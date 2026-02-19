Tecno

Qué es la brecha de inteligencia artificial y cómo Google planea combatirla, según Sundar Pichai

De acuerdo con el CEO de Google y Alphabet este tema de desigualdad tecnológica se puede atender desde varios frente como la infraestructura de computación, conectividad, economía y fuerza laboral

Guardar
Sundar Pichai subrayó que los
Sundar Pichai subrayó que los avances tecnológicos solo serán positivos si todos pueden acceder a ellos. REUTERS/Bhawika Chhabra

El acceso a la tecnología y, en consecuencia, a la inteligencia artificial, se ha convertido en una preocupación central. Consciente de ello, Sundar Pichai, CEO de Google y Alphabet, advirtió durante la Cumbre de IA en India que “no podemos permitir que la brecha digital se convierta en una brecha de IA”.

El ejecutivo sostuvo que, para evitar este riesgo, es necesario trabajar en infraestructura de computación, conectividad, economía, fuerza laboral y confianza. “La tecnología aporta beneficios increíbles, pero debemos asegurarnos de que todos tengan acceso a ellos”, reflexionó Pichai.

Cómo atender la brecha de la IA

Para cerrar la brecha en inteligencia artificial, Sundar Pichai, CEO de Google y Alphabet, señaló que es fundamental actuar en varias áreas clave. El ejecutivo destacó en primer lugar la importancia de la infraestructura de computación y conectividad.

La formación en inteligencia artificial
La formación en inteligencia artificial resulta esencial para cerrar la brecha digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, mencionó la inversión de Google en la ciudad india de Vizag y otras futuras en Tailandia y Malasia. Además, subrayó el desarrollo de una extensa red de cables submarinos de fibra óptica, con cuatro nuevos sistemas entre Estados Unidos e India como parte de la iniciativa America India Connect, presentada recientemente.

Pichai también enfatizó la necesidad de afrontar los cambios económicos que traerá la IA. Anticipó que la tecnología transformará la fuerza laboral, automatizando ciertos puestos, modificando otros y generando nuevas profesiones.

Recordó que hace veinte años no existía el concepto de creador profesional de YouTube, pero hoy millones de personas en el mundo viven de esta actividad.

Pichai mencionó que hace dos
Pichai mencionó que hace dos décadas no existía la figura del creador profesional de YouTube, pero hoy millones de personas viven de esta profesión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacitación resulta esencial: la compañía ha formado a 100 millones de personas en habilidades digitales, y el nuevo Certificado Profesional de IA de Google busca ayudar a los trabajadores a dominar estas herramientas, con disponibilidad global.

Finalmente, Pichai subrayó que la confianza es la base del desarrollo tecnológico responsable. Destacó la creación de herramientas como SynthID, utilizada por periodistas y verificadores ciudadanos para comprobar la autenticidad de los contenidos.

Sin embargo, advirtió que los beneficios de la IA solo serán posibles si existe una colaboración amplia entre sectores.

Gemini, de Google, incorpora herramientas
Gemini, de Google, incorpora herramientas como SynthID, que ayudan a periodistas y verificadores a comprobar la autenticidad de los contenidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la brecha digital

La Fundación Universitaria Internacional de La Rioja (UNIR) define la brecha digital como la desigualdad que surge entre quienes poseen acceso y conocimientos suficientes para utilizar dispositivos conectados a internet y quienes carecen de ellos.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), varios factores contribuyen a la generación de esta brecha.

Uno de los principales es el acceso a la infraestructura que se define por la dificultad para obtener equipos, tecnologías digitales y redes adecuadas resulta determinante, al igual que la calidad de la conexión, medida en consistencia y velocidad.

La brecha digital se refiere
La brecha digital se refiere a la desigualdad entre quienes tienen acceso y conocimientos para usar internet y quienes no. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, si la producción y el consumo de contenidos requieren conexiones de banda ancha, quienes solo disponen de baja velocidad quedan excluidos. Además, la aparición constante de nuevas tecnologías dificulta que los países menos desarrollados logren equipararse con los más avanzados, lo que mantiene la brecha activa.

El acceso a equipos representa otro desafío. Aunque existen infraestructuras de tecnologías de la información y comunicación, el nivel de ingresos y la educación influyen directamente en el acceso a internet.

