Estas son las horas en la que tu celular peor funciona: cuál es la explicación

Durante las horas punta, la congestión de la red móvil en España reduce drásticamente la velocidad y la estabilidad de la conexión.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante ciertas horas del día, millones de usuarios en España experimentan una caída notable en el rendimiento de sus teléfonos móviles. La congestión de la red móvil afecta la velocidad de descarga, la latencia y la estabilidad de la conexión, y no se trata de un fallo individual ni de percepciones erróneas.

Un reciente estudio de Ookla, basado en millones de pruebas realizadas en Europa, demuestra que este fenómeno tiene patrones claros y causas bien definidas.

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Las horas de la tarde, especialmente entre las 19:00 y las 21:00, concentran la mayor presión sobre la infraestructura móvil española. En ese intervalo, la demanda masiva de datos —por streaming, videollamadas, redes sociales y descargas— satura la capacidad de las antenas y los canales de transmisión.

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El análisis de Ookla revela que el mayor descenso en el rendimiento de las redes móviles se observa entre las 19:00 y las 21:00. Durante ese periodo, la mayoría de los usuarios se conecta simultáneamente buscando entretenimiento o comunicación tras la jornada laboral.

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Entre las 19:00 y las 21:00, la velocidad media de descarga cae de 161 Mbps a solo 54 Mbps debido a la saturación de las antenas móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este comportamiento colectivo ejerce una presión tal sobre la red que la velocidad media de descarga cae de 161 Mbps fuera de hora punta a apenas 54 Mbps en el pico vespertino, una reducción de casi el 66%.

El motivo principal es que las redes móviles, a diferencia de la banda ancha fija, funcionan sobre un medio compartido. Todos los usuarios conectados a una misma celda compiten por la capacidad disponible del espectro radioeléctrico.

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Cuando la demanda supera la capacidad que pueden gestionar las antenas, el rendimiento por usuario se reduce notablemente. La velocidad baja, la latencia sube, los vídeos tartamudean y las videollamadas sufren cortes.

Según el estudio, la congestión no solo se mide por la caída de velocidad, sino por cinco indicadores: pérdida de velocidad, aumento de latencia bajo carga, crecimiento de las colas en la red, incremento del jitter (variación en el retardo) y deterioro del servicio para los usuarios peor servidos.

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El valor de congestionamiento para España en hora punta es 62 sobre 100, el más alto de los 30 países europeos analizados.

A diferencia de la banda ancha fija, las redes móviles en España funcionan sobre un medio compartido, lo que favorece la competencia por capacidad en hora punta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

España es el país en Europa con mayor congestión en la red

Comparando los datos de España con los de otros países, la diferencia es abismal. Mientras el valor de congestión en España alcanza los 62 puntos en el horario de más uso, en Reino Unido apenas llega a 30, en Dinamarca a menos de 20 y en Francia a poco más de 10. Incluso países con altos ingresos y amplia cobertura, como Suiza, muestran menor congestión que España.

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El estudio también resalta que seis mercados europeos logran mantener un rendimiento casi plano durante todo el día: Luxemburgo, Bélgica, Noruega, Eslovaquia, Francia y Países Bajos.

En estos países, la diferencia entre la velocidad en hora punta y fuera de ella es mínima, lo que apunta a inversiones más intensas en capacidad, una mejor gestión del tráfico y, en algunos casos, una geografía urbana que facilita la densificación de la red.

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El estudio de Ookla identifica cinco indicadores clave de congestión en telefonía móvil: velocidad, latencia bajo carga, colas, jitter y calidad para usuarios periféricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los usuarios españoles, los efectos de la congestión son inmediatos y palpables. Descargar un archivo grande, ver un partido en directo o hacer una videollamada puede resultar frustrante en las horas punta.

Incluso si la velocidad nominal sigue siendo suficiente para ciertas tareas, el aumento de la latencia y la inestabilidad de la conexión afectan especialmente a servicios como los videojuegos en línea, videoconferencias o aplicaciones que requieren respuesta instantánea.

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El estudio subraya que el impacto no se limita a la media general. Los usuarios situados en los bordes de cobertura o en celdas especialmente saturadas pueden experimentar caídas del 90% en su velocidad, quedando prácticamente sin acceso funcional a servicios móviles durante la tarde.