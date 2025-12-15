Reddit demanda a Australia por veto a redes sociales para menores

Reddit señala que la normativa aprobada por el gobierno australiano infringe la “libertad implícita de comunicación política”. REUTERS/Hollie Adams

Tras la entrada en vigor de la ley que prohíbe el acceso de menores de 16 años a redes sociales en Australia, Reddit ha iniciado acciones legales para desafiar la constitucionalidad de la normativa. El país oceánico se ha convertido en el primero del mundo en limitar el uso de plataformas para adolescentes y niños, imponiendo sanciones económicas significativas a las empresas que incumplan.

El sitio web estadounidense Reddit defiende que la nueva regulación vulnera derechos fundamentales y pide su revisión por parte del Tribunal Supremo australiano.

Argumentos legales y preocupaciones de privacidad planteados por Reddit

En su recurso judicial, Reddit señala que la normativa aprobada por el gobierno australiano infringe la “libertad implícita de comunicación política”, argumento central para solicitar su revisión y posible derogación.

La legislación australiana prohíbe a los menores de 16 años crear y mantener cuentas en plataformas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma también sostiene que debería estar exenta del listado de plataformas prohibidas, ya que funciona principalmente como un foro virtual para adultos y no orienta su contenido ni su publicidad a menores.

La empresa remarcó que, a diferencia de otras aplicaciones objetadas por la ley, la mayoría de los usuarios son adultos y la verificación de edad obligatoria pondría en riesgo la privacidad, exponiendo a los usuarios a posibles fugas o ataques cibernéticos.

Críticas de la industria y debate sobre la protección infantil en Internet

Reddit no es la única empresa tecnológica que expresó preocupaciones sobre los posibles efectos de la legislación. Meta, casa matriz de Facebook e Instagram, advirtió que los adolescentes podrían verse empujados a plataformas menos reguladas, lo que dificultaría todavía más la protección de los menores en la red.

Los menores en Australia no pueden usar Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch y X. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La postura del gobierno australiano, sin embargo, sostiene que la ley prioriza a las familias: las autoridades aseguran estar “del lado de los padres y los niños australianos, no de las plataformas”.

El caso iniciado por Reddit es independiente de otros recursos presentados, como el de un grupo de defensa de los derechos en Internet que también busca que la ley sea revocada por considerarla injusta y restrictiva en términos de libertad de expresión.

Australia restringe redes sociales para menores: cuáles son

La legislación australiana prohíbe a los menores de 16 años crear y mantener cuentas en plataformas como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch y X, restringiendo legalmente el acceso de los adolescentes a estos servicios populares. Actualmente, redes como Pinterest y WhatsApp no están incluidas en la medida, aunque las autoridades dejaron abierta la opción de ampliar la lista en el futuro.

El auge de la inteligencia artificial y las redes sociales intensifica el debate sobre el aprendizaje y la salud mental de los jóvenes (Imagen ilustrativa Infobae)

Por primera vez, la ley responsabiliza directamente a las plataformas, exigiendo que adopten “medidas razonables” para identificar y eliminar cuentas de usuarios que no cumplan la edad mínima. Las compañías que no cumplan se exponen a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (32 millones de dólares estadounidenses).

Las reacciones de las empresas tecnológicas han sido variadas. Mientras YouTube ha planteado objeciones debido al impacto en su número de usuarios jóvenes, otras —como Meta, responsable de Facebook e Instagram— han comenzado a eliminar activamente cuentas de menores para alinearse con la norma.

Adicionalmente, el tema ha llegado al ámbito judicial, con organizaciones defensoras de derechos digitales impugnando la ley ante el Tribunal Superior de Australia, abriendo un escenario de discusión legal y social en evolución.

La ley HB 3, impulsada por el gobernador Ron DeSantis en marzo de 2024, impide a menores de 14 años crear cuentas en determinadas plataformas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Florida comienza a restringir el acceso de menores a redes sociales con la ley HB 3

Luego de que el 11º Circuito de Apelaciones levantara la suspensión judicial, en Florida ha comenzado a implementarse la ley HB 3, que limita el acceso de menores a redes sociales. Esta normativa, en vigor mientras continúa el debate legal, coloca en el centro de la discusión la protección digital infantil y el alcance de la intervención gubernamental.

La ley, impulsada por el gobernador Ron DeSantis en marzo de 2024, impide a menores de 14 años crear cuentas en determinadas plataformas y exige permiso parental para adolescentes de 14 y 15 años.

Aunque la disposición no lista puntualmente las plataformas afectadas, reportes de CBS News y Fox News sugieren que Instagram, Snapchat, Facebook y YouTube estarían incluidas, ya que la ley se orienta fundamentalmente hacia redes con funciones consideradas adictivas, como el scroll infinito, la reproducción continua y notificaciones diseñadas para mantener la atención del usuario.