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Hasta 350 km/h: dónde se construirá el tren bala más rápido de Latinoamérica y cuándo comenzará a funcionar

La obra representa una inversión estimada entre USD 10.000 millones y USD 20.000 millones

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Tren bala blanco y azul de muchos vagones moviéndose sobre vías en una extensa planicie dorada con pequeños árboles verdes, bajo un cielo azul con nubes.
El proyecto reducirá la congestión en autopistas y vuelos nacionales en el eje sudeste de Brasil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del tren de alta velocidad más rápido de Latinoamérica está cada vez más cerca. Brasil anunció oficialmente la construcción de una línea ferroviaria que unirá las ciudades de Río de Janeiro, San Pablo y Campinas, con trenes capaces de alcanzar velocidades superiores a 350 kilómetros por hora.

El proyecto, conocido como TAV (Trem de Alta Velocidade), representa una de las mayores inversiones en infraestructura ferroviaria de la región y marca un hito en la modernización del transporte brasileño.

Un cambio histórico para el transporte en Brasil

El tramo que conectará Río de Janeiro y San Pablo se encuentra entre los más transitados del país, según AFP. La movilidad actual depende en gran parte de autopistas congestionadas y vuelos nacionales, lo que genera demoras y una demanda excesiva en los sistemas tradicionales.

El tren bala conectará Río de Janeiro, San Pablo y Campinas con un recorrido de 510 kilómetros en 1 hora y 45 minutos. (AP Foto/Leo Correa, Archivo)
El tren bala conectará Río de Janeiro, San Pablo y Campinas con un recorrido de 510 kilómetros en 1 hora y 45 minutos. (AP Foto/Leo Correa, Archivo)

Con la puesta en marcha del nuevo tren bala, el tiempo de viaje entre ambas ciudades disminuirá de manera significativa: se estima que el recorrido de 510 kilómetros podrá completarse en apenas 1 hora y 45 minutos.

Esta reducción del tiempo de traslado no solo beneficiará a quienes viajan por motivos laborales o personales, sino que también duplicará o triplicará la capacidad actual de transporte ferroviario en Brasil. El avance responde a una estrategia nacional de modernización y busca ofrecer alternativas rápidas, eficientes y sustentables ante el aumento constante de la demanda.

Características y tecnología del TAV

El TAV se posiciona como un modelo pionero en Sudamérica. Inspirado en los exitosos trenes de alta velocidad de Japón y Europa, el proyecto brasileño aspira a cumplir con los más altos estándares internacionales en velocidad y tecnología. Actualmente, las líneas ferroviarias del país no superan los 160 kilómetros de longitud, pero con el TAV, Brasil ampliará considerablemente la extensión y la capacidad de su red.

Se espera que la construcción comience en 2027 y la operación comercial inicie en los primeros meses de 2032. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Se espera que la construcción comience en 2027 y la operación comercial inicie en los primeros meses de 2032. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva infraestructura permitirá que miles de pasajeros puedan desplazarse diariamente entre tres de los polos urbanos y económicos más importantes del país. De acuerdo con Times Brasil, el tren bala facilitará la movilidad cotidiana y contribuirá a reducir el tránsito vehicular en el eje sudeste, la zona más dinámica y poblada de Brasil. Además, el servicio se enfocará en ofrecer rapidez, seguridad y eficiencia, igualando el rendimiento de los sistemas ferroviarios más avanzados del mundo.

Inversión, plazos y proyección regional

El presupuesto estimado para la construcción del TAV oscila entre USD 10.000 millones y USD 20.000 millones, lo que convierte a la obra en uno de los proyectos de infraestructura más costosos y ambiciosos de Latinoamérica. Las autoridades prevén iniciar la construcción en 2027, luego de una fase de planificación y estudios de factibilidad. Si se cumplen los plazos, el tren comenzará a operar en los primeros meses de 2032.

El desarrollo de la línea de alta velocidad requerirá la integración de tecnología de última generación y la coordinación de diversos sectores industriales y laborales. Además de mejorar la conectividad, la inversión generará empleo, estimulará la industria ferroviaria y tendrá un impacto positivo en el crecimiento económico regional.

Un tren bala blanco y azul transita por una vía en una vasta planicie verde con palmeras, ganado, un ave en vuelo y una montaña al fondo.
Con el TAV, se pretende impulsar la movilidad, el desarrollo urbano y la integración económica en la región más dinámica de Brasil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en la movilidad y el desarrollo urbano

Uno de los principales objetivos del TAV es reducir la dependencia de vehículos particulares y vuelos de corta distancia, promoviendo una movilidad urbana y regional más sustentable. El proyecto busca aliviar la congestión en las principales rutas y contribuir a la disminución de emisiones contaminantes, en línea con las tendencias internacionales de transporte ecológico.

La experiencia acumulada en países asiáticos y europeos servirá como referencia para garantizar los máximos estándares de calidad, seguridad y eficiencia. El avance del tren bala brasileño marcará un antes y un después en la historia del transporte en América Latina y se perfila como un modelo a seguir para otros proyectos ferroviarios en la región.

La apuesta de Brasil por la innovación y la integración en una de las zonas más dinámicas del continente transformará la forma en que las personas se desplazan entre las ciudades más relevantes del país, consolidando un nuevo paradigma en movilidad y desarrollo urbano para Sudamérica.

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