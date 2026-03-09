Tecno

Valve revela que mantendrá la fecha de lanzamiento del Steam Machine para 2026

La empresa reafirma la pronta llegada de su computadora compacta con procesador de última generación y compatibilidad con la biblioteca de juegos completa de Steam

Guardar
Valve mantiene su intención de
Valve mantiene su intención de tener lista la consola para 2026. (Foto: Europa Press)

A pesar de las dificultades causadas por la actual escasez de memoria RAM y problemas de almacenamiento en la industria tecnológica, Valve confirmó que mantendrá durante 2026 el calendario previsto para el lanzamiento de su nueva Steam Machine y el visor de realidad virtual Steam Frame.

La compañía reafirmó su compromiso, subrayando que no variarán su hoja de ruta para estos productos, cuya aparición en el mercado se produce en un contexto de alta demanda y limitaciones globales en el suministro de componentes clave.

Qué productos planea Valve lanzar al mercado de videojuegos

El pasado noviembre de 2025, Valve anunció su regreso al segmento de consolas de sobremesa con el anuncio de tres productos: la mencionada Steam Machine, un ordenador compacto basado en SteamOS; el visor Steam Frame para realidad virtual y un renovado Steam Controller.

Valve traerá una consola, un
Valve traerá una consola, un visor y un mando para sus usuarios. (Foto: Europa Press)

Inicialmente, la empresa había proyectado que sus dispositivos estarían disponibles a principios de 2026, pero en febrero advirtió que la crisis de suministro de memoria forzó una revisión de su “calendario de envíos y precios”.

Finalmente, la compañía ajustó sus previsiones al “primer semestre del año”, lo que suponía un ligero retraso respecto a los planes originales, generando incertidumbre entre los usuarios.

Por qué crecen dudas sobre los lanzamientos de los dispositivos de Valve

Este ajuste temporal provocó dudas sobre la viabilidad de la fecha de lanzamiento, alimentando especulaciones sobre un posible retraso más significativo.

En respuesta, Kaci Aitchison Boyle, representante de relaciones públicas de Valve, transmitió a The Verge que “nada ha cambiado”, confirmando oficialmente que la gama de hardware lanzada en 2025, incluido el trío de nuevos productos, llegará a los usuarios “este año”.

Con el paso del tiempo
Con el paso del tiempo se darán más detalles sobre el lanzamiento y valor del dispositivo. (Foto: Europa Press)

De acuerdo con el comunicado actualizado difundido por la empresa, se prevé que Valve proporcione detalles adicionales sobre los dispositivos “a medida que finalicen sus planes” en cuanto a plazos precisos de comercialización.

Cuáles serían las prestaciones de la nueva Steam Machine

Conforme a la información difundida por Valve, la Steam Machine será una computadora compacta optimizada para ejecutar videojuegos en resoluciones de hasta 4K y 60 cuadros por segundo, gracias a su integración de tecnologías como FidelityFX Super Resolution de AMD.

El aparato funcionará sobre el sistema operativo SteamOS en su versión 3, permitiendo el acceso al catálogo completo de la plataforma digital de Valve.

El procesador AMD Zen 4
El procesador AMD Zen 4 semipersonalizado y la gráfica RDNA3 prometen un rendimiento seis veces superior a Steam Deck en Steam Machine. (Foto: Steam)

Uno de los avances técnicos más destacados es el procesador AMD Zen 4 semipersonalizado y la tarjeta gráfica con arquitectura RDNA3, que permitirán a la consola ofrecer un rendimiento anunciado como seis veces superior al de la Steam Deck anterior.

En cuanto al almacenamiento, la Steam Machine estará disponible con SSD de 512 GB y hasta 2 TB, además de habilitar la expansión mediante tarjetas microSD.

El dispositivo de Valve integrará puertos DisplayPort y HDMI, lo que permitirá su conexión sencilla a televisores y monitores, y facilitará el uso de periféricos como teclados, ratones o mandos de control.

Asimismo, la Steam Machine se posiciona como el núcleo de un ecosistema abierto, acompañado por el controlador de nueva generación y el visor Steam Frame, expandiendo la propuesta de hardware de la compañía.

