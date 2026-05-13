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Así es Scuf Omega, el nuevo mando profesional para PlayStation 5: precios y todos sus detalles

El producto cuenta con una aplicación móvil que permite configurar perfiles y ajustar la sensibilidad desde el teléfono

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Scuf Omega
Scuf Omega ofrece 11 entradas adicionales personalizables para mayor control en el juego. (PlayStation/Scuf Gaming)

Scuf Omega, el nuevo mando profesional diseñado para usuarios de PlayStation 5 y jugadores de alto rendimiento, ya está disponible a nivel global.

El producto ha sido presentado por Scuf Gaming (parte de la familia de marcas Corsair), que lleva 15 años desarrollando controladores competitivos. El lanzamiento incluye compatibilidad con PlayStation 5, PC, Mac, iOS y Android.

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Los desarrolladores afirman que el nuevo Scuf Omega incorpora más de 160 tecnologías patentadas desarrolladas en el ámbito de los esports. De acuerdo con el comunicado oficial de la empresa, este modelo introduce “la experiencia de juego más rápida y personalizable hasta ahora”.

Vista trasera de una persona sentada en una silla gamer, sosteniendo un mando y jugando videojuegos en una pantalla grande con luces rojas y azules.
El nuevo mando es compatible con PS5, PC, Mac, iOS y Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los elementos diferenciales, el mando ofrece 28 entradas, de las cuales 11 son controles adicionales personalizables. Incluye cuatro palancas traseras, dos botones laterales y cinco teclas G-Keys, que permiten ejecutar acciones frecuentes sin perder el control de los sticks. Según el comunicado oficial, “el usuario puede saltar, recargar o deslizarse mientras mantiene el control total de la cámara o la mira”. Todas las entradas pueden reasignarse desde el propio mando, pero también mediante una aplicación móvil disponible para iOS y Android.

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Personalización avanzada y ergonomía

La Scuf Mobile App permite crear y gestionar perfiles para diferentes juegos, guardar configuraciones en el mando, ajustar la sensibilidad y modificar las curvas de respuesta de gatillos y sticks. Además, posibilita recalibrar los sticks, revisar el estado de la batería, configurar el uso en móviles y actualizar el firmware.

El mando utiliza interruptores mecánicos Omron en los gatillos instantáneos, la cruceta y los botones de acción, una característica presente en ratones gaming de gama alta. Los gatillos pueden alternarse entre un modo de clic rápido para juegos de disparos y un recorrido analógico completo para géneros que requieren control progresivo.

Scuf Omega
Scuf Omega incorpora textura antideslizante y una disposición ergonómica de palancas para mayor comodidad durante largas sesiones de juego. (PlayStation/Scuf Gaming)

Los joysticks Endurance TMR, desarrollados con tecnología magnética sin contacto, buscan mejorar la fiabilidad a largo plazo y evitar el fenómeno de “drift”. Según la compañía, estos sticks estarán disponibles en diferentes formas y alturas, adaptándose a diversas preferencias de agarre, y podrán recalibrarse desde la aplicación.

El diseño ergonómico incluye una textura antideslizante y una disposición de palancas traseras que permite a los dedos descansar de forma natural sobre ellas. Los módulos de vibración han sido eliminados para reducir el peso y evitar interferencias en los ajustes precisos, una decisión orientada a maximizar el rendimiento competitivo. El mando cuenta con una tira de iluminación RGB personalizable, función habilitada únicamente en PC.

Opciones de conectividad, autonomía y precio

El Scuf Omega puede utilizarse tanto de forma inalámbrica como por cable, ofreciendo una frecuencia de sondeo de 1.000 Hz (1K) en PC para minimizar la latencia en la respuesta. La batería recargable integrada es de carga rápida y, según la descripción oficial, busca ofrecer autonomía suficiente para sesiones prolongadas.

Persona sentada en sofá jugando con un control de PlayStation 5 frente a un televisor con videojuego
Los sticks magnéticos Endurance TMR buscan evitar el drift y mejorar la durabilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de lanzamiento varía entre 219,99 y 239,99 dólares en Estados Unidos y se sitúa en 239,99 euros en Europa. Esta política de precios coloca al Scuf Omega en el segmento premium del mercado de accesorios para consolas, dirigido principalmente a jugadores que buscan ventajas competitivas y opciones de personalización avanzadas.

Según el anuncio de Scuf Gaming, Omega se integra de forma sencilla con distintos dispositivos y está enfocado en ofrecer “velocidad, precisión y personalización”. “Cada detalle puede adaptarse a tu forma de jugar”, indicó la empresa en su presentación. El lanzamiento global marca el inicio de una nueva etapa para la marca dentro del sector de periféricos de alto rendimiento.

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