Tecno

Estos son los juegos gratis de Steam y Epic Games Store disponibles por tiempo limitado

Las promociones permiten reclamar los juegos y conservarlos de forma permanente en ambas plataformas

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Steam y Epic Games Store ofrecen esta semana seis juegos gratuitos de distintos géneros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ritmo de lanzamientos gratuitos para PC no se detiene y la semana trae nuevas opciones tanto en Steam como en Epic Games Store. Para quienes buscan ampliar su biblioteca sin gastar, hay seis propuestas muy diferentes para descargar sin coste, pero disponibles solo por tiempo limitado. Repasamos cuáles son los juegos que puedes reclamar hoy y cuáles son sus principales características.

Steam: cuatro juegos gratis para todos los gustos

  • Steam suma cuatro títulos gratuitos que ya pueden añadirse a la biblioteca y mantenerse de forma permanente una vez reclamados. La variedad es la clave en esta tanda, con propuestas que cubren desde la acción intensa hasta experiencias más relajadas:
  • Bushi: Un juego de combates rápidos inspirado en el Japón feudal. El enfoque está en enfrentamientos directos donde la precisión y el timing resultan decisivos. Es ideal para quienes buscan partidas ágiles con un fuerte componente estratégico.
Malware en Steam
Steam suma cuatro nuevos juegos gratis, desde combates rápidos hasta experiencias relajadas. (Europa Press)
  • Penniless Chef: Aquí la acción deja paso a la gestión y el humor. Este título invita a cocinar y administrar recursos en situaciones poco habituales, dando lugar a partidas desenfadadas y creativas.
  • Battle Magi: Un juego de acción que incorpora habilidades mágicas. El jugador debe enfrentarse a enemigos empleando distintos poderes, con mecánicas pensadas para mantener la partida dinámica y entretenida.
  • Mahjong Fest: Sakura Garden: Para quienes prefieren algo más tranquilo, esta propuesta clásica de mahjong ofrece una ambientación relajante y un ritmo pausado. Perfecto para desconectar y disfrutar de desafíos mentales en un entorno sereno.

La facilidad para reclamar estos juegos y la posibilidad de conservarlos para siempre los convierte en una opción atractiva para cualquier usuario de Steam. Basta con acceder a la plataforma, añadirlos a la biblioteca y quedar a la espera de nuevas promociones.

Bushi destaca en Steam por su acción inspirada en el Japón feudal y enfrentamientos de precisión. (Europa Press)
Bushi destaca en Steam por su acción inspirada en el Japón feudal y enfrentamientos de precisión. (Europa Press)

Epic Games Store: dos títulos gratuitos hasta el 24 de abril

Epic Games Store mantiene su política de regalar juegos semanalmente y esta vez ofrece dos propuestas con estilos muy diferentes, disponibles hasta el jueves 24 de abril a las 21:59 GMT:

  • Undead Rise of the Betrayed King: Este título de acción está ambientado en un mundo de fantasía oscura donde el jugador debe enfrentarse a oleadas de no muertos. Los combates son constantes y el ritmo es ágil, en escenarios marcados por la corrupción y la traición. Es una opción ideal para quienes buscan desafíos intensos y ambientes sombríos.
  • The Stone of Madness: Una propuesta táctica y de infiltración en tiempo real, ambientada en un monasterio español del siglo XVIII. El jugador controla a cinco personajes con habilidades únicas y debe avanzar combinando sigilo, exploración y planificación. Destaca su sistema de salud mental, que influye en el comportamiento de los personajes y añade una capa extra de dificultad a la experiencia.

Reclamar estos juegos es sencillo: basta iniciar sesión con la cuenta de Epic Games, añadir los títulos a la biblioteca antes de que expire la promoción y quedarán disponibles permanentemente.

Epic Games Store regala Undead Rise of the Betrayed King y The Stone of Madness hasta el 24 de abril. (Europa Press)
Epic Games Store regala Undead Rise of the Betrayed King y The Stone of Madness hasta el 24 de abril. (Europa Press)

Ofertas limitadas para ampliar tu colección

Ambas plataformas mantienen su estrategia de fidelizar a los usuarios mediante juegos gratuitos y variedad de géneros.

