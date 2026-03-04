Tecno

Instagram estrena Amigos Secretos, la función perfecta para hablar con quienes nadie puede saber

Esta nueva herramienta se diferencia del ya conocido Close Friends y está siendo popularizada por Selena Gomez

Guardar
Instagram estrena la función de
Instagram estrena la función de Amigos Secretos y Selena Gomez fue la primera en usarla. (Instagram)

Selena Gomez se convirtió en tendencia mundial luego de activar en su perfil de Instagram una función inédita llamada “Amigos Secretos” (Secret Friends), identificada por un círculo amarillo alrededor de su foto.

La herramienta, que no está disponible para el público general, permitió a un grupo limitado de seguidores acceder a historias exclusivas, generando una ola de especulación sobre una posible nueva opción de segmentación dentro de la red social.

El detalle llamó la atención porque hasta ahora Instagram solo diferenciaba listas privadas mediante el círculo verde de “Mejores amigos” (Close Friends). En este caso, el anillo amarillo apareció únicamente en el perfil de la artista, lo que llevó a miles de usuarios a preguntarse si se trataba de una nueva función en fase de prueba.

Close Friends o Mejores Amigos
Close Friends o Mejores Amigos ha sido durante mucho tiempo un círculo de exclusividad en Instagram.

Según reportes de portales especializados y testimonios de seguidores, no todos pudieron acceder a la lista de “Amigos Secretos”. Algunos usuarios confirmaron que continuaban viendo únicamente el contenido destinado a “Mejores amigos”, mientras que otros lograron ingresar a la nueva categoría incluso sin haber seguido previamente a la cantante.

En ciertos casos, dejar de seguir la cuenta e intentar volver a hacerlo no garantizaba el reingreso al grupo exclusivo.

Hasta el momento, Instagram no ha emitido un comunicado oficial detallando el funcionamiento de esta herramienta ni aclarando si se trata de una prueba limitada o de un desarrollo futuro que será lanzado de manera global. Tampoco se ha confirmado si otros creadores de contenido o celebridades tienen acceso a esta opción.

En la historia publicada dentro de “Amigos Secretos”, Selena Gomez dio la bienvenida a quienes lograron ingresar con un mensaje directo: “Hola chicos, bienvenidos a mi lista de amigos secretos, si quieren más secretos, hagan clic aquí”. El enlace redirigía a un proyecto vinculado a su entorno cercano, lo que reforzó la teoría de que la activación formaba parte de una estrategia de promoción digital.

Selena Gomez invitó a un
Selena Gomez invitó a un grupo selecto de fans a integrar su círculo de Amigos Secretos.

La aparición de esta función abre varias hipótesis. Una de ellas es que Instagram esté experimentando con nuevas formas de segmentar audiencias, permitiendo a los usuarios crear múltiples niveles de privacidad más allá de la lista tradicional de “Mejores amigos”. Otra posibilidad es que se trate de una herramienta personalizada diseñada para campañas específicas de alto perfil.

En términos técnicos, una función como “Amigos Secretos” podría representar una evolución en las estrategias de interacción dentro de la plataforma. La segmentación avanzada permitiría compartir contenido con grupos aún más reducidos, sin que el resto de seguidores tenga conocimiento de la existencia de ese material exclusivo. Este modelo podría resultar atractivo tanto para creadores como para marcas que buscan generar expectativa y conversación orgánica.

El impacto inmediato fue evidente. El círculo amarillo se convirtió en tema de conversación en distintas redes sociales, donde miles de usuarios compartieron capturas de pantalla y debatieron sobre cómo acceder a la lista. La curiosidad en torno a la función impulsó el tráfico hacia el perfil de la artista y hacia el proyecto promocionado.

Selena Gomez activó Amigos Secretos
Selena Gomez activó Amigos Secretos en Instagram y apareció un círculo amarillo en su perfil.

La estrategia también coincidió con la presencia mediática de su entorno profesional, incluido el productor Benny Blanco, lo que incrementó las especulaciones sobre un posible lanzamiento vinculado a música u otro contenido exclusivo.

Por ahora, “Amigos Secretos” permanece como una función de acceso limitado. Sin confirmación oficial sobre su disponibilidad futura, la herramienta parece haber cumplido un objetivo inmediato: generar expectativa, reforzar la conversación digital y posicionar nuevamente a Selena Gomez en el centro de la atención global.

Temas Relacionados

InstagramAmigos SecretosSelena GomezLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Cómo hacer que florezca la lengua de suegra en marzo 2026, según la IA

Es recomendable ubicar la planta en un sitio con luz indirecta, evitando el sol directo para no dañar sus hojas

Cómo hacer que florezca la

Reemplaza Magis TV o XUPER TV con estas apps: son fáciles de descargar y no tienen virus

Todos estos servicios se pueden instalar desde Google Play Store y App Store, además de las tiendas oficiales disponibles en televisores

Reemplaza Magis TV o XUPER

Señales de que tu PC necesita mantenimiento y cada cuánto tiempo debes hacerlo

La acumulación de polvo y la falta de actualización del software pueden afectar el rendimiento y provocar sobrecalentamientos

Señales de que tu PC

Steam: cómo conseguir más de 100 juegos gratis para tu PC

Entre los títulos gratuitos destacan Counter-Strike 2, Dota 2 y Marvel Rivals

Steam: cómo conseguir más de

Golpe a la piratería: la Justicia española llama a declarar al CEO de Cloudflare tras admitir la denuncia de LaLiga y Telefónica

Será la primera vez que una empresa declare en España por un delito de piratería audiovisual

Golpe a la piratería: la
DEPORTES
De casi cambiar el destino

De casi cambiar el destino de la final de la Libertadores 2018 para Boca a firmar con un club de la Primera Nacional

La insólita defensa de Boris Becker tras el escandaloso caso de infidelidad con su primera esposa

Boca Juniors buscará volver al triunfo en su visita a Lanús por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El día que el cuerpo dijo basta y el corazón respondió: a 15 años de las lágrimas de David Nalbandian en la Copa Davis

Lo que no se vio de la conferencia del Chacho Coudet como nuevo DT de River: la broma sobre el histórico 147 que llevó a un entrenamiento

TELESHOW
Lizy Tagliani se sinceró sobre

Lizy Tagliani se sinceró sobre su continuidad en La Peña de Morfi: “Estamos en la misma”

Tato Algorta habló tras el grave choque que protagonizó en Uruguay: “Es una oportunidad para replantearme cosas”

Ivana Icardi se realizó un retoque estético y compartió el inconveniente que tuvo tras la operación

La alegría de José María Muscari por el comienzo de los estudios de su hijo Lucio: “Arrancó su sueño”

La llamativa respuesta de Rosalía cuando Mariana Enriquez le preguntó qué cualidad aprecia más en un nombre

INFOBAE AMÉRICA

Israel confirmó que soldados de

Israel confirmó que soldados de las FDI operan en el sur del Líbano

Cuánto cuesta obtener el pasaporte de EEUU en marzo de 2026: estos son los costos para trámite y renovación

El Salvador suma una parada internacional de Oceanman a su calendario deportivo

Murió Einstein, el reconocido loro africano que podía cantar el feliz cumpleaños y usar más de 200 palabras

Un grupo kurdo exiliado afirmó que Irán realizó un ataque mortal contra combatientes en Irak