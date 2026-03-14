Tecno

Fin de los mensajes directos cifrados en Instagram: Meta anunció la fecha de esta medida

Esta decisión abre la puerta a que la plataforma acceda al contenido de los chats, lo cual representa un retroceso en cuanto la privacidad de las redes sociales

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La medida implica que Meta
La medida implica que Meta podrá acceder al contenido de los mensajes almacenados en sus servidores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usuarios de Instagram perderán pronto una de las protecciones de privacidad más valoradas en la aplicación: la plataforma de Meta eliminará el cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos a partir del 8 de mayo de 2026.

La decisión, confirmada en la página del servicio de ayuda de Instagram, marca un cambio de rumbo frente a otras redes sociales que refuerzan sus barreras de seguridad para las comunicaciones privadas.

Instrucciones para conservar las conversaciones

La medida implica que, desde la fecha indicada, los chats de Instagram dejarán de estar protegidos por el sistema que evita que terceros —incluida la propia empresa— accedan al contenido de los mensajes. Meta informó que los usuarios con conversaciones afectadas recibirán instrucciones para descargar y conservar textos y archivos multimedia antes de la transición.

Usuarios con chats cifrados recibirán
Usuarios con chats cifrados recibirán instrucciones para descargar sus conversaciones y archivos antes del cambio. (Reuters)

La empresa recomendó a quienes utilicen versiones antiguas de la aplicación que actualicen antes de intentar descargar sus datos. Hasta ahora, el cifrado era una función opcional pensada para quienes priorizan la confidencialidad en sus intercambios privados.

Un giro inesperado en la tendencia tecnológica

La decisión de Meta contrasta con la estrategia adoptada por la empresa en sus servicios de mensajería, donde el fortalecimiento del cifrado de extremo a extremo se percibe como un estándar de privacidad. El cambio podría abrir la posibilidad de que la plataforma acceda al contenido de los mensajes almacenados en sus servidores, una circunstancia generará preocupación en muchos usuarios.

“Muy pocas personas optaban por el cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos, por lo que eliminaremos esta opción de Instagram en los próximos meses. Quienes deseen seguir utilizando el cifrado de extremo a extremo pueden hacerlo fácilmente en WhatsApp”, dijo Meta en un comunicado enviado a Android Police.

La empresa no aclaró si introducirá un mecanismo alternativo de cifrado ni especificó cuántos usuarios emplean actualmente la función.

La decisión se produce en
La decisión se produce en un contexto donde reguladores exigen más control sobre contenidos ilegales en plataformas digitales. (Europa Press)

La ausencia de una explicación pública incrementa el nivel de especulación. Meta tampoco ha detallado si la eliminación del cifrado responde a una exigencia regulatoria o a una estrategia de negocio.

De acuerdo con el citado medio digital, el fin del cifrado de extremo a extremo podría estar vinculado a la necesidad de detectar contenido ilegal en la plataforma. Grupos de defensa de la infancia y autoridades reguladoras han exigido a las tecnológicas más herramientas para identificar material ilícito, especialmente contenido de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés).

Aún así, el secretismo con el que Meta está manejando esta nueva medida no hace más que reforzar las dudas sobre a quién beneficiará la falta de privacidad en los mensajes directos de Instagram.

Meta no ha explicado públicamente
Meta no ha explicado públicamente los motivos del cambio ni si ofrecerá un sistema alternativo de protección para los mensajes. (Europa Press)

Posibles consecuencias para los usuarios

El anuncio de Meta ha generado inquietud entre defensores de la privacidad y especialistas en seguridad informática. Para muchos, el cifrado de extremo a extremo constituye una garantía fundamental de confidencialidad, ya que únicamente el remitente y el destinatario pueden acceder a los mensajes. La eliminación de esta protección podría motivar a un segmento de usuarios a buscar aplicaciones de mensajería que conserven altos estándares de privacidad.

La empresa ya enfrentó cuestionamientos este año por su política de recolección de datos, especialmente tras el lanzamiento de las gafas inteligentes Meta AI. Ahora, la decisión sobre el cifrado añade una controversia adicional en torno a la gestión de la privacidad dentro del ecosistema de Meta.

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