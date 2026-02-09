La ola de la inteligencia artificial sacude a las empresas tecnológicas y reconfigura el poder en Wall Street

El crecimiento de la inteligencia artificial obliga a empresas establecidas a rediseñar estrategias y afrontar inversiones millonarias para no perder competitividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desplome de las acciones de empresas tecnológicas en Wall Street esta semana refleja el impacto creciente que la inteligencia artificial (IA) empieza a ejercer sobre el sector. Mientras la IA fue motor de valorizaciones históricas en los últimos años, su avance ya genera temor entre inversores e impulsa cambios de estrategia.

El desplazamiento que la IA puede provocar en empresas establecidas y la magnitud de la inversión necesaria para mantenerse a la vanguardia han comenzado a pesar en la percepción del mercado.

Según declararon los analistas de Barclays y Evercore ISI a The New York Times, casi la mitad de los compromisos de deuda de las Business Development Companies (BDC), equivalentes a unos 45.000 millones de dólares, vencerán en 2030 o después.

Esto aumenta la presión sobre plazos de pago y la viabilidad futura de actores cuya supervivencia queda amenazada por avances tecnológicos.

Por qué se presentaron caídas en la bolsa de empresas de Wall Street

El lanzamiento de soluciones gratuitas de IA por parte de Anthropic agudizó la presión sobre empresas de software tradicionales y aceleró la preocupación de los inversores por la obsolescencia tecnológica. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Esta semana, las caídas se agudizaron tras el lanzamiento, por parte de la empresa Anthropic con sede en San Francisco, de un conjunto de herramientas de software gratuitas y de código abierto que permiten automatizar funciones como la atención al cliente o los servicios legales.

Estas soluciones, accesibles para cualquiera, tienen el potencial de reemplazar productos que hoy sostienen el modelo de negocios de muchas firmas de software y amenazan con modificar la estructura interna del sector.

Los temores no se limitan a la potencial obsolescencia tecnológica. El pasado jueves, la divulgación de que Amazon planea invertir 200.000 millones de dólares en IA y otras áreas —cincuenta mil millones más de lo anticipado por los analistas— generó nerviosismo e impulsó una caída superior al 7% de sus acciones al día siguiente.

Grandes empresas anunciaron presupuestos récord para inversión en inteligencia artificial, lo que generó volatilidad y nerviosismo en los mercados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Alphabet, la matriz de Google, reveló un presupuesto de hasta 185.000 millones de dólares para el año, y Meta situó su previsión en 135.000 millones de dólares, sumas inéditas dedicadas en gran parte a fortalecer sus capacidades en inteligencia artificial.

Qué empresas están expuestas ante el avance de la IA

Según calificaron los especialistas, el fenómeno se ha convertido en lo que denominan el “apocalipsis SaaS”: empresas de software como servicio, que distribuyen programas mediante suscripción online en vez de venta local, se ven muy expuestas.

Las acciones de compañías como LegalZoom, LexisNexis y Thomson Reuters experimentaron retrocesos de hasta un 20% durante la semana. Salesforce, otro referente del segmento, acumula una caída del 25% en el último mes.

El director de OpenAI, Sam Altman, anticipó nuevas liquidaciones de acciones en el sector software a medida que la inteligencia artificial automatiza tareas clave. (Foto: REUTERS/Shelby Tauber/Pool/File Photo)

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, expresó en diálogo con el programa de streaming TBPN: “Ha habido varias grandes liquidaciones de acciones de SaaS en los últimos años a medida que se han implementado estos modelos de software. Preveo que habrá más”.

Además, la transformación impacta en el sector creativo. Herramientas usadas por artistas y diseñadores, como las desarrolladas por Adobe y Figma, vieron retroceder sus valores bursátiles un 9% y un 17% respectivamente. Persisten dudas sobre la capacidad de estos productos para resistir la automatización derivada de las nuevas aplicaciones de IA.

Cuáles son las consecuencias de la IA en sectores de hardware y finanzas

El componente de hardware tampoco ha sido inmune. La creciente demanda de memoria RAM, clave para la fabricación de dispositivos con IA, tensiona el mercado de chips.

El encarecimiento y la demanda de memoria RAM afecta a fabricantes de hardware como Qualcomm, cuyas acciones bajaron cerca de 20% en lo que va del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qualcomm, fabricante de microprocesadores, advirtió que enfrenta incertidumbre respecto a la demanda futura, en parte causada por el encarecimiento abrupto de la memoria. Sus acciones registran una merma de aproximadamente el 20 % durante 2024.

En el ámbito de las finanzas, los fondos de inversión y préstamos corporativos ligados a empresas de software muestran volatilidad. Un fondo gestionado por VanEck que reúne inversiones en principales BDC acumula un descenso de 5% en el año y de 20% en los últimos 12 meses.

Asimismo, incluso actores con buenos resultados financieros, como Ares Management y Blue Owl Capital, no logran mitigar la inquietud: mientras las acciones de Ares han perdido más del 20% este año, las de Blue Owl caen más del 16%, pese a que su codirector ejecutivo, Marc Lipschultz, defendió la solidez de la entidad y expresó: “No tenemos señales de alerta, ni siquiera amarillas. De hecho, tenemos principalmente señales verdes”.