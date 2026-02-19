Qué es la brecha de inteligencia artificial y cómo Google planea combatirla, según Sundar Pichai

Sundar Pichai subrayó que los avances tecnológicos solo serán positivos si todos pueden acceder a ellos. REUTERS/Bhawika Chhabra

El acceso a la tecnología y, en consecuencia, a la inteligencia artificial, se ha convertido en una preocupación central. Consciente de ello, Sundar Pichai, CEO de Google y Alphabet, advirtió durante la Cumbre de IA en India que “no podemos permitir que la brecha digital se convierta en una brecha de IA”.

El ejecutivo sostuvo que, para evitar este riesgo, es necesario trabajar en infraestructura de computación, conectividad, economía, fuerza laboral y confianza. “La tecnología aporta beneficios increíbles, pero debemos asegurarnos de que todos tengan acceso a ellos”, reflexionó Pichai.

Cómo atender la brecha de la IA

Para cerrar la brecha en inteligencia artificial, Sundar Pichai, CEO de Google y Alphabet, señaló que es fundamental actuar en varias áreas clave. El ejecutivo destacó en primer lugar la importancia de la infraestructura de computación y conectividad.

La formación en inteligencia artificial resulta esencial para cerrar la brecha digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, mencionó la inversión de Google en la ciudad india de Vizag y otras futuras en Tailandia y Malasia. Además, subrayó el desarrollo de una extensa red de cables submarinos de fibra óptica, con cuatro nuevos sistemas entre Estados Unidos e India como parte de la iniciativa America India Connect, presentada recientemente.

Pichai también enfatizó la necesidad de afrontar los cambios económicos que traerá la IA. Anticipó que la tecnología transformará la fuerza laboral, automatizando ciertos puestos, modificando otros y generando nuevas profesiones.

Recordó que hace veinte años no existía el concepto de creador profesional de YouTube, pero hoy millones de personas en el mundo viven de esta actividad.

Pichai mencionó que hace dos décadas no existía la figura del creador profesional de YouTube, pero hoy millones de personas viven de esta profesión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacitación resulta esencial: la compañía ha formado a 100 millones de personas en habilidades digitales, y el nuevo Certificado Profesional de IA de Google busca ayudar a los trabajadores a dominar estas herramientas, con disponibilidad global.

Finalmente, Pichai subrayó que la confianza es la base del desarrollo tecnológico responsable. Destacó la creación de herramientas como SynthID, utilizada por periodistas y verificadores ciudadanos para comprobar la autenticidad de los contenidos.

Sin embargo, advirtió que los beneficios de la IA solo serán posibles si existe una colaboración amplia entre sectores.

Gemini, de Google, incorpora herramientas como SynthID, que ayudan a periodistas y verificadores a comprobar la autenticidad de los contenidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la brecha digital

La Fundación Universitaria Internacional de La Rioja (UNIR) define la brecha digital como la desigualdad que surge entre quienes poseen acceso y conocimientos suficientes para utilizar dispositivos conectados a internet y quienes carecen de ellos.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), varios factores contribuyen a la generación de esta brecha.

Uno de los principales es el acceso a la infraestructura que se define por la dificultad para obtener equipos, tecnologías digitales y redes adecuadas resulta determinante, al igual que la calidad de la conexión, medida en consistencia y velocidad.

La brecha digital se refiere a la desigualdad entre quienes tienen acceso y conocimientos para usar internet y quienes no. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, si la producción y el consumo de contenidos requieren conexiones de banda ancha, quienes solo disponen de baja velocidad quedan excluidos. Además, la aparición constante de nuevas tecnologías dificulta que los países menos desarrollados logren equipararse con los más avanzados, lo que mantiene la brecha activa.

El acceso a equipos representa otro desafío. Aunque existen infraestructuras de tecnologías de la información y comunicación, el nivel de ingresos y la educación influyen directamente en el acceso a internet.

A pesar de la reducción en el costo de los dispositivos gracias a los avances tecnológicos, estos precios aún resultan elevados para muchos sectores, especialmente donde los beneficios de la conectividad no justifican la inversión en equipos o paquetes de datos, que siguen siendo costosos y presentan baja calidad en varias comunidades.

El acceso a dispositivos sigue siendo un reto, ya que los ingresos y la educación determinan en gran medida la posibilidad de conectarse a internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, las competencias digitales son fundamentales. La alfabetización digital no se resuelve solo con inversiones a corto plazo, ya que depende en gran medida de la formación educativa.

Aunque el acceso a internet amplía las oportunidades personales y profesionales, no reemplaza las competencias básicas que deben adquirirse en la escuela. Si la educación es deficiente, la desigualdad se amplifica y se reproduce en el uso de la tecnología.