Cómo será la interoperabilidad de la consola Steam Machine de Valve

La compatibilidad de la Steam
La compatibilidad de la Steam Machine con Proton facilita el acceso a la librería completa de Steam, incluyendo títulos de Windows en Linux. (Foto: Europa Press)

A diferencia de las consolas tradicionales, que operan en espacios limitados y exclusivos, la estrategia de Valve con la Steam Machine se fundamenta en la apertura. Los usuarios podrán ejecutar cualquier título de la amplia librería de Steam, sin restricciones de plataforma.

Esta propuesta es posible gracias al empleo de Proton, la capa de compatibilidad que permite jugar títulos desarrollados originalmente para Windows directamente en el entorno Linux de SteamOS, eliminando la necesidad de modificaciones o adaptaciones específicas.

En este sentido, Valve precisó que proporcionará más detalles sobre la fecha exacta de lanzamiento y condiciones comerciales de sus dispositivos a medida que avance el desarrollo del producto.

Temas Relacionados

ValveSteam MachineSteamLanzamientoJuegosTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

“Siempre invertiremos en Xbox”: El mensaje de Satya Nadella que tranquiliza a los fans de Microsoft

El CEO elogió el futuro de Xbox y prometió “no perder de vista” a los jugadores de consola y PC

“Siempre invertiremos en Xbox”: El

50 años de Apple: Tim Cook revela el único secreto de su éxito que la competencia no puede copiar

El CEO contó cuál fue el consejo que le Steve Jobs para que la empresa no dependiera de él después de su salida

50 años de Apple: Tim

La privacidad con tu IA está en juego si no tomas estas medidas ahora mismo

El uso cotidiano de estas plataformas expone información personal y laboral a riesgos de filtraciones, robo de identidad y espionaje. ¿Qué medidas debemos tomar?

La privacidad con tu IA

Acciones de Booking, Expedia y Travelzoo se disparan ante el retroceso de ChatGPT para ofrecer pagos directos

El cambio de estrategia sugiere que el chatbot seguirá funcionando como una herramienta para investigar y planificar compras

Acciones de Booking, Expedia y

Cotizaciones de criptomonedas en tiempo real: sigue al minuto

El bitcoin, una de las principales criptomonedas, registra un precio de 67.516,44 dólares

Cotizaciones de criptomonedas en tiempo
DEPORTES
El encendido cruce entre Mourinho

El encendido cruce entre Mourinho y Lucho González en el clásico entre Benfica y Porto: “Me llamó traidor 50 veces”

“El hambre de salir adelante”: la reflexión del Kun Agüero sobre los jugadores que triunfan en el fútbol argentino

El video de la maniobra de Colapinto en la largada del GP de Australia de la Fórmula 1 desde todos los ángulos: “Pura muñeca”

Boca Juniors anunciará la construcción de una cuarta bandeja en la Bombonera: los detalles de la nueva obra

Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez buscarán los octavos de final en Indian Wells: hora y cómo ver los partidos en vivo

TELESHOW
Iliana Calabró abrió su corazón

Iliana Calabró abrió su corazón sobre el nacimiento prematuro de su nieto: “Iba a ser difícil”

El documental Traslados rompe récords de audiencia en Prime Video

Jenny Mavinga angustiada tras una quemadura en Gran Hermano 2026: “¡Ay, me quemó!

El esperado reencuentro entre Edith Hermida y Beto Casella: todos los detalles

La China Suárez celebró sus 34 años en un yate rodeada por su familia: el video íntimo de la fiesta

INFOBAE AMÉRICA

Un hallazgo clave ayuda a

Un hallazgo clave ayuda a predecir el impacto del calentamiento global en la Antártida

La mansión del cuñado de ‘El Mencho’ en Punta del Este fue subastada en USD 1.200.000: los planes para la zona

El dólar en Uruguay tuvo su mayor suba semanal en seis años por el efecto de la guerra en Medio Oriente

10 años del crimen de David Fremd, asesinado al grito de “Alá es grande”: su hijo contó que le tiene “miedo a la vida”

Japón se prepara para el despliegue de su primer misil de largo alcance de desarrollo nacional