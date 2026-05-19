Crimen y Justicia

Cayó un prófugo internacional en San Cristóbal: estaba escondido en el cuarto de basura de un edificio

El hombre, de 31 años, fue detenido tras una persecución de la Policía de la Ciudad. Tenía pedido de captura de Interpol desde 2022 por un robo agravado en Perú. La Justicia le dictó la prisión preventiva

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Delincuente con pedido de captura internacional detenido
El detenido en San Cristóbal: descartó un handy durante la fuga

Un delincuente de 31 años con antecedentes penales y pedido de captura internacional fue arrestado en el barrio porteño de San Cristóbal.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, la policía lo encontró oculto en el cuarto donde se descartan residuos de un edificio, después de una persecución que comenzó en la calle Paso al 1100.

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Todo empezó cuando un vecino llamó al 911 al ver a un sospechoso merodeando entre dos autos. Un patrullero se acercó y el hombre salió corriendo. Al doblar en una esquina, entró de manera violenta a un edificio tras empujar a una vecina que estaba en la puerta, con la excusa de que necesitaba ir al baño.

Los agentes, al seguirlo, notaron que el sospechoso había arrojado un objeto debajo de un auto antes de ingresar al inmueble. En medio de la situación, una mujer les hizo señas desde el edificio y les contó que un desconocido había ingresado por la fuerza. Los policías entraron a buscarlo.

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El intento por evadir a las autoridades fracasó: los agentes lo encontraron en el segundo piso, escondido en el cuarto de basura. Luego, revisaron el lugar donde había arrojado el objeto y hallaron un handy modelo UV-5R negro, que fue secuestrado para la causa.

Delincuente con pedido de captura internacional detenido
La Justicia le dictó la prisión preventiva mientras se tramita su expulsión del país

Al ser identificado, el detenido dio datos falsos. Poco después, la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal pidió informes y así descubrió que existía un pedido de captura de Interpol desde julio de 2022, por robo agravado en Perú.

También tenía antecedentes por robo, estafa, tenencia ilegal de armas y encubrimiento.

Además, sobre uno de sus alias pesaba una orden de expulsión del país dictada por Migraciones en 2024.

El auxiliar fiscal Federico Ghisio lo imputó por violación de domicilio y notificó la orden de expulsión. Posteriormente, la jueza María Fernanda Botana, del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°5, dictó la prisión preventiva a partir de los antecedentes, el pedido de captura internacional y la orden de expulsión vigente.

Ahora la Justicia Federal deberá resolver el pedido de extradición solicitado por Interpol, mientras que Migraciones acompañará ese trámite, según detallaron fuentes oficiales a Infobae.

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