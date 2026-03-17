Expertos revelan cómo interactuar con la IA para aprovechar todo su potencial

Investigadores han observado que pequeños cambios en la formulación de las preguntas pueden influir en la calidad de las respuestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma en que los usuarios se comunican con los chatbots de inteligencia artificial está en constante evolución. Si bien en sus orígenes estos sistemas respondían a preguntas directas con resultados predecibles, hoy la interacción requiere estrategias más refinadas para obtener el máximo provecho.

Investigadores y especialistas han observado que pequeños cambios en la formulación de las preguntas pueden influir en la calidad de las respuestas, aunque el impacto no siempre es el que se espera.

Para orientar a quienes desean sacar el mayor partido a estos sistemas, diversas voces expertas ofrecen recomendaciones prácticas y desmitifican algunas creencias populares sobre cómo “hablarle” a la IA.

La forma en que los usuarios se comunican con los chatbots de inteligencia artificial está en constante evolución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preguntar a la IA para obtener mejores respuestas

Las investigaciones recientes muestran que técnicas como la adulación, la cortesía o incluso la amenaza no garantizan respuestas más precisas de los modelos de lenguaje actuales como ChatGPT, Gemini o Claude. Según los especialistas consultados por BBC, la clave está en tratar a la IA como una herramienta y no como a una persona.

Los modelos modernos han avanzado en la comprensión de instrucciones y son menos susceptibles a ser “influenciados” por cambios sutiles en el tono o la elección de palabras.

Jules White, profesor de informática en la Universidad de Vanderbilt, recomienda solicitar siempre múltiples opciones en lugar de una sola respuesta. “Lo primero que les digo a las personas es que no pidan una sola respuesta, sino tres o cinco”, explica.

Según los especialistas, la clave está en tratar a la IA como una herramienta y no como a una persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto obliga al usuario a comparar alternativas y reflexionar sobre lo que realmente prefiere. Además, White subraya la importancia de dar ejemplos: “Aquí tienes 10 correos electrónicos que he enviado antes. Usa mi estilo de escritura”, lo que permite a la IA adaptar sus respuestas de manera más personalizada.

Otro consejo práctico es solicitar una entrevista a la IA. Si se necesita una descripción de puesto, por ejemplo, se le puede pedir que haga preguntas una a una hasta reunir toda la información necesaria. De este modo, el sistema ajusta sus preguntas según las respuestas que recibe, logrando un resultado más completo y adaptado.

El papel de los juegos de rol y la importancia de la neutralidad en la IA

Sander Schulhoff, investigador y divulgador sobre ingeniería de prompts, advierte que pedirle a la IA que adopte el papel de un experto no siempre mejora la precisión, especialmente cuando solo existe una respuesta correcta.

Se recomienda mantener la neutralidad al formular preguntas a la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rick Battle, ingeniero en Broadcom, señala que este enfoque puede fomentar la “alucinación” —es decir, respuestas inventadas—, ya que el modelo confía ciegamente en su conocimiento interno. Sin embargo, para tareas creativas, de lluvia de ideas o simulación de entrevistas, el juego de roles sí puede resultar útil.

Por último, Battle recomienda mantener la neutralidad al formular preguntas. “No guíes al testigo”, sugiere. Si se le comunica a la IA una preferencia (por ejemplo, inclinarse por una marca de auto), es probable que la respuesta se sesgue en esa dirección. En cambio, las preguntas neutrales suelen producir resultados más equilibrados y objetivos.

Por qué la forma de interactuar con la IA sigue cambiando

Las empresas de inteligencia artificial actualizan constantemente sus modelos, lo que hace que ciertas estrategias de interacción puedan quedar obsoletas.

Aunque la cortesía o la amenaza puedan parecer relevantes, los expertos coinciden en que, en los sistemas actuales, lo fundamental es ser claro, proporcionar contexto y ejemplos, y pedir varias alternativas. Así se logra que la IA funcione realmente como una herramienta potente y eficiente, capaz de resolver problemas y generar ideas útiles para el usuario.