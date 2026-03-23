Reddit planea verificar usuarios reales para combatir la invasión de bots

Reddit es una gran plataforma de foros y noticias sociales donde usuarios comparten contenido, ideas y debaten sobre intereses específicos. REUTERS/Dado Ruvic

Reddit se enfrenta a un desafío urgente: la proliferación de bots de inteligencia artificial que simulan ser usuarios reales y contaminan la autenticidad de sus comunidades. Ante este problema creciente, Steve Huffman, CEO de la plataforma, confirmó en el pódcast TBPN que la compañía está explorando diferentes métodos de verificación de identidad.

El objetivo es claro: proteger la promesa de Reddit de ser un espacio para humanos sin sacrificar por completo el anonimato, una premisa central de la red social.

Opciones de verificación y el dilema del anonimato en Reddit

Recientemente, un estudio académico encendió el debate al llenar el subreddit ‘Change My View’ con más de 1.700 comentarios generados por inteligencia artificial, muchos de los cuales presentaban identidades falsas o relatos delicados.

La compañía está explorando diferentes métodos de verificación de identidad. REUTERS/Brendan McDermid

Esta acción, calificada por Reddit como “altamente poco ética”, evidenció la dificultad de distinguir entre usuarios verdaderos y bots cada vez más sofisticados. Para Huffman, el riesgo no solo afecta la experiencia de los usuarios, sino también el modelo de negocio de Reddit, ya que la venta de contenido para entrenar modelos de IA pierde valor si está contaminada por bots.

En cuanto a las opciones sobre la mesa, Huffman detalló un espectro de soluciones. En el extremo menos invasivo, propone el uso de biometría de dispositivo —Face ID, Touch ID o passkeys— que verifican la presencia humana sin compartir datos personales con Reddit.

En un punto intermedio, la plataforma evalúa servicios descentralizados como World ID, que utilizan tecnologías como el escaneo de iris para crear identidades digitales sin requerir documentos oficiales, aunque estas alternativas también generan controversias sobre privacidad.

Un bot es un programa informático diseñado para ejecutar tareas automatizadas, repetitivas y rápidas a través de internet. (Imagen ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la implementación de cualquier método de verificación supone un desafío existencial para Reddit. La plataforma se ha caracterizado por permitir el anonimato, facilitando que los usuarios compartan experiencias delicadas sin temor a la exposición.

“Parte de nuestra promesa para los usuarios es que no sabemos tu nombre, pero sí queremos saber que eres una persona”, resumió Huffman. Alexis Ohanian, cofundador de Reddit, expresó dudas sobre la aceptación de medidas como el Face ID entre la comunidad, resaltando el delicado equilibrio entre autenticidad y privacidad.

Qué es Reddit y cómo funciona realmente esta comunidad de temas y anonimato

Para comprender cómo funciona Reddit, es útil imaginarlo como un enorme edificio con millones de habitaciones, cada una dedicada a un tema específico. A diferencia de redes sociales como Facebook o Instagram, donde el foco está en las personas y los influencers, en Reddit lo importante son los temas y las conversaciones que se generan en torno a ellos.

La plataforma se ha caracterizado por permitir el anonimato, facilitando que los usuarios compartan experiencias delicadas. REUTERS/Brendan McDermid

El primer pilar de Reddit son los subreddits, que funcionan como foros temáticos y siempre comienzan con el prefijo “r/”. Por ejemplo, r/technology es para discutir noticias de tecnología, r/movies para hablar de cine y estrenos, y r/Peru para compartir noticias o humor sobre ese país.

Hay subreddits para prácticamente cualquier interés: desde programación y finanzas, hasta fotos de gatos o relatos de terror. Los usuarios deciden a qué comunidades unirse según sus propios intereses.

Otro aspecto fundamental es el sistema de votos y karma. En Reddit, el contenido relevante o interesante recibe votos positivos (upvotes), lo que lo hace más visible para la comunidad. Por el contrario, los votos negativos (downvotes) entierran publicaciones poco útiles o inapropiadas.

La mayoría de los usuarios en Reddit no utiliza su nombre real ni muestra una foto propia. REUTERS/Brendan McDermid

El karma es la puntuación que cada usuario acumula en función de los votos recibidos en sus publicaciones y comentarios, y refleja la reputación y el aporte de cada persona al sitio.

Por último, el anonimato es una de las claves de Reddit. La mayoría de los usuarios no utiliza su nombre real ni muestra una foto propia, lo que permite que las conversaciones se centren en las ideas y el contenido, en lugar de la identidad o la apariencia.

Esto fomenta la participación abierta y sincera, y facilita que los usuarios pidan consejos personales o compartan experiencias sin la presión social presente en otras plataformas.