Muchas de estas promociones tienen fecha de caducidad, por lo que conviene no dejar pasar la oportunidad de probar experiencias nuevas o sumar títulos a la colección sin coste alguno. La semana ofrece opciones para todos los gustos, desde la acción y la estrategia hasta las partidas relajadas, solo por tiempo limitado.

Temas Relacionados

SteamEpic Games StoreVideojuegosTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo saber si tu celular fue hackeado: tres indicios y medidas urgentes

Una de las señales más comunes de un teléfono vulnerado es el rápido agotamiento de la batería

Cómo saber si tu celular fue hackeado: tres indicios y medidas urgentes

Nuevo diseño de WhatsApp: cómo saber si ya puedes usar el aspecto Liquid Glass en tu celular

El nuevo aspecto introduce transparencias y una barra de pestañas flotante en la interfaz

Nuevo diseño de WhatsApp: cómo saber si ya puedes usar el aspecto Liquid Glass en tu celular

Ubisoft confirma la fecha de lanzamiento de Assassins Creed Black Flag Resynced: así podrás ver el evento

El remake promete mejoras visuales y jugables respecto al título original de 2013

Ubisoft confirma la fecha de lanzamiento de Assassins Creed Black Flag Resynced: así podrás ver el evento

De aprender idiomas a jugar ajedrez: lo nuevo que prepara Duolingo gratis

La modalidad Jugador contra Jugador (PvP), ahora gratuita, permite que los usuarios se enfrenten a rivales de su mismo nivel

De aprender idiomas a jugar ajedrez: lo nuevo que prepara Duolingo gratis

Pagos en Yape o Plin podrían ser consideradas boletas electrónicas: cómo afectará en Perú

Las constancias de depósito podrían convertirse en comprobantes de pago electrónicos para pequeños comercios

Pagos en Yape o Plin podrían ser consideradas boletas electrónicas: cómo afectará en Perú
DEPORTES
Lapidaria crítica de Mostaza Merlo a un futbolista de River tras la derrota ante Boca: “Es un jugador blandito”

Lapidaria crítica de Mostaza Merlo a un futbolista de River tras la derrota ante Boca: “Es un jugador blandito”

Mandarina, Control Orientado y Buenos Aires City: los nuevos clubes del Torneo Promocional Amateur, que brindará un ascenso a la Primera C

Los videos de las carreras de karting que disputó Colapinto antes de su exhibición en Argentina: “Qué bueno que está esto”

“Son indefendibles”: las lapidarias críticas del técnico del Chelsea de Enzo Fernández a sus jugadores tras ser goleado

La reacción de los fanáticos del Real Madrid cuando ingresó Mastantuono en medio de un clima hostil en el Bernabéu

TELESHOW
Mario Pergolini: “Hoy hay chicos que decidieron no ir al colegio y padres que se lo aceptan”

Mario Pergolini: “Hoy hay chicos que decidieron no ir al colegio y padres que se lo aceptan”

El regreso de Solange Abraham a Gran Hermano tras su paso por La Casa de los Famosos: “¡Llegó la reina, bebé!”

Rocío Robles contó cómo empezó su relación con Adrián Suar: el consejo clave de una tarotista

Mónica Farro y Sol Pérez recordaron su enfrentamiento a siete años del conflicto: “Me da asco esa persona”

El solidario gesto de María Becerra con una fan que padece un cuadro oncológico avanzado: “Fue un momento único”

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana: Niña de un año fue hallada muerta dentro de un bolsón

República Dominicana: Niña de un año fue hallada muerta dentro de un bolsón

Tribunal Supremo de Elecciones advierte vicios de inconstitucionalidad en dos leyes aprobadas en Costa Rica

La infancia difícil del escritor chino Mo Yan: “Todo lo que pensábamos era en comida y cómo conseguirla”

El secretario general de la ONU celebró la extensión del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán: “Un paso importante”

¿Cuál es la verdadera función del arte? Una pregunta tan sencilla como profunda