Cuáles son los 8 juegos gratis de PlayStation en mayo y quiénes podrán reclamarlos

Siete de los ocho juegos estarán disponibles para usuarios de PS Plus Extra. (Europa Press)

La mitad de mayo marca la llegada de una nueva colección de videojuegos para quienes siguen de cerca las novedades de PlayStation. La compañía ya ha revelado el listado correspondiente a este mes, que incluye ocho propuestas distintas. Entre los títulos más esperados sobresalen Star Wars Outlaws, Red Dead Redemption 2 y The Thaumaturge.

Esta selección estará disponible para quienes cuenten con una suscripción a PS Plus Extra o Premium. Según lo informado en el blog oficial de la plataforma, los usuarios del plan Extra accederán a siete de estos títulos, mientras que el catálogo de clásicos de Premium sumará una entrega adicional. Todas las incorporaciones podrán descargarse a partir del 19 de mayo.

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Star Wars Outlaws (PS5)

Este título marca un hito al ser el primer videojuego de mundo abierto de la franquicia fuera del molde de los Jedi. Ambientado entre los eventos de ‘El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi’, el jugador asume el papel de Kay Vess, una buscavidas que intenta llevar a cabo uno de los mayores atracos que el Borde Exterior haya visto jamás. Con un enfoque en el sigilo, los combates espaciales y la gestión de reputación entre sindicatos criminales, el juego ofrece una perspectiva refrescante sobre los bajos fondos de la galaxia.

Star Wars Outlaws debuta como el primer mundo abierto de la saga fuera del enfoque Jedi. (Ubisoft/Lucasfilm Games)

Red Dead Redemption 2 (PS4)

Considerado por muchos como una obra maestra del realismo cinematográfico, este juego de Rockstar Games narra el declive de la era de los forajidos en el Salvaje Oeste. A través de los ojos de Arthur Morgan, miembro de la banda de Van der Linde, los jugadores experimentan una odisea trágica cargada de dilemas morales y una atención al detalle sin precedentes en su ecosistema vivo. Es, en esencia, un estudio profundo sobre la redención y la lealtad en un mundo que se moderniza a la fuerza.

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Bramble: The Mountain King (PS5 y PS4)

Inspirado en el oscuro folklore nórdico, este juego es una aventura visualmente impresionante que camina sobre la delgada línea entre la maravilla y el horror. Controlamos a Olle, un niño que debe rescatar a su hermana de las garras de un temible troll, enfrentándose en el camino a criaturas mitológicas grotescas y paisajes sobrecogedores.

No es un cuento de hadas convencional; es una experiencia atmosférica que utiliza el contraste entre la fragilidad del protagonista y la brutalidad de su entorno para mantener la tensión constante.

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Bramble: The Mountain King se inspira en el folklore nórdico para una aventura oscura. (Dimfrost Studio)

The Thaumaturge (PS5)

Este es un RPG narrativo con combates por turnos que nos traslada a la Varsovia de principios del siglo XX, bajo el control del Imperio Ruso. El protagonista es un “taumaturgo”, un individuo capaz de percibir y dominar a los Salutors, entidades esotéricas que se alimentan de los defectos humanos. Con un fuerte componente de investigación y decisiones morales grises, el juego destaca por su ambientación histórica única mezclada con elementos sobrenaturales y una profunda exploración del alma humana.

Flintlock: The Siege of Dawn (PS5)

Definido como un ‘Souls-lite’, este juego fusiona la magia con la tecnología de pólvora en una batalla épica por el destino de la humanidad. Los jugadores controlan a Nor Vanek, una soldado de la coalición que, junto a su mística mascota Enki, intenta cerrar la puerta al inframundo y derrotar a los dioses que han invadido el mundo. Su sistema de combate es rítmico y dinámico, recompensando la alternancia entre ataques cuerpo a cuerpo con hacha y disparos de armas de fuego de corto alcance.

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Broken Sword – Shadows of the Templar: Reforged (PS y PS4)

Se trata de la remasterización definitiva de un pilar fundamental de las aventuras gráficas ‘point-and-click’. La historia sigue al turista estadounidense George Stobbart y a la periodista francesa Nico Collard mientras se ven envueltos en una conspiración global que involucra a los antiguos Caballeros Templarios. Esta versión ‘Reforged’ eleva el arte dibujado a mano original a una resolución 4K, preservando el ingenio de sus diálogos, la lógica de sus acertijos y la atmósfera de misterio que lo convirtió en un clásico eterno en 1996.

Broken Sword – Shadows of the Templar: Reforged actualiza un clásico con gráficos en 4K. (Revolution Software)

Enotria: The Last Song (PS5)

Inspirado en el folklore italiano, este juego de acción estilo ‘Soulslike’ se aleja de la estética gótica tradicional para abrazar el brillo del sol mediterráneo. En un mundo atrapado por el “Canovaccio” —una obra de teatro eterna que mantiene todo en un estancamiento antinatural—, el jugador debe usar máscaras de enemigos derrotados para cambiar de rol y habilidades dinámicamente. Es un título que destaca por su dirección artística vibrante y su sistema de combate basado en la alteración de la realidad y el ritmo.

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