca nos acompañe en este camino y que podamos disfrutar de esos títulos de formas totalmente nuevas”, según recoge XBOX Wire.

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Mejoras y nuevas características

El programa presentado por Microsoft no solo permite ejecutar estos clásicos, sino que introduce mejoras técnicas adaptadas a los estándares actuales. En palabras de la empresa: “No solo te estamos permitiendo que los juegues en PC. También les añadimos nuevas características para hacer que tu experiencia de juego sea mejor que nunca”.

Entre las mejoras disponibles destacan la personalización avanzada de gráficos, escalado de resolución hasta 4x, compatibilidad con VSync, modos de pantalla completa o ventana, filtro anisotrópico y anti-aliasing. Además, la compañía trabaja para sumar la función de logros, una de las más solicitadas por los usuarios, de acuerdo con la información del portal.

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La función XBOX Backward Compatibility on PC busca preservar el legado de los videojuegos clásicos. (Reuters)

Requisitos técnicos para acceder a la experiencia

La nueva función solo está disponible para equipos que cumplan ciertos requisitos mínimos. Microsoft detalló que se necesita:

GPU Nvidia GTX 950, AMD Radeon RX 550, Intel UHD 770 o Intel Arc A310.

Procesador Intel Core i3-8100, AMD Ryzen 3 1200 o AMD Ryzen Z2 A.

8 GB de memoria RAM

Sistema operativo Windows 11.

Para un rendimiento óptimo, los requisitos recomendados incluyen:

GPU Radeon RX 68005, Nvidia GTX 1070 Ti o Intel Arc A770.

Procesador Intel Core i5-10400, AMD Ryzen 5 3600 o AMD Ryzen AI Z2 Extreme.

DirectX 12

8 GB de RAM

Sistema operativo Windows 11.

Todos los títulos seleccionados en esta etapa son compatibles con XBOX Play Anywhere y XBOX Cloud Gaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Disponibilidad e integración en el ecosistema Xbox

Los cuatro títulos anunciados se encuentran disponibles en la Microsoft Store y están incluidos en todos los planes de suscripción de XBOX Game Pass, según lo comunicado por XBOX Wire. Los usuarios que ya posean una copia digital de alguno de estos juegos pueden trasladar su licencia a un ordenador o dispositivo portátil.

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La iniciativa asegura que todos los títulos seleccionados en esta primera etapa de retrocompatibilidad para PC sean compatibles con XBOX Play Anywhere y XBOX Cloud Gaming, lo que facilita la continuidad del juego a través de múltiples plataformas.