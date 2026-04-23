Lista completa de alternativas a Cuevana y Magis TV: opciones gratuitas y de suscripción

Usar Cuevana y Magis TV para ver películas, series o partidos gratis pone en peligro tus datos y tu dispositivo. (Composición Infobae)

Utilizar plataformas como Cuevana y Magis TV para ver películas, series o partidos de forma gratuita representa un riesgo considerable tanto para la seguridad de tu información personal como para la integridad de tu dispositivo. Por este motivo, es fundamental optar por servicios legales y seguros, ya sean de pago o gratuitos.

Entre las alternativas gratuitas se encuentran YouTube, Pluto TV, Rakuten TV, RTVE Play y FilmRise.

Por otro lado, existen opciones de pago como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+ y Apple TV+. Muchas de estas plataformas ofrecen periodos de prueba gratuitos que permiten acceder a su catálogo de contenidos sin costo inicial.

Es clave elegir servicios legales y seguros, de pago o gratuitos, distintos a Cuevana. (Cuevana)

Alternativas gratuitas a Cuevana, Magis TV y Xuper TV

Algunas alternativas gratuitas a Cuevana, Magis TV y Xuper TV son:

YouTube.

Propiedad de Google, permite acceder gratuitamente a millones de videos, incluyendo documentales, series web, conciertos y material educativo. No exige suscripción; basta con instalar la aplicación, iniciar sesión y explorar su extenso catálogo.

Pluto TV.

Ofrece canales en vivo y una amplia variedad de películas, series y programas como CSI Miami, The Walking Dead, Daredevil y Naruto. Entre sus ventajas destaca que no requiere registro para disfrutar de sus contenidos.

Rakuten TV.

Es posible ver películas sin costo en la sección “Free”, con títulos como Alvin y las ardillas 2, El justiciero y Sin rastro. Esta plataforma se distingue por incluir filmes que fueron éxitos de taquilla en años anteriores.

Opciones gratuitas incluyen YouTube, Pluto TV, Rakuten TV, RTVE Play y FilmRise. (Play Store)

RTVE Play.

El servicio digital de Radio Televisión Española, permite acceder gratuitamente a series, películas, documentales, noticieros y programas como MasterChef, todos emitidos por la televisión pública de España.

FilmRise.

Plataforma estadounidense, ofrece contenido financiado con publicidad, incluyendo títulos como Medici, The Dick Van Dyke Show y Hot Ones.

Qué opciones de pago existen que sean alternativas a Cuevana y Magis TV

Algunas opciones de pago que existen y son alternativas a Cuevana y Magis TV son:

Netflix.

Es posible acceder a un catálogo amplio que abarca géneros como drama, suspenso, ciencia ficción y comedia. Entre las series más populares se encuentran Emily in Paris, Bridgerton, Stranger Things, La Casa de Papel, Élite y The Crown.

En Netflix hay un catálogo variado con drama, suspenso, ciencia ficción y comedia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El servicio también incluye producciones internacionales de gran éxito, como El juego del calamar, y series aclamadas de ciencia ficción, como Dark. Además, la plataforma suma estrenos frecuentes y transmisiones especiales en su programación.

Amazon Prime Video.

En Amazon Prime Video se encuentran series destacadas como The Boys, así como la opción de alquilar películas y series provenientes de otras plataformas. Los usuarios pueden acceder a una prueba gratuita de 30 días para explorar el catálogo completo del servicio.

HBO Max.

En HBO Max se encuentran disponibles series reconocidas como Succession, Euphoria, The Last of Us, Game of Thrones y The White Lotus.

La plataforma ofrece un catálogo que incluye estrenos exclusivos, películas recientes y producciones originales de HBO, junto con la posibilidad de acceder a una prueba gratuita según la región.

Disney+ ofrece contenido original de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Disney+.

En Disney+ se puede acceder a producciones originales de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

El catálogo incluye series y películas como The Mandalorian, Loki, Encanto, Frozen II y documentales exclusivos. La plataforma también ofrece estrenos simultáneos y contenido para todas las edades.

Apple TV.

En Apple TV+ se encuentran series originales como Ted Lasso, The Morning Show, Severance y For All Mankind. La plataforma destaca por su producción exclusiva de alta calidad, películas premiadas y documentales. Los nuevos usuarios pueden acceder a una prueba gratuita limitada para explorar el catálogo completo.

El uso de Cuevana y Magis TV implica un riesgo para tu seguridad digital. (Fotocomposición: Infobae)

Por qué usar Cuevana y Magis TV es peligroso

Utilizar Cuevana y Magis TV para ver películas, series o eventos deportivos representa un riesgo para la seguridad digital. Estas plataformas operan sin licencias legales y suelen distribuir archivos infectados con malware, lo que puede comprometer tanto tu información personal como la integridad del dispositivo.

Además, el acceso a estos servicios implica exponerse a fraudes, robo de datos y posibles repercusiones legales por consumo de contenido pirata.