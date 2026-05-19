Juan Grabois: “El enojo social hoy es contra Milei”

En una entrevista, Juan Grabois, diputado nacional de Fuerza Patria, analizó el estancamiento del Congreso, la fragmentación política y la dificultad para construir acuerdos de cara a las elecciones de 2027, en una conversación con Infobae a la Tarde.

En diálogo con el equipo integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Lara López Calvo, Grabois describió su paso por el Congreso como una etapa “triste”, marcada por debates “de nivel suela” y una lógica de escribanía: “Llegan proyectos del oficialismo y entre sus diputados y los que transan, aunque hayan entrado por la oposición, tienen los votos para sacar cualquier cosa sin debate”.

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El diagnóstico de Grabois sobre la fragmentación y la disciplina partidaria

Al ser consultado sobre el funcionamiento de la Cámara de Diputados, Grabois afirmó: “Me tocó una etapa un poco triste en el Congreso, porque el nivel de los debates es nivel suela”.

El diputado nacional denuncia que la disciplina partidaria en el Congreso impide el debate real y dificulta la aprobación de proyectos relevantes (Infobae en Vivo)

Para el diputado, la dinámica política actual impide la discusión de políticas públicas relevantes: “Es una metáfora de la escribanía, llegan proyectos del oficialismo y entre sus diputados y los que transan, aunque hayan entrado por la oposición, tienen los votos para sacar cualquier cosa sin debate. Incluso la posibilidad de introducir alguna pequeña reforma es casi nula”.

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Grabois remarcó la dificultad para impulsar proyectos desde la oposición: “Presentamos un proyecto de educación digital integral para mitigar los daños que ya están realizando las redes sociales en los pibes y pibas, y aunque algunos colegas del oficialismo están de acuerdo por lo bajo, después es muy difícil llevar cosas positivas para el pueblo argentino”.

El diputado repasó experiencias previas y comparó: “Durante el gobierno de Macri, que no es santo de mi devoción, se debatían proyectos de ley. El proyecto de ley de barrios populares lo redactamos con diputados del oficialismo y entró con la firma de Negri, Massot y Carrió, que no son precisamente cucas”.

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En su diagnóstico, la disciplina partidaria se ha vuelto un obstáculo para el debate real: “En el Congreso, la disciplina partidaria es muy marcada. El bloque vota en un sentido, vota en ese sentido, y eso impide que avancen proyectos incluso cuando hay acuerdo en lo sustancial”.

Grabois critica la destrucción de miles de cooperativas por parte del Ministerio de Capital Humano y cuestiona la efectividad del programa Volver al Trabajo (REUTERS/Agustin Marcarian)

Críticas a la gestión actual y el impacto en las instituciones

Grabois sostuvo que el gobierno de Javier Milei profundizó la deshumanización del debate público y la destrucción de políticas sociales: “El Gobierno lo que ha hecho es desprestigiar todo lo que implica algún elemento de justicia social, que para ellos es una aberración y para nosotros es un imperativo categórico”.

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En ese sentido, advirtió: “Creo que es un gobierno destructivo. Hoy hay una disputa que no es izquierda o derecha, es rehumanizar o deshumanizar”.

Consultado por el desempeño del Ministerio de Capital Humano, fue contundente: “Destruyeron miles de cooperativas que funcionaban bien para eliminar algunas decenas que funcionaban mal. Capital Humano hizo un programa que se llama Volver al trabajo y prometía insertar a personas en empresas privadas. ¿Sabés cuántas ingresaron de casi un millón y medio? No llegan a 600. Fue una impostura”.

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El diputado defendió la importancia del trabajo comunitario: “Los proyectos productivos comunitarios implicaban una carga horaria real. Sin ese complemento, muchas cooperativas quedan inviables. Destruyeron miles de cooperativas que funcionaban muy bien con el argumento de que algunas decenas funcionaban mal”.

Para Grabois, la disputa política fundamental hoy es entre la rehumanización y la deshumanización de las políticas públicas y sociales (Infobae en Vivo)

Sobre la situación de las instituciones públicas, Grabois respondió a la crítica de que el kirchnerismo las habría destruido: “Es muy injusto plantear que yo no hice críticas, me la pasé haciendo críticas durante el gobierno de Alberto Fernández. Pero la universidad pública no fue destruida. La Universidad de Buenos Aires sigue siendo muy prestigiosa, aún con salarios bajos. Lo mismo el CONICET”.

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Insistió en que el deterioro institucional se agravó con el actual oficialismo: “El sector atómico, el sector aeroespacial, el CONICET, están bajo una ofensiva brutal. La situación de la clase trabajadora y de los excluidos sigue siendo el principal problema”.

El futuro del peronismo, los frentes opositores y la agenda programática

Grabois valoró la necesidad de construir una propuesta opositora con base programática: “No es cuestión de poner cualquier cosa en la oposición. Si ponés una taza, Milei pierde. Pero el desafío es que esa taza tenga contenido programático”.

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Al describir la situación interna del peronismo y Fuerza Patria, enfatizó: “Hoy hay una situación muy polarizada entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza. La elección se va a polarizar. Hay un sector que plantea que la justicia social es un pecado capital y que hay que destruir el Estado. Y otros que creemos que lo público hay que reforzarlo”.

El futuro del peronismo según Grabois depende de construir una propuesta opositora con base programática y consensos internos claros (Infobae en Vivo)

Sobre la posibilidad de consensos, Grabois fue autocrítico: “Nos cuesta mucho debatir el programa. Hay coincidencias ideológicas, pero no hay un debate profundo. Para ir a internas, tenemos que tener al menos cinco puntos de acuerdo programático”.

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El diputado enumeró sus prioridades: “Nosotros tenemos nuestra listita de diez reformas: habitacional, industrial vinculada a la cuarta revolución industrial, fiscal, política exterior, judicial, educativa, agraria, seguridad y defensa, sanitaria y ambiental. Si no hay acuerdo, no se puede ni siquiera ir a internas”.

En relación a Cristina Kirchner, Grabois dijo: “La indultaría sin ninguna duda. Que Cristina no pueda ser parte del juego democrático deslegitima a la democracia”.

Sobre su propio rol, reconoció: “A veces a la noche me pongo a pensar si hice bien en ingresar al Congreso. Es muy triste no poder impulsar algo tan sencillo como un proyecto para mitigar los daños digitales en chicos y chicas”.

Grabois cerró la entrevista defendiendo la planificación estratégica y la necesidad de consensos de largo plazo: “La planificación de un gobierno debería ser quinquenal. Los chinos van por el plan número 15. En algunas cosas tan mal no les va”.

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