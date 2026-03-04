Instagram estrena Amigos Secretos, la función perfecta para hablar con quienes nadie puede saber

Instagram estrena la función de Amigos Secretos y Selena Gomez fue la primera en usarla. (Instagram)

Selena Gomez se convirtió en tendencia mundial luego de activar en su perfil de Instagram una función inédita llamada “Amigos Secretos” (Secret Friends), identificada por un círculo amarillo alrededor de su foto.

La herramienta, que no está disponible para el público general, permitió a un grupo limitado de seguidores acceder a historias exclusivas, generando una ola de especulación sobre una posible nueva opción de segmentación dentro de la red social.

El detalle llamó la atención porque hasta ahora Instagram solo diferenciaba listas privadas mediante el círculo verde de “Mejores amigos” (Close Friends). En este caso, el anillo amarillo apareció únicamente en el perfil de la artista, lo que llevó a miles de usuarios a preguntarse si se trataba de una nueva función en fase de prueba.

Close Friends o Mejores Amigos ha sido durante mucho tiempo un círculo de exclusividad en Instagram.

Según reportes de portales especializados y testimonios de seguidores, no todos pudieron acceder a la lista de “Amigos Secretos”. Algunos usuarios confirmaron que continuaban viendo únicamente el contenido destinado a “Mejores amigos”, mientras que otros lograron ingresar a la nueva categoría incluso sin haber seguido previamente a la cantante.

En ciertos casos, dejar de seguir la cuenta e intentar volver a hacerlo no garantizaba el reingreso al grupo exclusivo.

Hasta el momento, Instagram no ha emitido un comunicado oficial detallando el funcionamiento de esta herramienta ni aclarando si se trata de una prueba limitada o de un desarrollo futuro que será lanzado de manera global. Tampoco se ha confirmado si otros creadores de contenido o celebridades tienen acceso a esta opción.

En la historia publicada dentro de “Amigos Secretos”, Selena Gomez dio la bienvenida a quienes lograron ingresar con un mensaje directo: “Hola chicos, bienvenidos a mi lista de amigos secretos, si quieren más secretos, hagan clic aquí”. El enlace redirigía a un proyecto vinculado a su entorno cercano, lo que reforzó la teoría de que la activación formaba parte de una estrategia de promoción digital.

Selena Gomez invitó a un grupo selecto de fans a integrar su círculo de Amigos Secretos.

La aparición de esta función abre varias hipótesis. Una de ellas es que Instagram esté experimentando con nuevas formas de segmentar audiencias, permitiendo a los usuarios crear múltiples niveles de privacidad más allá de la lista tradicional de “Mejores amigos”. Otra posibilidad es que se trate de una herramienta personalizada diseñada para campañas específicas de alto perfil.

En términos técnicos, una función como “Amigos Secretos” podría representar una evolución en las estrategias de interacción dentro de la plataforma. La segmentación avanzada permitiría compartir contenido con grupos aún más reducidos, sin que el resto de seguidores tenga conocimiento de la existencia de ese material exclusivo. Este modelo podría resultar atractivo tanto para creadores como para marcas que buscan generar expectativa y conversación orgánica.

El impacto inmediato fue evidente. El círculo amarillo se convirtió en tema de conversación en distintas redes sociales, donde miles de usuarios compartieron capturas de pantalla y debatieron sobre cómo acceder a la lista. La curiosidad en torno a la función impulsó el tráfico hacia el perfil de la artista y hacia el proyecto promocionado.

Selena Gomez activó Amigos Secretos en Instagram y apareció un círculo amarillo en su perfil.

La estrategia también coincidió con la presencia mediática de su entorno profesional, incluido el productor Benny Blanco, lo que incrementó las especulaciones sobre un posible lanzamiento vinculado a música u otro contenido exclusivo.

Por ahora, “Amigos Secretos” permanece como una función de acceso limitado. Sin confirmación oficial sobre su disponibilidad futura, la herramienta parece haber cumplido un objetivo inmediato: generar expectativa, reforzar la conversación digital y posicionar nuevamente a Selena Gomez en el centro de la atención global.