A pesar de la reducción en el costo de los dispositivos gracias a los avances tecnológicos, estos precios aún resultan elevados para muchos sectores, especialmente donde los beneficios de la conectividad no justifican la inversión en equipos o paquetes de datos, que siguen siendo costosos y presentan baja calidad en varias comunidades.

El acceso a dispositivos sigue
El acceso a dispositivos sigue siendo un reto, ya que los ingresos y la educación determinan en gran medida la posibilidad de conectarse a internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, las competencias digitales son fundamentales. La alfabetización digital no se resuelve solo con inversiones a corto plazo, ya que depende en gran medida de la formación educativa.

Aunque el acceso a internet amplía las oportunidades personales y profesionales, no reemplaza las competencias básicas que deben adquirirse en la escuela. Si la educación es deficiente, la desigualdad se amplifica y se reproduce en el uso de la tecnología.

Temas Relacionados

Sundar PichaiGoogleInteligencia artificialBrecha digitalTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

¿Qué es el pharming? Así funciona la ciberamenaza que engaña incluso a los usuarios más cuidadosos

Manipulando servidores DNS o archivos internos, los ciberdelincuentes pueden redirigir el tráfico a webs fraudulentas aunque se escriba correctamente la dirección real

¿Qué es el pharming? Así

Magis TV no sirve en el televisor: lista de aplicaciones para ver películas y evitar riesgos

Plataformas gratuitas como YouTube o que requieren suscripción como Netflix o Prime Video son algunas de las alternativas que tienen los usuarios para prevenir peligros

Magis TV no sirve en

El rol del programador está cambiando: ingeniero de Anthropic aseguró que cualquiera podrá programar

Herramientas como Claude Code permiten que cualquier profesional programe sin conocimientos avanzados, diluyendo la figura clásica del ingeniero de software y transformando la organización de las empresas

El rol del programador está

Identifica en segundos si un mensaje o link es una estafa usando estas dos IA: Gemini y ChatGPT

Al realizar preguntas y compartir las dudas, ambos chatbots dan recomendaciones sobre qué hacer frente a ese intento de atque

Identifica en segundos si un

En qué momento es útil conectar el televisor al router por cable Ethernet

El acceso de un Smart TV a internet por WiFi o cable de red varía según la ubicación, la velocidad y la estabilidad requeridas para disfrutar películas y aprovechar todas sus funciones

En qué momento es útil
DEPORTES
Franco Colapinto cerró su pretemporada

Franco Colapinto cerró su pretemporada de F1 con un rendimiento que ilusiona: giró más de 100 vueltas y logró el mejor tiempo para Alpine

Boca Juniors dio a conocer sus convocados para recibir mañana a Racing con Leandro Paredes como gran baja

Cuánto dinero recibirá River Plate por el pase de Adam Bareiro a Boca Juniors

El escabroso giro en el caso del árbitro alemán agredido tras pedirle matrimonio a su novio antes de un partido

Chilavert defendió al argentino Prestianni tras el cruce con Vinicius y desató una controversia por su exabrupto al referirse a Mbappé

TELESHOW
El emotivo mensaje de Gianinna

El emotivo mensaje de Gianinna Maradona a su hijo Benjamín por sus 17 años: “Sos más de lo que alguna vez imaginé”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand en la previa de su cumpleaños 99

El “Indio” Solari recibió el alta luego de someterse a estudios médicos

El primer día de clase de Anita García Moritán: entre uniformes, etiquetas y el cariño de Pampita y su padre Roberto

La reacción de Ivana Icardi tras los dichos de su hermano Guido sobre su familia y Wanda Nara: “No me pregunten más”

INFOBAE AMÉRICA

La Policía culpó al servicio

La Policía culpó al servicio de cárceles por la fuga de un prófugo vinculado al magnicidio de Fernando Villavicencio

Especialista plantea que Metrocable debe integrarse al transporte público en San Salvador

Trump dijo que en diez días se definirá si hay acuerdo nuclear con Irán y advirtió: “Puede que tenga que ir un paso más allá”

Decano de Medicina de la Universidad Central denunciará ante la Fiscalía la alteración de notas de 19 estudiantes

Estudio revela venta masiva de tiburón bajo etiquetas falsas en mercados de la Sierra ecuatoriana