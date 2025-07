Conoce el significado del botón de “cifrados de extremo a extremo” en WhatsApp

Conoce el significado del mensaje de WhatsApp "cifrado de extremo a extremo". (Foto: Meta)

En tiempos donde la privacidad digital se ha convertido en una preocupación global, WhatsApp refuerza su compromiso con la seguridad de los usuarios.

Desde hace algunas semanas, muchos han notado un nuevo mensaje dentro de sus conversaciones que dice “Cifrados de extremo a extremo”, ubicado justo debajo del nombre de contacto.

Este pequeño aviso es más que un simple detalle visual: representa una capa extra de protección que resguarda todo lo que se comparte en la app. WhatsApp, propiedad de Meta, ya ofrecía esta función desde hace años, pero ahora ha decidido hacerla mucho más visible.

WhatsApp tiene medidas que ofrecen seguridad a sus usuarios. (Foto: WhatsApp)

Con este cambio, la plataforma busca generar mayor confianza en los millones de usuarios que la usan a diario para compartir mensajes, fotos, videos, stickers o archivos laborales.

La idea es sencilla, todo lo que se envía en una conversación está encriptado y solo pueden leerlo el emisor y el receptor. Nadie más, ni siquiera la propia compañía, puede acceder a ese contenido.

Este nivel de seguridad, que se ha convertido en un estándar en la mensajería moderna, no está disponible en apps no oficiales como WhatsApp Plus. Por ello, Meta recomienda mantenerse dentro del ecosistema oficial para garantizar la protección de los datos.

WhatsApp es el aplicativo de mensajería más usado en el mundo. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Además, si alguien desea reportar un contacto o contenido específico, puede hacerlo desde la propia aplicación, activando una revisión puntual del material compartido.

¿Qué significa realmente “cifrado de extremo a extremo”?

El cifrado de extremo a extremo (end-to-end encryption) es una tecnología que protege la privacidad de los mensajes desde el momento en que salen del dispositivo del emisor hasta que llegan al receptor.

Nadie fuera de esa conversación puede ver el contenido, ni siquiera WhatsApp. Esta función se aplica tanto en chats individuales como en grupos, y ahora se muestra mediante un mensaje informativo que aparece en la parte inferior del nombre del contacto.

WhatsApp en la pantalla de un smartphone. Foto: ZACHARIE SCHEURER/DPA - ARCHIVO

Con esta herramienta, los usuarios pueden enviar audios, imágenes, documentos o cualquier otro tipo de archivo con la certeza de que no será interceptado por terceros. Esta medida también responde a la creciente preocupación de que nuestras conversaciones puedan ser espiadas o vulneradas, especialmente cuando se comparten datos sensibles.

¿Cómo activar las notificaciones de cifrado?

Aunque el cifrado de extremo a extremo está activado por defecto en WhatsApp, no todos los usuarios ven el mensaje bajo el nombre del contacto. Para que aparezca, es necesario habilitar las notificaciones de seguridad desde la configuración de la app.

Basta con ir a Ajustes > Cuenta > Seguridad, y activar el interruptor correspondiente. Una vez hecho esto, aparecerá la leyenda indicando que tus chats están protegidos.

WhatsApp aumenta la privacidad para sus usuarios. (Foto: Captura de WhatsApp)

Cabe destacar que, con esta actualización, WhatsApp también ha dejado de mostrar notificaciones dentro de la pantalla del chat relacionadas al cifrado, haciendo la experiencia de uso más limpia y menos intrusiva.

En resumen, esta nueva forma de visualizar el cifrado no solo mejora la transparencia, sino que también reafirma el compromiso de WhatsApp con la privacidad de sus millones de usuarios.