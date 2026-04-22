Estos son los juegos gratis de Steam y Epic Games Store disponibles por tiempo limitado

Steam y Epic Games Store ofrecen esta semana seis juegos gratuitos de distintos géneros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ritmo de lanzamientos gratuitos para PC no se detiene y la semana trae nuevas opciones tanto en Steam como en Epic Games Store. Para quienes buscan ampliar su biblioteca sin gastar, hay seis propuestas muy diferentes para descargar sin coste, pero disponibles solo por tiempo limitado. Repasamos cuáles son los juegos que puedes reclamar hoy y cuáles son sus principales características.

Steam: cuatro juegos gratis para todos los gustos

Steam suma cuatro títulos gratuitos que ya pueden añadirse a la biblioteca y mantenerse de forma permanente una vez reclamados. La variedad es la clave en esta tanda, con propuestas que cubren desde la acción intensa hasta experiencias más relajadas:

Bushi: Un juego de combates rápidos inspirado en el Japón feudal. El enfoque está en enfrentamientos directos donde la precisión y el timing resultan decisivos. Es ideal para quienes buscan partidas ágiles con un fuerte componente estratégico.

Steam suma cuatro nuevos juegos gratis, desde combates rápidos hasta experiencias relajadas. (Europa Press)

Penniless Chef : Aquí la acción deja paso a la gestión y el humor. Este título invita a cocinar y administrar recursos en situaciones poco habituales, dando lugar a partidas desenfadadas y creativas.

Battle Magi : Un juego de acción que incorpora habilidades mágicas. El jugador debe enfrentarse a enemigos empleando distintos poderes, con mecánicas pensadas para mantener la partida dinámica y entretenida.

Mahjong Fest: Sakura Garden: Para quienes prefieren algo más tranquilo, esta propuesta clásica de mahjong ofrece una ambientación relajante y un ritmo pausado. Perfecto para desconectar y disfrutar de desafíos mentales en un entorno sereno.

La facilidad para reclamar estos juegos y la posibilidad de conservarlos para siempre los convierte en una opción atractiva para cualquier usuario de Steam. Basta con acceder a la plataforma, añadirlos a la biblioteca y quedar a la espera de nuevas promociones.

Bushi destaca en Steam por su acción inspirada en el Japón feudal y enfrentamientos de precisión. (Europa Press)

Epic Games Store: dos títulos gratuitos hasta el 24 de abril

Epic Games Store mantiene su política de regalar juegos semanalmente y esta vez ofrece dos propuestas con estilos muy diferentes, disponibles hasta el jueves 24 de abril a las 21:59 GMT:

Undead Rise of the Betrayed King : Este título de acción está ambientado en un mundo de fantasía oscura donde el jugador debe enfrentarse a oleadas de no muertos. Los combates son constantes y el ritmo es ágil, en escenarios marcados por la corrupción y la traición. Es una opción ideal para quienes buscan desafíos intensos y ambientes sombríos.

The Stone of Madness: Una propuesta táctica y de infiltración en tiempo real, ambientada en un monasterio español del siglo XVIII. El jugador controla a cinco personajes con habilidades únicas y debe avanzar combinando sigilo, exploración y planificación. Destaca su sistema de salud mental, que influye en el comportamiento de los personajes y añade una capa extra de dificultad a la experiencia.

Reclamar estos juegos es sencillo: basta iniciar sesión con la cuenta de Epic Games, añadir los títulos a la biblioteca antes de que expire la promoción y quedarán disponibles permanentemente.

Epic Games Store regala Undead Rise of the Betrayed King y The Stone of Madness hasta el 24 de abril. (Europa Press)

Ofertas limitadas para ampliar tu colección

Ambas plataformas mantienen su estrategia de fidelizar a los usuarios mediante juegos gratuitos y variedad de géneros.

Muchas de estas promociones tienen fecha de caducidad, por lo que conviene no dejar pasar la oportunidad de probar experiencias nuevas o sumar títulos a la colección sin coste alguno. La semana ofrece opciones para todos los gustos, desde la acción y la estrategia hasta las partidas relajadas, solo por tiempo limitado.