Tecno

Más allá del Prompt Engineer: los roles críticos que las empresas necesitan para implementar IA con éxito

La adopción de inteligencia artificial avanza en sectores como finanzas, gobierno, servicios básicos y aseguradoras, pero persiste una brecha de talento calificado

Guardar
La experticia en esta tecnología
La experticia en esta tecnología es clave para que el impacto de sus beneficios se vean reflejados en la organización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial dejó de ser un concepto reservado a laboratorios o grandes gigantes tecnológicos. Su adopción se extiende a sectores como finanzas, energía, servicios básicos y aseguradoras, abarcando desde la automatización de tareas hasta la detección de fraudes sofisticados.

Sin embargo, la expansión de estas tecnologías ha puesto de manifiesto una brecha de talento calificado que dificulta a las organizaciones alcanzar resultados exitosos y sostenibles.

Según la experiencia de Carlos Estay, Senior Specialist Solution Architect para Latam Office Technology de Red Hat, “uno de los mayores desafíos que hay dentro de la inteligencia artificial o de este mundo apunta a la falta de especialistas o de gente ligada al mundo de inteligencia artificial, porque es algo nuevo”.

Cuáles son los perfiles expertos en IA que más buscan las empresas

La demanda de especialistas en
La demanda de especialistas en MLOps y científicos de datos crece, porque su labor resulta esencial en el desarrollo, puesta en producción y entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar del protagonismo alcanzado por el prompt engineering, Estay sostuvo que este rol debería ser transversal. No obstante, la complejidad de los proyectos requiere especialistas en campos como MLOps, responsables de trasladar modelos desde el desarrollo hasta la producción, y cientistas de datos (data scientists), encargados de la preparación y curación de los datos.

“Los data scientists son, creo yo, uno de los roles más importantes dentro de todo, porque la inteligencia artificial depende de la data. Y si no tenemos gente que sepa manipular la data correctamente, vamos a hacer que los modelos respondan mal”, puntualizó Estay.

El especialista destacó la importancia de este conocimiento, citando el caso de un modelo cuya precisión aumentó del 60% al 92% luego de un análisis minucioso y una correcta selección de datos.

Por qué la brecha de talento es un desafío para la rentabilidad de la IA

Sólo una minoría de empresas
Sólo una minoría de empresas logra convertir la inversión en inteligencia artificial en ingresos, en parte por la escasez de profesionales preparados para optimizar y mantener estas tecnologías. (Imagen ilustrativa Infobae)

La escasez de profesionales especializados no solo limita la implementación, sino que además afecta la rentabilidad de los proyectos de inteligencia artificial.

Estudios recientes de McKinsey indican que las empresas estadounidenses invirtieron más de 37.000 millones de dólares en IA, aunque solo el 19% observa ingresos proporcionales a esa inversión.

Desde la perspectiva de Estay, el retorno de la inversión no depende solo del ingreso generado, sino de optimizar el uso de la tecnología. “No necesariamente usar la bazuca para matar la hormiga, sino que se puede adoptar un modelo de IA más pequeñito”, señaló.

La reducción de costos y la eficiencia en el consumo de IA dependen de contar con profesionales capaces de crear soluciones adaptadas a cada necesidad, lo que incrementa la demanda de talento.

Qué sectores apuestan más por implementar IA y cómo la aplican

Gobiernos, entidades financieras, compañías
Gobiernos, entidades financieras, compañías de energía y aseguradoras concentran los mayores esfuerzos en integración de IA, aunque la forma de aplicarla varía según las necesidades de cada industria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el experto, la inversión en inteligencia artificial crece de gran manera en sectores como el gobierno, las finanzas, la energía y los servicios básicos.

El sector financiero utiliza IA para la detección de fraude, mientras que aseguradoras la emplean para identificar reclamos generados artificialmente.

La implementación, no obstante, dista de ser homogénea. “Esa es la parte graciosa, porque no saben”, reconoció Estay. Muchas compañías exploran la tecnología sin una estrategia clara, mientras otras optan por consumir modelos validados que les permitan dotar de inteligencia a sus aplicaciones sin desarrollar modelos propios.

En qué fallan las empresas al elegir entre IA generativa y predictiva

La elección entre modelos generativos
La elección entre modelos generativos o predictivos depende de la naturaleza del problema y de contar con grupos de trabajo capaces de recomendar la solución más eficiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la IA generativa ha impulsado la adopción masiva de modelos como ChatGPT, pero la elección entre soluciones generativas y predictivas genera dudas en el ámbito empresarial.

“Por defecto, siempre se busca resolver algo con inteligencia artificial generativa. Y claro, ahí viene un poco de expertise”, indicó Estay. Muchas veces, la solución más eficiente no pasa por un solo modelo generativo, sino por un conjunto de modelos predictivos, cada uno especializado en un escenario particular.

El especialista de Red Hat relató el caso de una compañía que intentó resolver con un modelo generativo un proceso de decisión complejo, sin éxito. “Quizás no es que necesites un modelo de inteligencia generativa, sino que necesitas 49 modelos predictivos para que cada modelo sea especialista en cada escenario de tu motor de reglas de negocio”, señaló.

La clave para una exitosa elección e implementación reside en contar con perfiles capaces de identificar la tecnología adecuada para cada desafío.

Temas Relacionados

Prompt EngineerEmpresasInteligencia artificialFinanzasTalentoTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Caída mundial de X: millones de usuarios reportan fallas en la red social de Elon Musk

La plataforma no carga el contenido tanto en su sitio web como aplicación móvil

Caída mundial de X: millones

El fin del papel: así cambia la publicidad con pantallas que usan tinta electrónica

Esta solución de bajo consumo porque no necesita estar conectado a la energía y tiene una batería extraible

El fin del papel: así

¿Se puede ampliar a 1 TB el almacenamiento de una MacBook Neo? Esto es lo que debes saber

Un experimento demuestra que el MacBook Neo puede alcanzar 1 TB de almacenamiento, pero el proceso es complejo y no oficial

¿Se puede ampliar a 1

La IA llegó para dar empleo: este es el cargo que creció más del 200% en el último año

Más de 70 mil personas asumieron este cargo en 600 empresas de todo el mundo abriendo una nueva oportunidad

La IA llegó para dar

Así puedes acelerar la velocidad del internet en casa sin pagar más dinero y en pocos pasos

Acciones simples, como reiniciar el router y evitar interferencias de otros electrodomésticos, permiten resolver problemas de lentitud y obtener una red WiFi más estable

Así puedes acelerar la velocidad
DEPORTES
El Atlético de Madrid de

El Atlético de Madrid de Simeone y Julián Álvarez irá por el pase a cuartos de la Champions League ante Tottenham: la agenda completa

El Inter Miami de Lionel Messi buscará el pase a los cuartos de final de la Concachampions ante Nashville SC: hora, TV y formaciones

La presencia de los nueve tenistas argentinos en el Challenger de Asunción: todos los resultados y la agenda del día

Las imágenes de las reformas con las que avanza Boca Juniors en un punto clave de la Bombonera

Crece el escándalo: la tajante decisión que tomó Senegal tras ser despojado del título de la Copa Africana de Naciones a dos meses de ganarla

TELESHOW
María Fernanda Callejón habló tras

María Fernanda Callejón habló tras el cruce con Cinthia Fernández: “Fue absolutamente vergonzante”

Abrazos, promesas y dedicatorias: así festejaron Ian Lucas y La Reini el paso a la final de MasterChef Celebrity

Los días de Wanda Nara y Martín Migueles en las Islas Maldivas: yate de lujo, paseo con delfines y amor bajo el sol

Emily Ceco contó cómo reaccionó su exmarido durante el juicio por violencia de género: “Se pegaba trompadas”

El mal momento de Oriana Junco al alquilar un departamento: “Pagué 2 millones y medio y no tenía nada”

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador y la Unión Europea

Ecuador y la Unión Europea firman acuerdo Eurofront para reforzar control fronterizo e inteligencia migratoria

Samanta Schweblin, entre los cinco finalistas del millonario Premio AENA

La temporada de huracanes del Atlántico de 2026 podría verse afectada por un fenómeno de El Niño de gran intensidad

Estados Unidos abre con sus aliados en América Latina una nueva era de cooperación antidrogas

Así son los drones interceptores ucranianos requeridos por los países del Golfo Pérsico amenazados por Irán